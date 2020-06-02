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Пособие на детей с 3 до 7 лет получили 1 июня 345 тысяч детей в России. А вы?

16:44 02.06.2020 Фото: pixabay.com
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Это почти 3 миллиарда рублей. В целом этой выплатой будут охвачены порядка 2 миллионов детей.

Пособие на детей с 3 до 7 лет получили 1 июня 345 тысяч детей в России. А вы?
Выплата начисляется гражданам, начиная с 1 января текущего года
Сюжет: Все пособия Путина
Пособие на детей с 3 до 7 лет получили 1 июня 345 тысяч детей в России. А вы?

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Выплату на детей от 3 до 7 лет уже получили 345 тысяч детей на сумму почти 3 миллиарда рублей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«За вчерашний день мы выплатили 345 тысячам — на 345 тысяч детей — семьям соответствующие ресурсы. Это почти 3 миллиарда рублей. …В целом этой выплатой будут охвачены порядка двух миллионов детей», — рассказал Котяков на заседании Совета Федерации.

Он напомнил, что выплату для малообеспеченных граждан, воспитывающих детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, россияне начали получать вчера.

«Эта выплата выплачивается семьям, если среднедушевой доход семьи составляет ниже одного прожиточного минимума на каждого члена семьи. И она финансируется за счет двух источников: это федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации. В среднем по стране выплата будет составлять половину прожиточного минимума и соответствовать 5500 рублям. Выплата начисляется гражданам, начиная с 1 января текущего года. С учетом того, что мы выплату начали с 1 июня, граждане смогут получить в июне выплату сразу же за шесть месяцев», — добавил министр.

Источник: РИА Новости

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