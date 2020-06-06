ВОЗ разрешила снять маски. Только там, где не свирепствует коронавирус и возможно держать дистанцию

Во Всемирной организации здравоохранения пересмотрели рекомендации по ношению масок. Ранее ВОЗ рекомендовала носить маски только больным COVID-19.

Многократные слои маски повышают ее эффективность

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус сообщил об изменившихся рекомендациях по ношению масок.

— В свете выявленных свидетельств ВОЗ советует правительствам рекомендовать использование масок населением там, где отмечено широкое распространение вируса и затруднено физическое дистанцирование, — сказал он на брифинге, трансляция которого велась на сайте организации.

Кроме того, в организации уточнили, что эффективно бороться с инфекцией помогает маска, в которой присутствует минимум три слоя ткани.

Также маски рекомендовано носить всем медицинским работникам, лицам старше 60 лет и людям с хроническими заболеваниями.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Новосибирской области и Бердске в связи с распространением коронавирусной инфекции введен масочный режим. Появление в общественных местах без маски запрещено и наказывается штрафом.