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Если меня ненавидит мой ребенок, что делать? Отвечает психотерапевт Тарас Иващенко

23:00 05.06.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Иногда взрослые проносят через года обиды из глубокого детства. Мучаясь о того, что так и не смогли полюбить собственных родителей, Как вырастить ребенка, и любить его так, чтобы он тебя тоже любил. Читайте рекомендации врача.

Если меня ненавидит мой ребенок, что делать? Отвечает психотерапевт Тарас Иващенко
Отношения детей и родителей не всегда гладко складываются
Сюжет: Мне пора к психотерапевту?
Если меня ненавидит мой ребенок, что делать? Отвечает психотерапевт Тарас Иващенко

Если меня ненавидит мой ребенок, что делать? Отвечает психотерапевт Тарас ИващенкоЛюби меня, доченька! Почему дети относятся к нам жестоко? Кто виноват? Отвечает психотерапевт Тарас ИващенкоЕщё 2 новости

Как любить ребенка, чтобы он любил тебя? Что делать, если ребенок тебя ненавидит? Такие вопросы поступил в редакцию «Курьер. Среда. Бердск». Отвечает врач-психотерапевт и специалист по психосоматической медицине Тарас Иващенко. Мы продолжаем серию публикаций «Мне пора к психотерапевту?».

— Требуется развернуть вопрос — иногда любят, иногда нет, что вообще понимаем под словом любовь — родительская любовь и детская. Это два разных понятия, — отметил психотерапевт.

Врач не только ответил главные вопросы, но и дал в конце несколько рекомендаций.

— Любят ли дети родителей и наоборот — бывает по-разному. Бывает дети любят, а их нет (например, в случае когда они были не желанны и до сих пор такими являются). Тут стоит упомянуть про привязанность. Безусловная любовь к детям идет от родителей. Это когда любят не за что-то, а просто так. Дети это чувствуют. У них образуется привязанность. Привязанность бывает разная, и является отражением состояния родителя, как правило, матери, — отмечает Тарас Иващенко.

То есть поведение ребенка — это отражение отношения к нему матери, ее чувств, состояния.

— Вообще в психосоматике считается, что до 11 лет все функциональные расстройства детей (кроме травм и генетических заболеваний и части инфекционных заболеваний) является следствием эмоционального состояния матери. Настолько сильна эта невидимая связь. Поэтому если первые годы жизни мама была принимающей, теплой мамой — у ребенка вырабатывается взаимное чувство. Если нет — есть много вариантов. Исправить ситуацию тем сложнее, чем старше ребенок, — отметил Тарас.

Он еще раз подчеркнул, что дети — это наше зеркало.

— Стоит отметить, что ребенок безусловно мать не любит. Он сможет это полученное чувство передать своим детям (мы можем передать только то что дали нам, не так ли? Ведь если у меня чего-то нет, то и передать я не смогу), — рассказал психотерапевт.

Рекомендации психотерапевта — как наладить отношения с ребенком?

1. Ребенка нужно слушать и слЫшать. Общение не должно быть формальным.

— Как дела в школе?

— Норм!
— Ок, иди делай уроки.

Так не желательно.

Стоит узнать, что происходит в его жизни, что ему интересно, чем хочет, хотел бы заниматься. Нужно попытаться понять его точку зрения, даже если она не совпадает с вашей.

2. Стоит выполнять свои обещания. Даже, казалось бы, мелочи. Иногда взрослые приходя на терапию вспоминают с обидой в голосе, что папа обещал отвести в зоопарк, но так никогда и не сдержал своего слова. И это спустя годы! Не соблюдение таких мелочей — приводит к потере уважения. Хотите чтобы Вас уважали? Держите слово.

3. Проводите с ребенком время — регулярно, не формально. С каждым отдельно. Даже если с начала это будет казаться странно. Во время общения слушайте его, проводите время именно с ним. Гуляйте, играйте в игры, спрашивайте, рассказывайте о себе (многие вообще оказывается мало что знают про своих родителей ДО семейной жизни). Каждый ребенок достоин индивидуального внимания. Мы часто склоняемся в сторону привычек, ритуалов и работы забывая о сути.


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Аноним, 05 июня 2020 18:54
НВР:
Будут подобные статьи - будет своя публика. Рады, что КСБ "перезагружается".

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