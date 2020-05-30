Где живут заразившиеся COVID-19 в Новосибирской области на 30 мая? В Бердске 48 случаев

Эпидемия охватила 5 городов и 21 район региона. 2596 случаев коронавируса выявили в области на субботу. 109 — только за последние сутки, в том числе 5 в Бердске. смотрите список территорий.

Коронавирус не отступает, а только ширится

Коронавирус стремительно распространяется по Новосибирской области. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», по данным оперативного штаба, на 30 мая болезнь подтвердилась уже у 2596 жителей региона, 107 из них — дети. Только за последние сутки прирост составил 109 человек, в том числе 5 в Бердске, где на субботу зарегистрировано в общей сложности 48 зараженных.

Заболевшие COVID-19 выявлены в следующих городах: Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь. А также в районах: Новосибирский, Убинский, Карасукский, Колыванский, Коченевский, Черепановский, Барабинский, Здвинский, Ордынский, Сузунский, Усть-Таркский, Тогучинский, Искитимский, Мошковский, Куйбышевский, Чулымский, Баганский, Каргатский, Краснозерский, Маслянинский и Купинский.

Из-за эпидемии коронавируса в регионе продлен масочный режим, до 30 июня не будут работать торговые центры, фитнес-залы, кинотеатры, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».