«На меня наденут наручники?»: После одиночного пикета против свалки под Бердском полиция выписала протокол активистке Натальи Слесаревой. Смотрите видео

С бердской общественницы взяли объяснения по факту пикета. А после заявили, что она нарушает режим самоизоляции.

Наталья Слесарева вышла на пикет 12 июня

Сегодня, 12 июня, активистка Наталья Слесарева вышла в пикет из-за возможной стройки мусорного полигона под Бердском в микрорайоне Юго-Восточном, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Однако, как сообщает журналист «Курьер. Среда. Бердск» с места события, на пикет приехали сотрудники полиции Бердска.

— Я закон не нарушала. Стояла одна в одиночном пикете, — говорит Наталья Слесарева 12 июня.

Правоохранители взяли объяснение с Натальи Слесаревой по поводу пикета, а после — приступили к составлению административного протокола по факту нарушения режима самоизоляции, передает корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» с места событий.

— На меня сейчас наденут наручники и увезут в отдел полиции. За что?! Я закон не нарушала, — заявила Наталья Слесарева.

Подробности — в ближайшее время.