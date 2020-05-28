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Откроют в коронавирус Центр амбулаторной онкологической помощи в соседнем Бердску Искитиме. И еще два в области

10:15 28.05.2020 Фото: pixabay.com
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Центр амбулаторной онкологической помощи – самодостаточное подразделение, в котором есть все возможности для постановки диагноза: УЗИ, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, биопсия и др.

Откроют в коронавирус Центр амбулаторной онкологической помощи в соседнем Бердску Искитиме. И еще два в области
В 2020 году в Новосибирской области будет открыто еще три ЦАОПа
Сюжет: Онкология
Откроют в коронавирус Центр амбулаторной онкологической помощи в соседнем Бердску Искитиме. И еще два в области

Откроют в коронавирус Центр амбулаторной онкологической помощи в соседнем Бердску Искитиме. И еще два в областиОт рака спасет вещество антоциан из малиныЕщё 253 новостей

Центры амбулаторной онкологической помощи Новосибирской области, открытые в рамках нацпроекта «Здравоохранение», продолжают плановый прием и лечение пациентов – деятельность не прекращается в период противодействия распространению коронавирусной инфекции. Работа центров амбулаторной онкопомощи была продемонстрирована 27 мая во время пресс-тура на примере ЦАОПа в ГБУЗ НСО «ГКБ №1».

В настоящий момент в Новосибирской области четыре центра амбулаторной онкологической помощи, все они открыты в 2019 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» – на базе ГКБ №1, ГКБ № 2, ГКБ № 11 и Ордынской ЦРБ.

«В соответствии с требованиями минздрава Новосибирской области определена оптимальная маршрутизация, пациентам должно быть удобно приезжать для консультаций и дальнейшего лечения. Стоит отметить, что текущая эпидемиологическая ситуация не отразилась на работе ЦАОПа ГКБ №1, прием пациентов не снизился», – отметила заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ГБУЗ НСО «ГКБ №1» Ольга Покровская.

Центр амбулаторной онкологической помощи – самодостаточное подразделение, в котором есть все возможности для постановки диагноза: УЗИ, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, биопсия и др. Все организовано с главной целью – как можно быстрее выявить у пациента заболевания, на ранней стадии, и начать лечение. Маршрутизация в ЦАОПах выстроена наиболее оптимальным образом – в случае подозрения на онкологию пациент в кратчайшие сроки направляется к специалисту для постановки диагноза и назначения лечения.

В 2020 году в Новосибирской области будет открыто еще три ЦАОПа: на базе Искитимской ЦГБ, Карасукской ЦРБ и Татарской ЦРБ. Всего до 2024 года в рамках национального проекта «Здравоохранение» в регионе планируется создать 16 центров амбулаторной онкологической помощи.

Напомним, что с 2019 года в Новосибирской области реализуется региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Его основная цель — создание системы онкологической помощи для обеспечения каждого россиянина своевременной диагностикой и современным лечением. Главным отличием этой системы является доклиническое выявление заболеваний и организация комплекса профилактических мер.

Врачи Новосибирской области в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» проходили цикл повышения квалификации по онконастороженности.

В рамках борьбы с онкологическими заболеваниями в 2019 году было приобретено 179 единиц медицинского оборудования. В 2020 году запланировано переоснащение ряда медицинских организаций. Особое внимание уделяется регулярному проведению профилактических медицинских осмотров и диспансеризации – для раннего обнаружения заболевания и оперативного назначения лечения. Раннее выявление заболевания является важнейшим фактором успешного лечения, поэтому основная задача – максимально сократить срок выявления новообразований.

Источник: nso.ru

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