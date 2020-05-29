Рожать с COVID-19: 5 здоровых детей родились у матерей с коронавирусом в приспособленном госпитале новосибирского Академгородка

В новом формате роддом работает с 13 апреля, за это время поступило 87 беременных, принято 56 родов. С подтвержденным анализом на коронавирус было 9 пациенток, от них родилось 5 детей. Четыре еще не родили. Все дети – с отрицательными тестами.

У пациенток с коронавирусом роды принимают медики в защитных костюмах

Родильное отделение Центральной клинической больницы Академгородка переоборудовано в инфекционный госпиталь для пациенток с признаками ОРВИ, контактных, а также с подтвержденным коронавирусом – вся необходимая акушерская помощь оказывается в полном объеме. Работа обсервационного акушерского госпиталя для пациенток с подозрением на COVID-19 или с установленным диагнозом была продемонстрирована 29 мая в ходе пресс-тура.

В родильном отделении ГБУЗ НСО «ЦКБ» в Академгородке оборудован инфекционный госпиталь, из одного родильного отделения сформированы три – на разных этажах, полностью автономные. Предусмотрены три родовых зала, три операционных и три блока палат для новорожденных, включая реанимационные койки для взрослых и детей. Пациентки изначально поступают на третий этаж, в карантинную зону, и находятся там в одноместных палатах с индивидуальными санитарными комнатами до получения результата анализа. Затем, при отрицательном результате, переводятся на второй этаж, а при положительном – на первый.

«В связи с коронавирусом мы перестроили систему акушерской помощи, и, учитывая загрузку и имеющееся оборудование, было принято решение организовать обсервационный акушерский госпиталь на базе ЦКБ Академгородка. Это учреждение второго уровня, сюда поступают пациентки с акушерскими патологиями. Первый уровень – это роддома на базе районных больниц, там проходят физиологические роды, третий уровень, самый сложный – перинатальный центр. Акушерско-гинекологическая служба – целая отдельная отрасль, и ее работа в любой ситуации должна быть организована на самом высоком качественном уровне», – подчеркнул заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Андрей Лиханов.

В новом формате родильное отделение работает с 13 апреля, за это время поступило 87 беременных, принято 56 родов. По словам главного врача ГБУЗ НСО «ЦКБ», д.м.н. Ирэны Цыцориной, с подтвержденным анализом на коронавирус было 9 пациенток, от них родилось 5 детей. Остальные четверо еще не родили. Все дети – с отрицательными анализами на коронавирус.

«Госпиталь принимает жителей г. Новосибирска и районов Новосибирской области. Соблюдаются все санитарные меры, из одного родильного дома сделано три структуры – для каждой группы пациенток, по одному этажу. Есть мельцеровский бокс, в здании используется шесть различных входов для пациентов и медицинского персонала. Когда приезжает скорая помощь – врач встречает на входе бригаду и выясняет анамнез. Затем пациентка госпитализируется через тот или иной вход, чтобы исключить пересечение потоков. У нас работают высокопрофессиональные кадры, грамотные специалисты, готовые к любым, даже самым сложным задачам», – сообщила Ирэна Цыцорина.

В случае, если ребенок рождается у мамы с подтвержденным коронавирусом – его сразу, за секунды, переносят в изолированную палату для новорожденных, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь, забирают мазки на исследование на коронавирус. В последующем, ребенок, как контактный, переводится в детскую инфекционную больницу на период, длительность которого определяют врачи этой больницы. COVID-положительная мама, в зависимости от состояния, переводится в инфекционную больницу или может быть выписана домой с постановлением о соблюдении мер карантина. Если у мамы не подтвердился коронавирус – ребенок и мама завершают обычный цикл пребывания в родильном доме и выписываются домой.

Всего в акушерском госпитале 60 коек женских и 45 для новорожденных, большой загруженности не отмечается. В учреждении в достаточном количестве есть все необходимое оборудование – аппараты ИВЛ, наркозно-дыхательные аппараты, средства индивидуальной защиты и др. При этом средства индивидуальной защиты и оборудование продолжают поступать по разнарядке министерства здравоохранения. Все предусмотрено и исполняется для того, чтобы не допустить внутрибольничное инфицирование пациентов и персонала. В процессе организации работы госпиталя при поддержке регионального министерства здравоохранения была проделана большая подготовительная работа, что позволило грамотно выстроить маршрутизацию и организационные процессы всего учреждения.