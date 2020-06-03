Кто получит максимальное пособие по безработице 14 556 рублей в России, Новосибирске и Бердске, объяснил Центр занятости

Безработные граждане, уволенные до 1 марта 2020 года, будут получать пособия в максимальном размере за апрель, май и июнь. Читай, как получить пособие.

Центр занятости работает дистанционно

Бердчане активно высылают заявления в Центр занятости населения, чтобы получать пособия по безработице.

С 30 апреля 2020 года размер пособия увеличился до 14 556 рублей. Безработные граждане, уволенные до 1 марта 2020 года, будут получать пособия в максимальном размере за апрель, май и июнь. Безработным родителям несовершеннолетних детей положены доплаты в размере 3000 рублей на каждого ребенка.

Как пояснила начальник центра занятости Бердска Елена Дмитриева, если человек после 1 марта 2020 года потерял работу в связи с компрометирующими обстоятельствами, из-за прогулов или пьянства, то он не имеет право получать максимальные пособия.

Дмитриева сообщила, что в апреле-мае справляться с потоком желающих встать на биржу труда и получать пособия было достаточно сложно. Обработка заявления занимает 11 дней. По итогам рассмотрения принимается решение о признании гражданина безработным или об отказе в этом.

На 2 июня 2020 года на учете в центре занятости Бердска состоят 1770 человек. Из них 616 уволились после 1 марта 2020 года. 295 человек имеют право на повышенные пособия в связи с наличием несовершеннолетних детей.

Центр занятости Бердска продолжает работать в дистанционном режиме. Подать заявление можно в онлайн-режиме.