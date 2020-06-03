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Мест не хватает зараженным COVID-19: госпиталь Минобороны начнет принимать больных в Новосибирской области с 5 июня

21:50 03.06.2020 Фото: Минздрав НСО
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Сейчас властями уже принимаются меры для разгрузки стационара горбольницы № 11, использующейся как распределительный центр для пациентов с коронавирусом. 2-этажный корпус военного ведомства рассчитан на 160 мест.

Мест не хватает зараженным COVID 19: госпиталь Минобороны начнет принимать больных в Новосибирской области с 5 июня
Госпиталь Минобороны в Новосибирске начнет принимать жителей региона с 5 июня
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Мест не хватает зараженным COVID 19: госпиталь Минобороны начнет принимать больных в Новосибирской области с 5 июня

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Госпиталь на 160 мест, построенный военными в Новосибирской области, с 5 июня начнет принимать на лечение жителей региона, заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила журналистам в среду главный инфекционист региона Лариса Позднякова.

«Госпиталь, который был построен, находится в ведении Минобороны РФ. Он частично открыт, там уже есть пациенты, которые относятся к Министерству обороны. С 5 числа госпиталь дает официально разрешение и места для приема жителей Новосибирской области», — сказала Позднякова.

Инфекционист пояснила, что открытие медцентра Минобороны, а также федеральных медучреждений для приема пациентов с пневмонией позволит увеличить количество коек на 200-250 мест. Сейчас властями уже принимаются меры для разгрузки стационара горбольницы № 11, использующейся как распределительный центр для больных с COVID-19. «Дело в том, что поток пациентов обеспечивается «скорой», но есть еще те, кто обращается самостоятельно. Их по времени разместить совершенно невозможно, поэтому действительно бывают какие-то пиковые вещи, когда скапливается большое число пациентов», — пояснила Позднякова.

Возведение двухэтажного многофункционального медцентра в Новосибирске началось 20 марта. Параллельно со строительством была организована поставка медицинского оборудования: компьютерных томографов, аппаратов анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации, рентгеновских комплексов. Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что к 15 мая будут построены 16 центров на 1,6 тысячи мест. Правительство РФ выделило на эти цели почти 8,8 миллиарда рублей из резервного фонда.

По данным регионального оперативного штаба, на утро 3 июня в Новосибирской области за сутки подтверждено 102 случая заражения коронавирусной инфекцией, 21 пациент выписан. Всего в регионе выявлено 3 122 случая инфицирования.

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