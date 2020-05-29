Как на войне: День за три посчитают в стаж работающим с коронавирусом медикам

Например, фельдшер скорой помощи, в течение двух месяцев выезжающий на вызовы к больным с коронавирусной инфекцией, «заработает» спецстаж в полгода.

Стаж работающих с коронавирусом медиков будет идти из расчета день за три

Пенсионный стаж медработников, работающих с зараженными коронавирусом, в 2020 году будет идти из расчета день за три, сообщила пресс-служба Минтруда.

«День работы с пациентами с COVID-19 в стационарных и амбулаторных медицинских учреждениях, а также в подразделениях скорой помощи в 2020 году будет учитываться как три дня. Например, фельдшер скорой помощи, в течение двух месяцев выезжающий на вызовы к больным с коронавирусной инфекцией, «заработает» спецстаж в полгода», — рассказал замминистра труда и социальной защиты-статс-секретарь Андрей Пудов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Сведения о трудовой деятельности медработников, оказывающих помощь пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 или с подозрением на него, будут подаваться работодателями в территориальные органы ПФР, уточнили в министерстве.

В Минтруде также напомнили, что медицинским работникам страховая пенсия назначается досрочно. Основным условием для выхода на пенсию для них является наличие необходимого медицинского стажа — 25 при работе в сельской местности или 30 лет при работе в городе.