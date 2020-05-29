Где лечат зараженных COVID-19 в регионе? В соседнем Бердску Искитиме, Новосибирске, Чулыме. Смотрите список

Всего в регионе зарегистрировано 2596 случаев COVID-19, в том числе инфицированы 157 детей. 1017 человек выздоровели, 31 пациент – скончался.

Коронавирус поражает легкие и сердце

По данным оперативного штаба региона на утро 29 мая в Новосибирской области за сутки зафиксировано 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. 62 пациента выписаны после отрицательных результатов контрольных тестов.

Всего в регионе зарегистрировано 2596 случаев COVID-19, в том числе инфицированы 157 детей. 1017 человек выздоровели, 31 пациент – скончался.

В отделениях реанимации сегодня находятся 62 человека. На ИВЛ – 18 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализированы 65 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1604.

Также 160 пациентов с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима, Чулыма и Каргата.

Всего в Новосибирской области проведен 107 491 тест на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остается 2 631 житель региона, 16 671 человек снят с наблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки 556 обращений, 36 пациентов госпитализированы.

Также напомним, лечат зараженных и в Бердске. Но только тех, у кого слабо выражены симптомы.