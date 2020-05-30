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Ночевали в палатке у переполненного госпиталя пациенты с подозрением на коронавирус в Новосибирске

15:02 30.05.2020 Фото: facebook.com
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Доктор «скорой» сразу намекнула, что в больнице №11 нет мест, и придется подождать, когда освободится очередное. Для ожидающих во дворе установлена палатка медицины катастроф. Очередников кладут в коридорах.

Ночевали в палатке у переполненного госпиталя пациенты с подозрением на коронавирус в Новосибирске
Пациенты показали, как вынуждены ночевать в палатке перед новосибирским госпиталем
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Ночевали в палатке у переполненного госпиталя пациенты с подозрением на коронавирус в Новосибирске

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В новосибирской горбольнице №11 проблемы со свободными местами, рассказали пациенты, которых госпитализировали вечером 29 мая. Они были вынуждены ночевать в палатке, а теперь их кладут в коридорах. Учреждение было переделано под коронавирусный госпиталь.

«Получив на руки результаты КТ с грозным cito [срочно], я вызвала скорую. К вечеру нас с мужем доставили в 11 больницу, что на Танковой, — рассказала в фейсбуке Наталья Филимонова. — Уже в машине доктор, приехавшая за нами, намекнула, что в больнице нет мест, и придется подождать, когда освободится очередное, для ожидающих во дворе установлена палатка медицины катастроф».

В итоге семье пришлось переночевать в палатке вместе с четырьмя другими людьми. Утром их отвели в приемный покой.

По информации СМИ, в итоге мужчине нашлось место в палате, а девушку положили в коридоре, где много и других. «Я не могу спать, здесь очень шумно», — отметила она. В коридорах много пациентов.

«Кстати, сказали, что нам повезло, ибо днем [в палатке] было 18 человек. Шансов попасть до утра на больничную койку у нас не было. Вопрос, за каким фигом вы везете людей в уличную палатку, зная, что им придется там ночевать. Второй вопрос, а больные не должны пить и есть? Третий: а что там министр здравоохранения области рассказывал про готовность области принять всех больных?», — отметила Филимонова.

У пары уже взяли анализы на коронавирус. Результатов пока нет.

ГБК №11 — самый крупный инфекционный госпиталь Новосибирска. Его открыли 20 апреля, тогда региональный оперштаб сообщал, что там развернуто 642 койки, все пациенты должны были проходить томографию. Уже 10 мая региональный минздрав признал, что «мощностей инфекционной больницы и больницы №11 уже недостаточно» и определил под коронавирус больницу №12. Позже под эти цели переоборудовали кардиодиспансер и ГКБ №25.

Ночевали в палатке у переполненного госпиталя пациенты с подозрением на коронавирус в Новосибирске

Ночевали в палатке у переполненного госпиталя пациенты с подозрением на коронавирус в Новосибирске

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