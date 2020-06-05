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Маску вы обязаны купить: Около 7 тыс. рублей на защиту от COVID-19 в месяц потратит семья из 2 человек в Бердске. Цена штуки от 20 до 175 рублей

22:50 05.06.2020, Елена Белоусова/ Алина Бурова Фото: Елены Белоусовой/ Алины Буровой
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В магазинах продаются одноразовые и многоразовые маски, антисептики для защиты от коронавирусной инфекции. «Курьер. Среда. Бердск» посчитал, сколько потратит семья из двух человек на маски. Мы побывали в «Ленте», «Быстрономе», «Продсибе», «Ярче», «Магните», «Пятерочке», Fix Price, «Сантимо».

Маску вы обязаны купить: Около 7 тыс. рублей на защиту от COVID 19 в месяц потратит семья из 2 человек в Бердске. Цена штуки от 20 до 175 рублей
В магазинах продают маски для взрослых и детей
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Маску вы обязаны купить: Около 7 тыс. рублей на защиту от COVID 19 в месяц потратит семья из 2 человек в Бердске. Цена штуки от 20 до 175 рублей

Маску вы обязаны купить: Около 7 тыс. рублей на защиту от COVID-19 в месяц потратит семья из 2 человек в Бердске. Цена штуки от 20 до 175 рублейПереломила коронавирус Россия, заявили в МинздравеЕщё 1472 новостей

Пандемия коронавируса продолжается. Новосибирская область до 30 июня 2020 года живет в режиме самоизоляции. По постановлению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, выходить на улицу можно только ради работы, в экстренных случаях, ради выгула животного или ради похода в магазин. При этом, выйдя за порог, жители региона должны надеть маску. Кроме того, без маски не впускают в магазины Бердска. «Курьер. Среда. Бердск» провел собственный эксперимент: мы прошлись по супермаркетам магазинов, чтобы узнать, сколько стоят маски и антисептики. Всего мы изучили цены на маски в 8 основных супермаркетах — по одному из сети. В двух масок не продавали — «Ярче» и «Пятерочке».

Сколько стоят маски и антисептики в магазине «Лента»

Маску вы обязаны купить: Около 7 тыс. рублей на защиту от COVID 19 в месяц потратит семья из 2 человек в Бердске. Цена штуки от 20 до 175 рублей
Магазин «Лента» на ул. Комсомольской, 15

В магазине «Лента» на ул. Комсомольской 15, маски продаются упаковками по 50 штук по цене 1 189 рублей. Одна маска стоит 24 рубля. Салфетки индивидуальные одноразовые 50 шт стоят 69 рублей. Упаковка тканевых масок по 5 штук стоит 149 рублей. 250 мл санитайзера обойдутся вам в 325 рублей, а 100 мл антисептика — в 179 рублей.

Сколько стоят маски и антисептики в магазине «Продсиб»

Маску вы обязаны купить: Около 7 тыс. рублей на защиту от COVID 19 в месяц потратит семья из 2 человек в Бердске. Цена штуки от 20 до 175 рублей
В магазине «Продсиб» на Горького, 4 А, маски продают от 20 рублей за штуку

В магазине «Продсиб» в ТЦ «Форум» многоразовую повязку от пыли можно купить за 59 рублей, маску гигиеническую многоразовую за 50 рублей. А вот маска одноразовая трехслойная стоит 20 рублей. 250 мл антисептика обойдутся вам в 249 рублей.

Сколько стоят маски и антисептики в магазине «Fix Price»

Маску вы обязаны купить: Около 7 тыс. рублей на защиту от COVID 19 в месяц потратит семья из 2 человек в Бердске. Цена штуки от 20 до 175 рублей
В магазине Fix Price на Ленина, 54, маски для лица 5 штук 145 рублей

В Fix Price на ул. Ленина, 54, пять масок можно купить за 145 рублей. Антисептический гель для рук стоит 99 рублей за 100 мл, 500 мл антисептика — 149 рублей.

Сколько стоят маски и антисептики в магазине «Сантимо»

Маску вы обязаны купить: Около 7 тыс. рублей на защиту от COVID 19 в месяц потратит семья из 2 человек в Бердске. Цена штуки от 20 до 175 рублей
В магазина «Сантимо» на ул. Первомайской, 12 большой ассортимент антисептиков

В магазине «Сантимо» на ул. Первомайской, 12 одна гигиеническая маска стоит 29 рублей. Это единственное место в Бердске, где «Курьер. Среда. Бердск»встретил маски для детей. Для мальчиков с машинками, для девочек с зайчиками по 75 рублей за штуку. 250 мл санитайзера можно купить за 325 рублей, антисептический гель за 139 рублей.

