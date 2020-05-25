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Опустилась на 3 место по зараженным COVID-19 Россия среди стран мира. Лидирует Бразилия

18:22 25.05.2020 Фото: скриншот
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На первом месте остаются США с 1 млн 643 тыс. зарегистрированных случаев.

Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
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Опустилась на 3 место по зараженным COVID 19 Россия среди стран мира. Лидирует Бразилия

Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 353 427 случаев, уточняют в штабе. Таким образом, по данным Университета Джона Хопкинса (США), который ведет мониторинг распространения Covid-19 в мире, Россия за сутки опустилась в антирейтинге с 2-го места на 3-е, обойдя Великобританию (260 тыс.). Нашу страну обошла Бразилия (363 тыс.), встав на второе место по зараженным. На первом месте остаются США с 1 млн 643 тыс. зарегистрированных случаев.

Источник: coronavirus.jhu.edu

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