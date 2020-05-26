Минздрав опроверг долгие анализы и полные мусором туалеты в госпитале для зараженных COVID-19 в Новосибирске. Но привлек клининговую компанию

Установить источник заражения коронавирусной инфекцией в большинстве случаев не представляется возможным в связи с длительным (до 14 дней) инкубационным периодом. Сотрудники клининговой компании приступили к работе 25 мая.

Обстановку в инфекционной больнице №11 Новосибирска показала на фото пациентка

«Анонимная информация о ситуации в больнице №11, опубликованная в социальных сетях и СМИ не соответствует действительности, заявил минздрав Новосибирской области.

Ответ минздрава региона:

Установить источник заражения коронавирусной инфекцией со стопроцентной достоверностью в большинстве случаев не представляется возможным в связи с длительным (до 14 дней) инкубационным периодом и особенностями течения данного инфекционного заболевания (возможность бессимптомного носительства).

Для обеспечения неснижаемого запаса лекарственных средств закупки медикаментов производятся регулярно. В настоящий момент в аптеке больницы №11 в наличии имеются противовирусные и антибактериальные препараты на общую сумму 6,5 миллионов рублей.

Палаты закреплены за лечащими врачами, ночью и в выходные работают дежурные смены. Необходимые медицинские процедуры проводятся в соответствии с протоколом лечения в полном объеме, обходы врачей производятся ежедневно. В каждом отделении есть заведующий, к которому пациенты могут обратиться по любому вопросу.

В дополнение к штатным уборщикам, администрация больницы №11 заключила договор с клининговой компанией, сотрудники которой приступили к работе 25 мая».

Что пишут люди

Напомним, об обстановке в больнице №11 Новосибирска рассказала подписчица группы в социальной сети ВКонтакте «Инцидент Новосибирск». Вот что она пишет:

«Здравствуйте. Хотела бы остаться анонимной. Прошу выпустить статью. Я бы хотела рассказать о том, как в действительности обстоят дела в инфекционных больницах, а в частности в 11 больнице, в которой сейчас нахожусь. Везде в СМИ твердят, что все хорошо, не критично, свободные места есть.

Начну с того, что 11 больница и ей подобные только усугубляют ситуацию с ковид ввиду долгой готовности тестов. Я попала сюда 1 числа из второй скорой с пневмонией левосторонней одного сегмента лёгкого, у меня взяли текст на ковид и положили в палату из 6 человек. 4 мая пришел отрицательный тест и меня перевели в пульмонологию 2 скорой. В этот же день позже я узнала, что у трёх соседок тест ковид пришел положительный. С третьей попытки мне все таки удалось уговорить доктора взять у меня повторный тест на ковид, 14 числа он приходит положительный и меня возвращают в 11 больницу. Только 18 числа мне делают повторное КТ и говорят о том что поражено уже по 4 сегмента в обоих лёгких.

Теперь о нахождении в 11 больнице.

Первые 4 дня отсутствовали таблетки, рекомендованные для лечения ковид, потом пришел калидавир, а имард (от малярии) до сих пор отсутствует и будет ли он в принципе не известно. Врачи здесь знают только стандартную схему лечения, на дополнительные вопросы ответов не знают, квалификация специалистов отсутствует. Персонала катастрофически не хватает. На 100 человек, находящихся на этаже две медсестры, один-два врача, санитарка вообще одна на несколько этажей. мы находимся в условиях полной антисанитарии ввиду того, что со вчерашнего утра никто не убирал ни в туалетах, ни в палатах. Что ещё можно здесь подцепить одному богу известно. Больница переполнена, люди лежат в коридорах. Со мной в палате на 3 человека лежат две лежачие бабули, которым даже не приходят мерить температуру тем более кормить. Врач приходил раз в день, мерит сатурацию и молча уходит. Про контроль показателей крови вообще молчу (уже 10 дней прошло, я даже просила врача взять кровь, но мне было отказано). Спасибо парню, который исправно приходит менять подгузники.

В итоге я вынуждена поить и кормить несчастных бабушек, которые даже не понимают, что происходит. Уже два часа я жду врача, которого нет, а одной из бабуль все тяжелей дышать. В подтверждение фото. А в СМИ по докладам все прекрасно! На первом фото закуток коридора.»