Водитель автобуса Бердска: Я прошу, наденьте маски перед входом в транспорт! А всем наплевать

Перевозчикам выписывают от 30 до 50 тыс. руб. штрафа за перевозку пассажиров, не соблюдающих масочный режим. Старший диспетчер Татьяна Неустроева рассказала, что ее бердчане откровенно и бессовестно посылают.

Водитель автобуса обратился к пассажирам коронавирус в Бердске

Обратился к пассажирам водитель маршрутки Бердска Виталий с просьбой надевать маски в транспорте в пандемию коронавируса. Он рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что каждый день сталкивается с тем, что некоторые несознательные граждане принципиально не используют средства защиты, тем самым подвергая риску самих себя, окружающих. А водитель маршрутки оказывается под угрозой штрафа. Перевозчикам выписывают от 30 до 50 тыс. руб. штрафа за перевозку пассажиров, не соблюдающих масочный режим.

— Здравствуйте дорогие горожане. Обращается к вам водитель автобуса! Огромная просьба не ждать, когда водитель общественного транспорта скажет вам надеть маску, а сделать это заблаговременно до посадки! Штрафы очень большие и для водителя и для предпринимателя! Будьте здоровы! — сказал Виталий 2 июня.

На вопрос, приходилось ли отказывать в перевозке пассажиров без маски, водитель ответил, что ему каждый день приходится говорить это людям.

Ситуацию также прокомментировала старший диспетчер перевозчика ИП Овчинников Татьяна Неустроева. Она рассказала, что перевозчикам действительно грозит штраф первоначально 30 тыс. рублей, на второй раз 50 тыс. рублей за перевозку пассажиров без масок.

Каждый день в 5 утра они выдают водителям средства защиты и проводят беседы.

— Мы работаем с водителями плотно все последние полтора месяца. Предоставляем все средства защиты, в том числе для пассажиров, чтобы они могли ими воспользоваться — салфетки, средства для обработки рук, ткань для возможности сделать маску. Но жители Бердска просто плюют на это, — отмечает Татьяна Викторовна.

Сегодня прошел рейд по маршруткам, рассказала Татьяна Неустроева, она столкнулась просто с кошмарным отношением жителей города.

— Я заходила в автобус и просила надеть маску пассажиров для их же безопасности, и знаете что мне отвечали? Да пошли бы вы со своими масками! Несмотря на то что мне 61 год, — глубокого огорчена Татьяна Викторовна.

Остается надеяться на наших граждан, что они поймут — маски нам все нужны в коронавирус для нашей же безопасности и здоровья.