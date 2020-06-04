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Неизбежной новую пандемию официально объявили в России: «Она будет. Это совершенно очевидно»

21:40 04.06.2020 Фото: Кремлин.ру
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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова уверена, что такого развития событий не избежать. И ситуация с коронавирусом в связи с этим должна помочь сформировать эффективный алгоритм действий в обстоятельствах распространения инфекции.

Неизбежной новую пандемию официально объявили в России: Она будет. Это совершенно очевидно
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала новую пандемию неизбежной
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Неизбежной новую пандемию официально объявили в России: Она будет. Это совершенно очевидно

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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова официально пообещала России новую пандемию. «Она будет», — подчеркнула глава ведомства, заметив, что «это совершенно очевидно». По её мнению, в такой ситуации необходимы широкая консолидация и объединение всего наработанного в борьбе с коронавирусом опыта.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова оценила вероятность возникновения новой пандемии в ходе онлайн-совещания клуба «Валдай».

Она уверена, что такого развития событий не избежать. И ситуация с коронавирусом в связи с этим должна помочь сформировать эффективный алгоритм действий в обстоятельствах распространения инфекции.

То, что он [новый случай] будет, это абсолютно очевидно. В той или иной форме. Кого он затронет, мы сегодня не знаем, но алгоритм должен быть, — подчеркнула Попова.

По её мнению, необходимо максимально широко консолидироваться, чтобы объединить наработанный опыт и «ничего не потерять». Только так можно быть готовыми ко встрече с новой пандемией.

Пандемия коронавируса должна помочь создать алгоритм действий на следующий подобный случай, то, что он будет, это точно, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Как объединить опыт, как извлечь уроки из каждого такого крайне непростого этапа в жизни, наверное, всей планеты? Ничего не потерять, консолидировать, объединить и сделать, я уже говорила об этом, но мне кажется очень важно, алгоритм на следующий случай. То, что он будет, это абсолютно очевидно — в той или иной форме, кого он затронет, мы сегодня не знаем, но алгоритм должен быть», — заявила Попова во время дискуссии клуба «Валдай».

Также глава Роспотребнадзора ранее заметила, что какой-либо единой вакцины от коронавирусной инфекции не будет. Медики разработают целую серию лекарственных средств для различных категорий жителей.

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От редакции

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Аноним, 04 июня 2020 22:36
На основании чего предсказывают новую пандемию?Почему не предсказали эту заранее?Видимо,чувствуют,что с существующей ситуацией не справятся…Не удивительно-бардак и тупость во всем.
Аноним, 04 июня 2020 23:33
А как та дела в Китае ?
Что то они притихли, заразили всех обезьяны позорные, жрут что попало.
Covid-19, 04 июня 2020 22:41
"Также глава Роспотребнадзора ранее заметила, что какой-либо единой вакцины от коронавирусной инфекции не будет."
А главы регионов говорят нам, что режим ограничений сохранится до массовой вакцинации... Люди жалуются, что у них уже уши стали оттопыриваться от масок!
Короче, New-York, next...
Covid-19, 04 июня 2020 22:50
Билл Гейтс, главный инфекционист США Фаучи, и компания Big Pharma проиграли иск в Верховном Суде США, они не смогли доказать что все их вакцины на протяжении последних 32 лет были безопасны для здоровья граждан! Иск был подан инициативной группой возглавляемой Робертом Кеннеди младшим.
Аноним, 04 июня 2020 23:31
Билл Гейтс вроде как программист.
Аноним, 04 июня 2020 23:14
Достала эта Попова со своими прогнозами... Откуда она вылезла, раньше про неё не слышно было вообще!
Аноним, 04 июня 2020 23:30
Зимой они вссе кудахтали по другому.

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