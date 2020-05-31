31.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Рекорд по заболевшим COVID-19: 6 женщин заразились за сутки на 31 мая. Всего больных 54 в Бердске

09:11 31.05.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
5 3

6  женщин — 36, 39, 40, 58, 71 и 80 лет. Уточняются контакты. Это самый «урожайный» день за весь период пандемии.

Рекорд по заболевшим COVID 19: 6 женщин заразились за сутки на 31 мая. Всего больных 54 в Бердске
Антирекорды бьет Бердск по заболевшим ковид. 30 мая — 5 человек, 31 мая — уже 6
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Рекорд по заболевшим COVID 19: 6 женщин заразились за сутки на 31 мая. Всего больных 54 в Бердске

Где выявили коронавирус на 31 мая в Новосибирской области? COVID-19 охватил 26 территорийОбрушился COVID-19 на Бердск: 54 заразившихся и 86 с подозрением на коронавирус на 31 маяЕщё 1413 новостей

Как стало известно «Курьер.Среда.Бердск», за сутки на 31 мая в Бердске заразились 6  женщин — 36, 39, 40, 58, 71 и 80 лет. Уточняются контакты. Всего заразившихся 54 человека.

Напомним, что за 30 мая было пятеро. Заразились двое мужчин 26 и 69 лет и трое женщин — 58, 59 и 71 года.
По данным оперативного штаба на 31 мая в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 86 жителей города, из них 23 ребёнка.

По Постановлению Роспотребнадзора 71 человек. Самообратившихся граждан 15.
Состояние под наблюдением у всех пациентов удовлетворительное.
Снято за сутки 26 человек, принято 6.

На сегодняшний день в Бердске 6 новых пациентов с положительным COVID 19.

Всего в городе Бердске официально зарегистрировано 54 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 19 пациентов выписаны.

Мнение читателей
0
3
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Носите маску?

Скворец, 31 мая 2020 09:30
Ну что добродились! "Эпидемии нет" говорили Вы. Сидеть дома не будем, из принципа. О маске не может быть и речи. В общественных местах как ненормальные, все торопятся, пытаются чуть ли не на плечи залезть, какая там дистанция.
Alla Sokolova, 31 мая 2020 10:01
Да не паникуй,скворчик
Аноним, 31 мая 2020 10:45
Что есть эпидемия, каков её порог? На ОРВИ - 25-30%.
Теперь делите количество жителей на количество заболевших. И где эпидемия и пандемия?
Нынешняя эпидемия поражает мозг, берегите его, запасного не выдадут.
Аноним, 31 мая 2020 10:01
Как вы посмели так сказать о неверящих в вирус.тут же сплошные вирусологи,которые все знают и понимают.Особенно умиляют старики.Уже вроде все для них-и пайки бесплатные приносят-куда вы претесь.Выйдите подышать на балкон.Выйдите погулять рано утром,когда еще народа нет.Но нет же,надо в автобусы,в магазины.На другом ресурсе вообще безмозглые мамашки спрашивают ,где можно провести ДР ребенка.Дома то никак и представляете,еще и советы дают,как сделать это в тихушку.Все ринулись на Алтай,всем прямо срочно там надо оказаться и все подсказывают пути объезда постов по полям.Это нормально?Многие ссылаются на то,что детей надо отвезти своим престарелым родителям.Господи,да за что вы так ненавидите своих детей и родителей,что подвергаете опасности тех и других
Аноним, 31 мая 2020 10:53
НВР:
Да

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскГде выявили коронавирус на 31 мая в Новосибирской области? COVID-19 охватил 26 территорий
11:07 31-05-2020
Где выявили коронавирус на 31 мая в Новосибирской области? COVID-19 охватил 26 территорий
БердскОбрушился COVID-19 на Бердск: 54 заразившихся и 86 с подозрением на коронавирус на 31 мая
10:54 31-05-2020
Обрушился COVID-19 на Бердск: 54 заразившихся и 86 с подозрением на коронавирус на 31 мая
БердскНа видео поздравил выпускников школ из-за коронавируса мэр Бердска: все справились без истерии и популизма
10:46 31-05-2020
На видео поздравил выпускников школ из-за коронавируса мэр Бердска: все справились без истерии и популизма
БердскВыявили 104 новых зараженных COVID-19 за сутки на 31 мая в Новосибирской области 1
10:33 31-05-2020
Выявили 104 новых зараженных COVID-19 за сутки на 31 мая в Новосибирской области
Врезался в бетонный блок и погиб 60-летний водитель Toyota Probox в Новосибирске
10:24 31-05-2020
Врезался в бетонный блок и погиб 60-летний водитель Toyota Probox в Новосибирске
БердскПолыхало час открытым огнем заброшенное здание у трассы Р-256 в Речкуновской зоне Бердска
10:14 31-05-2020
Полыхало час открытым огнем заброшенное здание у трассы Р-256 в Речкуновской зоне Бердска
Видео запуска американского космического корабля Crew Dragon с астронавтами с космодрома NASA
10:13 31-05-2020
Видео запуска американского космического корабля Crew Dragon с астронавтами с космодрома NASA
Рейтинг доверия: Работу Путина на посту президента РФ одобряют 65% 3
09:56 31-05-2020
Рейтинг доверия: Работу Путина на посту президента РФ одобряют 65%
Смертельное ДТП: опрокинулся в кювет Nissan AD на автодороге Н-3002 под Черепаново. Водитель погиб
09:47 31-05-2020
Смертельное ДТП: опрокинулся в кювет Nissan AD на автодороге Н-3002 под Черепаново. Водитель погиб
БердскДождливой и пасмурной погодой при +18 простится с весной Бердск 31 мая
09:23 31-05-2020
Дождливой и пасмурной погодой при +18 простится с весной Бердск 31 мая