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Первые жертвы: Умерли двое зараженных коронавирусом пожилых жителей Бердска

13:19 09.06.2020, Елена Белоусова Фото: Курьер. Среда.Бердск
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Алла Дробинская отметила, что летальных исходов от COVID-19 нет. Один пациент скончался от обширного инфаркта миокарда, другой от онкологии. Оба умерших пожилые люди в возрасте 65+.

Первые жертвы: Умерли двое зараженных коронавирусом пожилых жителей Бердска
Алла Дробинская рассказала о двух случаях смерти пациентов с COVID-19
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Первые жертвы: Умерли двое зараженных коронавирусом пожилых жителей Бердска

У 7 медиков обнаружили COVID-19 в ЦГБ Бердска. Двое в больницеПервые жертвы: Умерли двое зараженных коронавирусом пожилых жителей БердскаЕщё 1515 новостей

Главврач БЦГБ Алла Дробинская на пресс-подходе 8 июня рассказала о двух случаях смерти пациентов с COVID-19. Вирус у этих бердчан был выявлен посмертно.
Алла Дробинская отметила, что летальных исходов от COVID-19 нет. Один пациент скончался от обширного инфаркта миокарда. Анализы при вскрытии показали у него наличие коронавируса. Человек умер в мае этого года. Второй скончавшийся пациент имел онкологическое заболевание. Подтверждение положительного теста на COVID-19 пришло 7 июня — из Роспотребнадзора. Оба умерших пожилые люди в возрасте 65+.

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От редакции

Боитесь коронавируса?

Аноним, 08 июня 2020 11:37
Первые жертвы чего? Инфаркта?
Глеб, 08 июня 2020 11:51
Маразм крепчал....
Аноним, 09 июня 2020 08:48
Это подтверждает только то, что тесты почти никому не делаются, если выявляют вирус случайно и только посмертно. На месте Дробинской я бы так не палился
Аноним, 08 июня 2020 12:08
Патологические процессы в организме ускорил ковид.
a.danilov, 08 июня 2020 12:42
Как ускорил?
Хотя, больницы кинулись перепрофилировать в инфекционки, и врачей, которые занимались другими больными, перекинули на другой "фронт". Если с этой точки зрения, то да- ускорил. Только не ковид.
Аноним, 09 июня 2020 10:45
Навряд ли кто-то сейчас точно знает каким образом covid ускоряет паталогические процессы. Слишком мало он изучен и слишком иммунная система организма сложная штука. Но то, что ускоряет - это очевидно по статистике.

Но в истории covid-далеко не первый пример подобного поведения. Например от спида тоже никто не умирает. Все умирают исключительно от побочки. Это свойство спида позволяет многим до сих пор отрицать его существование. В США отрицатели спида даже журнал выпускали исключительно на эту тему. Правда больше не выпускают. Потому что вся редакция умерла как раз таки от спида. Но отрицали - до последнего.
Аноним, 08 июня 2020 13:23
Из-за коронавируса вся остальная медицина в полном загоне. А ведь гипертоники и раковые больные не могут без мед.поддержки. Вот и получается дополнительная смертность. Нет уж,тов.Дробинская, вы нам сообщите о чистых ковид-жертвах - об умерших от ковид-пневмонии. Вот таких сколько в Бердске? Уверен, что пока нет. Средняя смертность от чистого ковида 1% .
Аноним, 08 июня 2020 14:42
Вы-патологоанатом,чтобы утверждать кто от чего умер?
Ольга, 08 июня 2020 19:00
Правильно вы говорите про других больных, столкнулась сейчас с нашей медициной. Маму увезли в кардиологическое отделение на Пушкина, это просто кошмар!!! Давление 240*120 было всем пофиг, медсестрам врачам! Беспредел полнейший!!! Интересно узнать у нас вообще Дробинская в курсе что происходит в больницах города Бердска или все заняты отчетностью по ковиду!!!
Аноним, 09 июня 2020 14:14
" Аноним, 08 июня 2020 14:42
Вы-патологоанатом,чтобы утверждать кто от чего умер?"

Вы патологоанатом, чтобы утверждать обратное? Нет? Вы просто истинно коронаверующий, боготворящий своего нового бога коронавирус, вы порвёте любого неверного за свою веру!
Я, 08 июня 2020 13:38
Здравомыслящему человеку сие не понять
Аноним, 08 июня 2020 14:27
Результат пришел 7 июня, а в сводке по Бердска не было. Очень все странно, зачем тогда публиковать эти липовые цифры.
Аноним, 08 июня 2020 20:18
Привезли деда в приёмный покой с давлением которое на грани жизни смерти. Там очередь. Сказали сидите ждите. Суббота была. Пока сидели в очереди судорожно в интернете нашли одну из частных клиник города бердска где в это время кардиолог вёл приём. Быстро увезли дедушку к нему. Приём стоит под пару тысяч. Молодой парень осуществил приём: померил давление, рассказал теорию сердечно- сосудистых заболеваний и вызвал скорую. Как то так происходит в городе Бердске.
Аноним, 08 июня 2020 20:39
А чего вы ожидали от частной клиники? А скорая, поди, вас назад увезла в приёмный покой на Пушкина, от куда и началась ваша эпопея? :)
Аноним, 09 июня 2020 00:02
Со скорой без очереди!
Аноним, 08 июня 2020 20:36
Ольга увозите маму с Пушкина, там этажом ниже закрыли терапию, семь медиков ковидники, заведующая с пневмонией. Мужчине который умер от инфаркта за день до смерти делали рентген. Одного лёгкого не обнаружены.
Аноним, 08 июня 2020 21:05
Мы все умрём!
елена, 09 июня 2020 13:03
У меня знакомый умер от онкологии 6 июня,и возраст подходит.Ни его ли она в статистику приплела? Задолбал уже этот фейк.7 июня пришел результат?Да вы что? У живых то в инфекционке в Новосибе брать отказываются,то потеряли результат,то еще какие отмазки,а тут прям посмертно взяли анализ?Ага,он с февраля дома лежал,от него все больницы отказались,отправили домой умирать,а тут вдруг КОВИД прям.Бесят уже.Кому действительно нужна помощь,они ее не оказывают,а тут смотри-ка,отчитались.

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