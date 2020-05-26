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Кого увезут в больницу и оставят дома с коронавирусом: Минздрав утвердил новые правила

21:56 26.05.2020 Фото: pexels
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Несовершеннолетние госпитализируются в том случае, если их температура выше 38 градусов в течение пяти и более дней. Порядок распространяется и на жителей Бердска, где выявили уже 39 зараженных COVID-19.

Кого увезут в больницу и оставят дома с коронавирусом: Минздрав утвердил новые правила
Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом по степени тяжести
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Кого увезут в больницу и оставят дома с коронавирусом: Минздрав утвердил новые правила

Умру и ногой дрыгну: После инсульта по 8 км в день колесит на велосипеде 76-летняя жительница Галина Носовец из БердскаКого увезут в больницу и оставят дома с коронавирусом: Минздрав утвердил новые правилаЕщё 1345 новостей

Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией в зависимости от степени тяжести. Это следует из приказа, опубликованного во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

«Госпитализации в медицинские организации и их структурные подразделения, оказывающие медицинскую помощь пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции <…> в стационарных условиях, <…> подлежат пациенты с установленным диагнозом «новая коронавирусная инфекция» COVID-19 или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, находящиеся в состоянии средней тяжести, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии», — говорится в документе.

Согласно порядку, если у пациента с коронавирусом, который лечится на дому, температура в течение трех дней не опускается ниже 38,5 градусов, его госпитализируют как пациента средней тяжести. Госпитализации подлежат также все пациенты из группы риска — старше 65 лет, с наличием ряда заболеваний, в том числе с хронической недостаточностью, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом или проживающие с ними лица.

Несовершеннолетние госпитализируются в том случае, если их температура выше 39 градусов при обращении или выше 38 градусов в течение пяти и более дней; при дыхательной недостаточности; тахикардии; наличии геморрагической сыпи, судорог; тяжелом обезвоживании; онкологических заболеваниях, болезнях с нарушением свертываемости крови, хронических заболеваниях легких; болезнях эндокринной системы. Кроме того, показанием для госпитализации несовершеннолетних является невозможность изолировать их от людей из группы риска, а также отсутствие условий для лечения на дому.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», новый зараженный коронавирусом выявлен в Бердске 26 мая. Это мужчина 53 лет. Контактные лица с ним выявляются.

По данным оперативного штаба города, в Бердске 39 человек инфицированы. Под медицинским наблюдением находится 104 жителя города, из них 21 ребёнок. По постановлению Роспотребнадзора на учет взяты 84 человека. Обратились сами 20 граждан. Состояние под наблюдением у всех пациентов удовлетворительное. 10 пациентов выписаны.

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