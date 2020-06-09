Главврач БЦГБ Алла Дробинская на пресс-подходе 8 июня рассказала о двух случаях смерти пациентов с COVID-19. Вирус у этих бердчан был выявлен посмертно.
Алла Дробинская отметила, что летальных исходов от COVID-19 нет. Один пациент скончался от обширного инфаркта миокарда. Анализы при вскрытии показали у него наличие коронавируса. Человек умер в мае этого года. Второй скончавшийся пациент имел онкологическое заболевание. Подтверждение положительного теста на COVID-19 пришло 7 июня — из Роспотребнадзора. Оба умерших пожилые люди в возрасте 65+.
Первые жертвы: Умерли двое зараженных коронавирусом пожилых жителей Бердска
Алла Дробинская отметила, что летальных исходов от COVID-19 нет. Один пациент скончался от обширного инфаркта миокарда, другой от онкологии. Оба умерших пожилые люди в возрасте 65+.
Главврач БЦГБ Алла Дробинская на пресс-подходе 8 июня рассказала о двух случаях смерти пациентов с COVID-19. Вирус у этих бердчан был выявлен посмертно.
От редакции
Боитесь коронавируса?
Хотя, больницы кинулись перепрофилировать в инфекционки, и врачей, которые занимались другими больными, перекинули на другой "фронт". Если с этой точки зрения, то да- ускорил. Только не ковид.
Но в истории covid-далеко не первый пример подобного поведения. Например от спида тоже никто не умирает. Все умирают исключительно от побочки. Это свойство спида позволяет многим до сих пор отрицать его существование. В США отрицатели спида даже журнал выпускали исключительно на эту тему. Правда больше не выпускают. Потому что вся редакция умерла как раз таки от спида. Но отрицали - до последнего.
Вы-патологоанатом,чтобы утверждать кто от чего умер?"
Вы патологоанатом, чтобы утверждать обратное? Нет? Вы просто истинно коронаверующий, боготворящий своего нового бога коронавирус, вы порвёте любого неверного за свою веру!