Не убивают коронавирус дезинфекцией в пивнушке и фруктовых ларьках на ул. Ленина в Бердске

Из четырех проверенных 2 июня предприятий только одно соблюдает меры по предотвращению распространения COVID-19. На остальные составлены протоколы, по которым грозит штраф от 50 тыс. рублей.

Ни в одном из проверенных 2 июня магазинах не было обнаружено нарушений масочного режима

Рейд по предприятиям потребительского рынка с участием сотрудников Роспотребнадзора, полиции и мэрии прошел 2 июня в Бердске. В списке проверяющих значилось шесть предприятий по ул. Ленина и Красной Сибири, но два из них, кафе «Алина» и студия красоты «Бурлеск», были закрыты.

По словам консультанта отдела промышленности Максима Шиляева, в магазине под «Каблуком» соблюдаются все меры по предотвращению распространения коронавируса. В магазине по продаже фруктов и овощей (ул. Ленина, 12/1), киоске по продаже овощей и фруктов (Ленина, 15) были обнаружены нарушения, в том числе и грубейшие.

В магазине по продаже овощей и фруктов отсутствовали дезинфицирующие средства, журнал уборок, уборочный инвентарь, термометр и журнал термометрии. В киоске по продаже фруктов и овощей — дезинфицирующие средства, журнал уборок, разметка, термометр и журнал термометрии, в магазине разливного пива — дезинфицирующие средства, журнал уборок, отсутствует разметка, объявление о соблюдении дистанции, спецодежда у сотрудников.

Сотрудник Роспотребнадзора составила в отношении трех предприятий протоколы по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период возникновения угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих». Согласно закону предусмотрен штраф от 50 тыс. рублей. Решение о мере наказания принимает суд.

Ни в одном из проверенных предприятий не обнаружено нарушений масочного режима, как со стороны продавцов, так и со стороны покупателей, отметил Максим Шиляев.