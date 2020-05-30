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Где живут заразившиеся COVID-19 в Новосибирской области на 30 мая? В Бердске 48 случаев

12:23 30.05.2020 Фото: pexels
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Эпидемия охватила 5 городов и 21 район региона. 2596 случаев коронавируса выявили в области на субботу. 109 — только за последние сутки, в том числе 5 в Бердске. смотрите список территорий.

Где живут заразившиеся COVID 19 в Новосибирской области на 30 мая? В Бердске 48 случаев
Коронавирус не отступает, а только ширится
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Где живут заразившиеся COVID 19 в Новосибирской области на 30 мая? В Бердске 48 случаев

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Коронавирус стремительно распространяется по Новосибирской области. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», по данным оперативного штаба, на 30 мая болезнь подтвердилась уже у 2596 жителей региона, 107 из них — дети. Только за последние сутки прирост составил 109 человек, в том числе 5 в Бердске, где на субботу зарегистрировано в общей сложности 48 зараженных.

Заболевшие COVID-19 выявлены в следующих городах: Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь. А также в районах: Новосибирский, Убинский, Карасукский, Колыванский, Коченевский, Черепановский, Барабинский, Здвинский, Ордынский, Сузунский, Усть-Таркский, Тогучинский, Искитимский, Мошковский, Куйбышевский, Чулымский, Баганский, Каргатский, Краснозерский, Маслянинский и Купинский.

Из-за эпидемии коронавируса в регионе продлен масочный режим, до 30 июня не будут работать торговые центры, фитнес-залы, кинотеатры, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

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От редакции

Будет еще хуже?

Аноним, 30 мая 2020 13:02
Нет, хуже не будет!!
Аноним, 30 мая 2020 14:31
Будет обязательно! Потому что у бердчан ни чувства самосохранения, ни уважения друг к другу, в очередях ни о какой дистанции даже речь не идёт, чуть не на голову щалащят сзади стоящие ещё и без масок... Ак что это, видимо, нескоро закончится!

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