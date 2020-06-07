Какие молитвы читать в Троицу 7 июня дома и в церкви?

Церковное название — День сошествия Святого Духа означает событие, в честь которого отмечается Троица. Молитвы, прочтенные в этот праздничный день, помогают.

В течение службы прихожане читают молитвы, освящают березовые веточки с полевыми цветами

В воскресенье, 7 июня, православные христиане будут отмечать великий церковный праздник из числа двунадесятых – День Святой Троицы. Он тесно связан с Пасхой и Вознесением Господним – череда событий, в память о которых установлены праздники, непрерывная. Народное название Троицы – Пятидесятница, поскольку она приходится на 50-й день после Воскресения Иисуса Христа. Церковное название — День сошествия Святого Духа означает событие, в честь которого отмечается Троица. Молитвы, прочтенные в этот праздничный день, помогают.

Суть праздника – триединство Бога: Отец, Сын, Святой Дух. Описание событий, в память о которых православные праздную Троицу, можно найти в Библии. С этим религиозным праздником связан ряд традиций, обрядов, также запретов. Начинается он с красивой утренней Божественной литургии, которую священнослужители проводят в праздничных зеленых нарядах. В течение службы прихожане читают молитвы, освящают березовые веточки с полевыми цветами. Молиться можно и дома.

Какие молитвы читают



Все тексты, которые изложены ниже, на праздник Троицы читаются на коленях в конце службы и входят в так называемую коленопреклонённую молитву. Среди них обращение к Триединому Господу.

Коленопреклоненные молитвы в день Святой Пятидесятницы

Пресвятая Троице, единосущная Державо, всех благих Вина,

что воздадим Тебе за вся, яже воздала еси нам грешным и недостойным прежде,

неже на свет произыдохом, за вся, яже воздаеши коемуждо нас по вся дни,

и яже уготовала еси всем нам в веце грядущем!

Подобаше убо, за толикия благодеяния и щедроты, благодарити Тя не словесы точию,

но паче делы, храняще и исполняюще заповеди Твоя:

мы же, страстем нашим и злым обычаем внемше,

в безчисленныя от юности низвергохомся грехи и беззакония.

Сего ради, яко нечистым и оскверненным, не точию пред Трисвятое лице Твое безстудно явитися,

но ниже имени Твоего Пресвятаго изрещи довлеяше нам, аще бы не Ты Сама благоизволила,

во отраду нашу, возвестити, яко чистыя и праведныя любящи,

и грешники кающияся милуеши и благоутробне приемлеши.

Призри убо, о Пребожественная Троице, с высоты Святыя Славы Твоея

на нас, многогрешных, и благое произволение наше, вместо благих дел, прииими;

и подаждь нам духа истиннаго покаяния, да возненавидевше всякий грех,

в чистоте и правде, до конца дней наших поживем, творяще пресвятую волю Твою

и славяще чистыми помыслы и благими деяньми сладчайшее и великолепое имя Твое.

Аминь.

Но поскольку Святая Троица состоит из трех Личностей: Отца, Христа и Духа Святого, то после общего обращения читаются отдельно к каждой Божественной Личности.

Начинают с текста Господу Творцу:

Молитва к Богу Отцу

Всемогущий Владыко, премудрый и всеблагий Господи,

светоначальнаго Сына Пребезначальный Родителю, и Животворящаго Духа Твоего

вечный и присносущный Самоизводителю,

Егоже величество неизчетно, слава несказанна, и милость безмерна,

благодарим Тя, яко воззвал еси нас от небытия и почтил еси драгоценным образом Твоим,

яко даровал еси нам недостойным не точию познавати и любити Тя,

но еже сладостнейше есть, и Отцем своим нарицати Тя.

Благодарим Тя, Боже милосердия и щедрот, яко преступивших заповедь Твою

не оставил еси нас посреди греха и сени смертныя, но благоволил еси Единороднаго Твоего Сына,

Имже и веки сотворены суть, послати на землю нашего ради спасения,

да вочеловечением Его и страшными страданьми мучительства диаволя и тли смертныя свободимся.

Благодарим Тя, Боже любве и сил, яко, по вознесении на небо дражайшаго Спасителя нашего,

умолен быв Крестом Его, низпослал еси и Духа Твоего Пресвятаго

на избранные Его ученики и апостолы, да, силою богодухновенныя проповеди их,

озарят весь мир нетленным светом Евангелия Христова.

Сам убо, Человеколюбивый Владыко, услыши ныне смиренную молитву недостойных чад Твоих,

да якоже создал еси нас за едину Твою благость, искупил еси ны за едино благоутробие Твое,

тако и спасеши нас по единому безприкладному милосердию Твоему:

зане от дел наших ниже следа спасения имамы,

но чаяние праведныя мести и отлучения от пресветлаго лица Твоего:

аще бо и о едином праздном глаголе взыскано будет в день Суда и испытания,

о неизчетных наших беззакониях, имиже согрешихом пред Тобою, кий,

бедные, имамы воздати ответ;

сего ради весьма от дел наших отчаявшеся оправдания, к Твоей единей,

всяк ум и всяко слово превосходящей, прибегаем благости, юже,

аки твердое основание надежды имуще, молим Тя:

согрешихом, очисти, Господи!