Сколько стоят маски и антисептики в магазине «Магнит»

Маску вы обязаны купить: Около 7 тыс. рублей на защиту от COVID 19 в месяц потратит семья из 2 человек в Бердске. Цена штуки от 20 до 175 рублей
Магазин «Магнит» на ул. Первомайской, 19

В магазине «Магнит», расположенном на улице Ленина, маски индивидуальной защиты можно купить в количестве 10 шт по цене 299 р. Также на ценнике данной упаковки указано, что данная серия представлена под названием «Новинка».

Сколько стоят маски и антисептики в магазине «Быстроном» ТРЦ «Астор

Маску вы обязаны купить: Около 7 тыс. рублей на защиту от COVID 19 в месяц потратит семья из 2 человек в Бердске. Цена штуки от 20 до 175 рублей
Магазин «Быстроном» на ул. Ленина, 6/1

Купить защитные маски можно и в магазине «Быстроном» в ТРЦ «Астор» на улице Ленина, 6/1. Цены на защитные тканевые маски варьируются от 88 до 175 рублей (без скидки). Покупают и товар «маска защитная многоразовая», цена которой составляет 58 рублей. На кассе продаются и упаковки защитных масок по 10 штук за 376 рублей (без скидки). Кроме того, в продаже имеются антибактериальные влажные салфетки, средняя цена которых составляет 60 рублей.

Кто дает маски на поход в магазин

Должно ли государство снабжать бесплатно масками жителей во время пандемии? На этот вопрос «Курьер. Среда. Бердск» ответила заместитель руководителя штаба по противодействию распространения коронавируса в Бердске и вице-мэр города Жанна Шурова.

— Государство не обязано обеспечить бесплатно масками. Мы обязаны обеспечить доступностью масок для приобретения. Основание — постановление губернатора региона о введении масочного режима. Сейчас маски есть в аптеках и магазинах. В некоторых магазинах они предоставляются бесплатно, — сообщила Жанна Шурова сегодня, 5 июня.

Вице-мэр подчеркнула, что маски — это безопасность каждого из нас в пандемию.

Сколько тратит одна семья на маски в месяц

После похода в магазины, «Курьер. среда. Бердск» проанализировал затраты на покупку средств защиты в пандемию коронавируса. напомним, Роспотребнадзор призывает нас к тому, что одноразовые маски из нетканого материала «не подлежат повторному использованию и какой-либо обработке». Маску необходимо менять каждые 2-3 часа.

Исходя из этого, работающая семья из дух человек должна иметь запас из 240 масок в месяц. И если взять цену в среднем 20 рублей за маску, то затраты выльются в 6 960 рублей в месяц. На одного человека такая сумма составляет 3 480 рублей. Страшно представить, сколько денег тратит на маски семья из 4 человек.

Напомним, средняя заработная плата в Бердске в 2020 году составляет около 30 тыс. рублей.



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От редакции

Где и за сколько покупаете маски?

смешно, 05 июня 2020 18:21
ну вот и все получили пособия ура ура ура которые назвали "на детей", а по факту для продуктов и для закупки масок с ошалевшой накруткой народ над нами стибаются. просто дефакто деньги ушли туда же откуда и пришли быстроденьги без процентов потребнадзор только на ношении масок остановился а на ценах то почему нет? это их прямая обязанность где антимононисты которые тоже должны следить за бардаком на ценниках
Covid-19, 05 июня 2020 23:17
Постановление правительства РФ от 2 апреля 2020 г. N 417 "Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации".

В подпункте "В" пункта №3 Постановления указано, что:

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации граждане обязаны:

в) при получении инструкций (указаний) от уполномоченных должностных лиц, в том числе через средства массовой информации или операторов связи, эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации и (или) использовать средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество (в случае его предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями), предназначенное для защиты населения от чрезвычайных ситуаций;
Аноним, 05 июня 2020 23:21
Ну во-первых, выводы у журналиста в части затрат неверные. Сами же в статье упомянули про многоразовые, тем более, что их и самим сшить можно.
А во-вторых, ничего страшного для семьи из 4-х человек в режиме самоизоляции тоже нет. Ибо дома носить маски вовсе необязательно.
Алена, 05 июня 2020 23:42
Долго смеялась над статьей. Реально автор считать не умеет. Или кидает дерьмо на вентилятор. Видимо с целью вызвать ср.. спор в комментариях. Вон уже и Covid-19 подтянулся. Вообщем автору и редакции большой минус.
А если по делу.
Я достаточно строго соблюдаю правила карантина. На все это за два месяца у нас ушло максимум рублей 300 -350. Маски сшила сама. Только мыла стали больше использовать.

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