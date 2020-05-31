Рекорд по заболевшим COVID-19: 6 женщин заразились за сутки на 31 мая. Всего больных 54 в Бердске

Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Как стало известно «Курьер.Среда.Бердск», за сутки на 31 мая в Бердске заразились 6 женщин — 36, 39, 40, 58, 71 и 80 лет. Уточняются контакты. Всего заразившихся 54 человека.
Напомним, что за 30 мая было пятеро. Заразились двое мужчин 26 и 69 лет и трое женщин — 58, 59 и 71 года.
По данным оперативного штаба на 31 мая в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 86 жителей города, из них 23 ребёнка.
Состояние под наблюдением у всех пациентов удовлетворительное.
Снято за сутки 26 человек, принято 6.
На сегодняшний день в Бердске 6 новых пациентов с положительным COVID 19.
Всего в городе Бердске официально зарегистрировано 54 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 19 пациентов выписаны.
Теперь делите количество жителей на количество заболевших. И где эпидемия и пандемия?
Нынешняя эпидемия поражает мозг, берегите его, запасного не выдадут.
Да