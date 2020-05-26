Умру и ногой дрыгну: После инсульта по 8 км в день колесит на велосипеде 76-летняя жительница Галина Носовец из Бердска

Галина Дмитриевна и после болезни продолжает заниматься спортом и общественными делами. Сейчас мечтает построить футбольную площадку для детворы и готовит сценарий и призы для Дня детства.

Галина Носовец ни минуты не сидит без дела, мечтает после окончания самоизоляции отправиться в лес и на море со своими друзьями по спортивному клубу

Не может сидеть на самоизоляции без дел и движения 76-летняя жительница Бердска Галина Носовец. Ежедневно путь до своей дачи она преодолевает на велосипеде. Туда и обратно получается восемь километров. И это несмотря на перенесенный инсульт.

Более 10 лет Галина Дмитриевна активная участница спортивного клуба «Кэмпо». И самоизоляция отняла у нее посещения занятий и встречи с друзьями-единомышленниками.

Не хватает спорта на самоизоляции жительнице Бердска



Автор видео Галина Панчева

На улицу — по потребности

Несмотря ни на что пенсионерка находит для себя дела. Утром вышла освободить от сорняков клумбу. Отложив тяпку в сторону, обошла детскую площадку, чтобы проверить, все ли в порядке.

— Тренировки для меня закончились. И это трагично. Нас целая армия — 100 с лишним человек. Люди маются. А там у нас общение. Мы же везде были. Сейчас лето. Мы и на берег ходили бы, и дни рождения отмечали бы. А сейчас на самоизоляции нельзя встречаться. И этого очень не хватает. Стараюсь выходить на улицу по потребности. В основном сейчас — это дача и еще раз дача. А она у меня на «Шлюзе». Рано утром встаю, надеваю маску и побежала. В автобусе — обязательно в маске. Зачем мне лишнее — люди разные ездят. Доезжаю до дочери, беру велосипед и почти четыре километра еду до своей дачки. Мне нужно обязательно заниматься спортом. Хотя каждое утро я начинаю с того, что делаю гимнастику, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 26 мая Галина Носовец.

Галина Дмитриевна еще и общественница. Более 10 лет она старшая по дому №14 по ул. Ленина. И даже сейчас ее очень волнует благоустройство придомовой территории. Говорит, что ждет комиссию. Необходимо сделать асфальтную дорожку, чтобы жители в дождливую погоду не шли по грязи.

Мечта — футбольное поел для детворы

-А еще мне очень хочется футбольное поле за домом. Деточки здесь мучаются — мало им места для игры в футбол. Просила и мэра отгородить площадку для футбола, чтобы мяч никуда не выскакивал. Сделали же такую площадку в Северном микрорайоне. Она с покрытием. Дети играют довольные. И нам такую нужно.

Новая площадка для детворы

Автор видео Галина Панчева



Когда-то, лет семь назад Галина Дмитриевна сама создавала во дворе детскую площадку. Построила мостик, сделала машинку для самых маленьких, украсила территорию своими поделками из подручных материалов. И даже старый пень превратила в лесовичка.

-Все делали сами, но самое главное, дети мне помогали. Спрашивают и теперь: баба Галя, когда мы что будем делать еще? Они просят работу. Видите песочницу? Девчонки разукрашивали. Девочка принесла мне рисунок и спросила, можно ли так разрисовать.

Теперь на детской площадке есть все: и качели, и горки. В прошлом году дом выиграл грант на приобретение и установку игровых форм.

-Мы даже рядом скамейки поставили для мамочек. Пожалуйста, сидите. Смотрите за своими деточками.

Каждый год Галина Дмитриевна лично организует во дворе праздник с детьми. Чаще на свои деньги покупает призы для конкурсов. Этот год не будет исключением. Даже если режим самоизоляции не отменят. Будет составлена специальная программа с соблюдением мер профилактики — в масках и на определенной дистанции друг от друга.

Мы все в одной подводной лодке

Хоть и не нравится пенсионерке то, что режим самоизоляции разрушил все планы на лето, она не ропщет.

— Куда деваться из подводной лодки? Мы сейчас все в этой лодке и должны понимать, что можно, а что нельзя. Сказали маски — надели маски. Уже народу так не бывает. Бывало столько народу сидит на лавочках. Сейчас такого нет. И во дворах, и в парках, и в магазинах. И в автобусах нет столько народа. Люди боятся, остерегаются. А кому это надо? Никому!Если даже вон какие руководители болеют. Я тоже все меры принимаю и нос чесноком мажу. Надеюсь, помогает. Пусть микробы убивает.

Для энергичной Галины Дмитриевны в режим самоизоляции появилось свободное время, которое она тратит на разгадывание кроссвордов, чтение газет и просмотр телепередач. Естественно, все домашние дела переделывает без спешки.

— Сейчас другая жизнь совсем. Любо ты закрыт, либо свободен как птица — куда хочешь, туда и летишь.

Инсульт на беговой дорожке

Ровно год назад Галина Носовец получила инсульт. После того, как пробежала на соревнованиях 1200 метров.

-Были районные соревнования. Я одна была 75-летняя. Пробежала, и у меня нога отнялась. Хотя на давление шибко никогда не обижалась. Спрашиваю у девчонок своих, что у меня такое с ногой — я ее не чувствую. Мне говорят: напряглась, зачем было три круга бежать. А нужно было пробежать только один. Мне кричат: давай, давай! Я и дала! Увезли в областную больницу, месяц там лежала. Потом в Кольцово ездила в реабилитационный центр, мне тренер и говорит: «Старые, сидите, не лезьте никуда, чего вы лезете, что вам надо. А я как в той пословице: умру и ногой дрыгну. Мне все надо, надо и надо. Подружка с упреком: что ты бежишь, что ты делаешь? А я такая — не переделаешь меня, бесполезно. И инсульт меня не удержит на месте. А спорт мне только помогает. Если бы не спорт, может быть, гораздо раньше инсульт случился бы.