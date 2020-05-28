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В реанимации 70 зараженных COVID-19 в Новосибирской области. На ИВЛ – 24 пациента на 28 мая

14:45 28.05.2020 Фото: pexels.com
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Всего в регионе лабораторно подтверждены 2493 случая инфицирования, в том числе 153 ребенка. 955 человек выздоровели, 31 пациент скончался.

В реанимации 70 зараженных COVID 19 в Новосибирской области. На ИВЛ – 24 пациента на 28 мая
Коронавирус доводит людей до реанимации
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
В реанимации 70 зараженных COVID 19 в Новосибирской области. На ИВЛ – 24 пациента на 28 мая

В реанимации 70 зараженных COVID-19 в Новосибирской области. На ИВЛ – 24 пациента на 28 маяМаски, градусник, перчатки: Что должно быть в офисе из-за COVID-19 у бизнеса Бердска, чтобы не получить штрафЕщё 1371 новостей

По данным оперативного штаба региона на утро 28 мая в Новосибирской области за сутки выявили 96 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 53 пациента выписали с выздоровлением.

Всего в регионе лабораторно подтверждены 2493 случая инфицирования, в том числе 153 ребенка. 955 человек выздоровели, 31 пациент скончался.

В отделениях реанимации находятся 70 человек. На ИВЛ – 24 пациента.

В детскую больницу №3 госпитализированы 65 детей с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1560.

Также 160 пациентов с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима, Чулыма и Каргата.

Всего в Новосибирской области проведено 104 264 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2 613 жителей региона, 16 429 человек сняты с наблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки 601 человек обратился за медицинской помощью, 20 пациентов госпитализированы.

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