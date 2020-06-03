Вторая волна коронавиурса станет разрушительной, заявила ВОЗ

Повторный всплеск окажется очень сильным, если COVID-19 не купировать. Странам необходимо осторожно и постепенно снимать введенные ограничения.

ВОЗ предупредила об угрозе нового всплеска коронавируса

Угроза повторного всплеска COVID-19 сохраняется. Если вирус не купировать, вторая волна эпидемии может стать «разрушительной». Об этом заявил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в ходе онлайн-брифинга. Трансляция велась в Facebook организации.

«Все большее число стран снимают ограничения, и есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID-19. Если не купировать эти всплески, вторая волна может наступить, и она может стать очень разрушительной», — сказал он.

При этом Клюге отметил, что вторая волна не является неизбежной. Ее можно предупредить, если принять превентивные меры. Представитель ВОЗ подчеркнул, что странам необходимо осторожно и постепенно снимать введенные ограничения, а также постоянно мониторить ситуацию с коронавирусом.

По его словам, страны мира уже многому научились после первой волны эпидемии. Если будет новый всплеск, будут лучше подготовлены.