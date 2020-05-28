В реанимации 70 зараженных COVID-19 в Новосибирской области. На ИВЛ – 24 пациента на 28 мая

Всего в регионе лабораторно подтверждены 2493 случая инфицирования, в том числе 153 ребенка. 955 человек выздоровели, 31 пациент скончался.

Коронавирус доводит людей до реанимации

По данным оперативного штаба региона на утро 28 мая в Новосибирской области за сутки выявили 96 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 53 пациента выписали с выздоровлением.

Всего в регионе лабораторно подтверждены 2493 случая инфицирования, в том числе 153 ребенка. 955 человек выздоровели, 31 пациент скончался.

В отделениях реанимации находятся 70 человек. На ИВЛ – 24 пациента.

В детскую больницу №3 госпитализированы 65 детей с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1560.

Также 160 пациентов с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима, Чулыма и Каргата.

Всего в Новосибирской области проведено 104 264 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2 613 жителей региона, 16 429 человек сняты с наблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки 601 человек обратился за медицинской помощью, 20 пациентов госпитализированы.