Беззаконновахом, прости, Владыко!

Прогневахом Тя, примирися, Долготерпеливе!

И сохрани прочее ум, совесть и сердце наше от скверн мирских, избави

и спаси ны от многомятежныя бури страстей и грехопадений,

вольных же и невольных, ведомых и неведомых,

и в тихое управи пристанище веры, любви и упования жизни вечныя.

Помяни нас в милости Твоей, Господи,

даруй нам вся, яже ко спасению, прошения, паче же чистое и безгрешное житие;

сподоби нас любити Тя, и боятися от всего сердца нашего, и творити во всем волю Твою святую,

молитвами Пречистыя Владычицы нашея Богородицы и всех святых Твоих,

яко Благ и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу и благодарение и поклонение возсылаем,

со Единородным Твоим Сыном, и со Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом,

ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Затем читают обращение и прославление к Сыну Его Иисусу Христу.

Молитва к Богу Сыну

Единородно Сыне и Слове Божий,

изволивый нашего ради спасения воплотитися и смерть претерпети, ныне же,

и с Пречистою Плотию Твоею, на небесех на Престоле со Отцем седяй,

и всем миром управляяй, не забуди милосердием Твоим нас,

долу сущих и многими напастьми и скорбьми искушаемых,

иже аще и весьма нечисти и недостойни есмы, но в Тебе,

Спасителя и Господа нашего, веруем и иного Ходатая и надежды спасения не вемы.

Подаждь, о Искупителю всеблагий, да памятуем выну,

коликих мучений души и Тела Твоего потребно бяше,

во еже удовлити за грехи наши вечной правде Отца Твоего,

и како даже до ада со Креста низшел еси пречистою душею Твоею,

да нас власти и мучительства адова свободиши:

памятуя же о сем, да блюдемся от страстей и грехов, бывших виною лютых страданий и смерти Твоея,

и да любим правду и добродетель, еже всякаго дара Тебе в нас приятнейше есть.

Яко искушенный по всяческим, сам веси, о Всеблагий, коль велика есть немощь духа и плоти нашея,

а враг наш силен и злохитр, яко лев рыкая ходит, иский кого поглотити:

не остави убо нас Своею всесильною помощию, и буди с нами выну, храня и покрывая,

наставляя и укрепляя, радуя и веселя дух наш.

Мы же, на лоно любве и милосердия Твоего повергающеся, весь живот наш,

временный и вечный, Тебе предаем, нашему Владыце, Искупителю и Господу,

моля из глубины души, да, имиже веси судьбами,

сотвориши нам прейти безбедно мрачную жития сего земнаго юдоль,

и достигнута Богокраснаго чертога Твоего, его же обещал еси уготовати всем,

верующим во имя Твое, и последующим Божественным стопам Твоим. Аминь.

Ну а заканчивают коленопреклонённую мольбу чтением текста к Духу Святому.

Молитва к Богу Духу Святому

Царю Небесный, Утешителю всеблагий, Душе истины,

от Отца предвечно исходяй и в Сыне выну почиваяй,

независтный Источниче дарований Божественных, разделяя их коемуждо,

якоже хощеши, Им же и мы недостойнии освятихомся и назнаменани есмы в день крещения нашего!

Призри на молитву раб Своих, прииди к нам, вселися в ны, и очисти душы наша,

да будем уготовани в жилище Пресвятыя Троицы.

Ей, о Всеблагий, не возгнушайся нашея нечистоты и ран греховных,

но исцели я всеврачующим помазанием Твоим.

Просвети наш ум, да разумеем суету мира и яже в мире, оживи нашу совесть,

да неумолчно возвещает нам, яже подобает творити и яже отметати, исправи и обнови сердце,

да не источает прочее день и нощь помышлений злых и желаний неподобных,

укроти плоть и угаси росоносным дыханием Твоим пламень страстей,

имже помрачается в нас драгоценный образ Божий.

Духа праздности, уныния, любоначалия и празднословия отжени от нас,

подаждь же нам духа любви и терпения, духа кротости и смирения, духа чистоты и правды,

да, исправив разслабленныя сердца и колена, неленостно течем по пути заповедей святых, и тако,

избегая всякаго греха и исполняя всяку правду, сподобимся улучити кончину мирну и непостыдну,

внити в Иерусалим Небесный и тамо поклонятися Тебе, купно со Отцем и Сыном,

поя во веки веков: Троице Святая, слава Тебе!

После этого совершают праздничную Литургию. Так проходит богослужение в день Пятидесятницы, в которые люди благодаря Господа за посланного Им Духа Святого как Утешителя и Помощника человеку.

Источник: therussiantimes.com