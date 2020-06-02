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Водитель автобуса Бердска: Я прошу, наденьте маски перед входом в транспорт! А всем наплевать

15:45 02.06.2020, Алена Романцова Фото: Галина Панчева
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Перевозчикам выписывают от 30 до 50 тыс. руб. штрафа за перевозку пассажиров, не соблюдающих масочный режим. Старший диспетчер Татьяна Неустроева рассказала, что ее бердчане откровенно и бессовестно посылают.

Водитель автобуса Бердска: Я прошу, наденьте маски перед входом в транспорт! А всем наплевать
Водитель автобуса обратился к пассажирам коронавирус в Бердске
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Водитель автобуса Бердска: Я прошу, наденьте маски перед входом в транспорт! А всем наплевать

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Обратился к пассажирам водитель маршрутки Бердска Виталий с просьбой надевать маски в транспорте в пандемию коронавируса. Он рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что каждый день сталкивается с тем, что некоторые несознательные граждане принципиально не используют средства защиты, тем самым подвергая риску самих себя, окружающих. А водитель маршрутки оказывается под угрозой штрафа. Перевозчикам выписывают от 30 до 50 тыс. руб. штрафа за перевозку пассажиров, не соблюдающих масочный режим.

— Здравствуйте дорогие горожане. Обращается к вам водитель автобуса! Огромная просьба не ждать, когда водитель общественного транспорта скажет вам надеть маску, а сделать это заблаговременно до посадки! Штрафы очень большие и для водителя и для предпринимателя! Будьте здоровы! — сказал Виталий 2 июня.

На вопрос, приходилось ли отказывать в перевозке пассажиров без маски, водитель ответил, что ему каждый день приходится говорить это людям.

Ситуацию также прокомментировала старший диспетчер перевозчика ИП Овчинников Татьяна Неустроева. Она рассказала, что перевозчикам действительно грозит штраф первоначально 30 тыс. рублей, на второй раз 50 тыс. рублей за перевозку пассажиров без масок.

Каждый день в 5 утра они выдают водителям средства защиты и проводят беседы.

— Мы работаем с водителями плотно все последние полтора месяца. Предоставляем все средства защиты, в том числе для пассажиров, чтобы они могли ими воспользоваться — салфетки, средства для обработки рук, ткань для возможности сделать маску. Но жители Бердска просто плюют на это, — отмечает Татьяна Викторовна.

Сегодня прошел рейд по маршруткам, рассказала Татьяна Неустроева, она столкнулась просто с кошмарным отношением жителей города.

— Я заходила в автобус и просила надеть маску пассажиров для их же безопасности, и знаете что мне отвечали? Да пошли бы вы со своими масками! Несмотря на то что мне 61 год, — глубокого огорчена Татьяна Викторовна.

Остается надеяться на наших граждан, что они поймут — маски нам все нужны в коронавирус для нашей же безопасности и здоровья.

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От редакции

Надеваете маски в автобусах?

Аноним, 02 июня 2020 15:52
Когда начнут бастовать бердские перевозчики?
Необходмо каждую остановку в Бердске оснастить нарядами полиции.
Водители не подписывали в трудовом договоре обязанности соблюдать фейсконтроль пассажиров.
Евгений, 02 июня 2020 16:03
Да. Обязательно. Зачем так себя вести-то? Нет, не буду, не одену!.. Не хочешь надевать, иди пешком, не подставляй под штраф водилу - ему семью кормить надо.
Аноним, 02 июня 2020 16:34
Если бы все перевозчики России возмутились ситуацией и стали отстаивать свои законные права, то тупой маскарад бы отменили, а так пусть терпят и слушают, что им говорят люди.
Аноним, 02 июня 2020 16:40
В том то и дело,думают только о себе.А на других наплевать.Молодежь,особенно парни ,практически все в масках.А вот такие категории ,как пенсионеры.молодые тетки постоянно без масок.Сегодня в 325 ехала от Черемушек-так зашла тетенькалет 35 с растопыренными пальцами и с короной на голове и бесполезно ей что-то было говорить-у нее губы накраСЕны.Именно так и сказала
Аноним, 02 июня 2020 16:27
С какой стати водитель коммерческого транспорта смеет оскорблять людей? А сам он насколько сознателен, если не понимает, что народ просто откровенно дурят, выдавая фарс за эпидемию?
Вы сами тогда маски хотя бы выдавайте если не желаете защищать свои права организованным способом.

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