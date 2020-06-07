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В Троицу никто не заболел коронавирусом в Бердске. Всего заражено 68 человек

10:14 07.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Смертельных случаев от коронавируса в Бердске не зафиксировано.

В Троицу никто не заболел коронавирусом в Бердске. Всего заражено 68 человек
Новых зараженных за последние сутки на 7 июня в Бердске нет
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
В Троицу никто не заболел коронавирусом в Бердске. Всего заражено 68 человек

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По данным оперативного штаба, на 7 июня в Бердске под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находятся 134 человек, в том числе 38 детей. По постановлению Роспотребнадзора наблюдают за 119 бердчанами, сами обратились 15 человек. Состояние всех, находящихся под наблюдением, удовлетворительное.

За последние сутки 2 горожанина сняты с коронавирусного учета, 8 приняли на учет.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в оперативном штабе, за сутки на 7 июня в городе не выявили новых пациентов с положительным тестом на COVID-19. Таким образом, всего заразились коронавирусной инфекцией 68 человек. Выписали с начала пандемии 23 выздоровевших бердчан.

Смертельных случаев от коронавируса в Бердске не зафиксировано.

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