12.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

«На меня наденут наручники?»: После одиночного пикета против свалки под Бердском полиция выписала протокол активистке Натальи Слесаревой. Смотрите видео

13:59 12.06.2020, Алина Бурова Фото: Алины Буровой
1 0

С бердской общественницы взяли объяснения по факту пикета. А после заявили, что она нарушает режим самоизоляции.

На меня наденут наручники?: После одиночного пикета против свалки под Бердском полиция выписала протокол активистке Натальи Слесаревой. Смотрите видео
Наталья Слесарева вышла на пикет 12 июня
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
На меня наденут наручники?: После одиночного пикета против свалки под Бердском полиция выписала протокол активистке Натальи Слесаревой. Смотрите видео

«На меня наденут наручники?»: После одиночного пикета против свалки под Бердском полиция выписала протокол активистке Натальи Слесаревой. Смотрите видеоНе планируется и не строится мусорная свалка в Бердске, заявил мэр Евгений ШестернинЕщё 2 новости

Сегодня, 12 июня, активистка Наталья Слесарева вышла в пикет из-за возможной стройки мусорного полигона под Бердском в микрорайоне Юго-Восточном, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Однако, как сообщает журналист «Курьер. Среда. Бердск» с места события, на пикет приехали сотрудники полиции Бердска.

— Я закон не нарушала. Стояла одна в одиночном пикете, — говорит Наталья Слесарева 12 июня.

Правоохранители взяли объяснение с Натальи Слесаревой по поводу пикета, а после — приступили к составлению административного протокола по факту нарушения режима самоизоляции, передает корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» с места событий.

— На меня сейчас наденут наручники и увезут в отдел полиции. За что?! Я закон не нарушала, — заявила Наталья Слесарева.

Подробности — в ближайшее время.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что скажете?

Котолюб, 12 июня 2020 14:14
Молодец Наталья! Поддерживаю смелую женщину.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Третьего 14-летнего насильника и убийцу 12-летней девочки задержал СК в Красноярском крае
14:30 12-06-2020
Третьего 14-летнего насильника и убийцу 12-летней девочки задержал СК в Красноярском крае
"Вау, ты - красотка!": 5 летних платьев, которые идут абсолютно всем
14:14 12-06-2020
БердскЗапретил выходить из дома до 24.00 часов 30 июня губернатор Андрей Травников. Читайте постановление 121
14:03 12-06-2020
Запретил выходить из дома до 24.00 часов 30 июня губернатор Андрей Травников. Читайте постановление
БердскПроверила названную источником заражения COVID-19 ЦГБ Искитима замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова. Туда привозили и жителей Бердска
14:03 12-06-2020
Проверила названную источником заражения COVID-19 ЦГБ Искитима замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова. Туда привозили и жителей Бердска
БердскТри женщины 39, 42 и 48 лет + двое мужчин 44 и 50 лет новые зараженные COVID-19 в Бердске за сутки на 12 июня 2
14:02 12-06-2020
Три женщины 39, 42 и 48 лет + двое мужчин 44 и 50 лет новые зараженные COVID-19 в Бердске за сутки на 12 июня
Как перекроют 20 и 24 июня из-за Парада Победы улицы в Новосибирске? Смотри карту
14:00 12-06-2020
Как перекроют 20 и 24 июня из-за Парада Победы улицы в Новосибирске? Смотри карту
Бердск"На меня наденут наручники?": После одиночного пикета против свалки под Бердском полиция выписала протокол активистке Натальи Слесаревой. Смотрите видео 1
13:59 12-06-2020
БердскСдам комнаты под офисы по ул. Ленина, 33 в Бердске
13:50 12-06-2020
Сдам комнаты под офисы по ул. Ленина, 33 в Бердске
БердскПроверят маски 12 июня полиция и мэрия на улицах у жителей Бердска 28
13:50 12-06-2020
Проверят маски 12 июня полиция и мэрия на улицах у жителей Бердска
БердскКупался в луже 5-летний ребенок в Бердске. Мать проверяет ПДН 20
13:47 12-06-2020
Купался в луже 5-летний ребенок в Бердске. Мать проверяет ПДН