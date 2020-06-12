Признаки второй волны коронавируса назвали ученые

После окончания пандемии коронавируса его поведение будет похоже на сезонное поведение гриппа. Но COVID-19 отличается большей заразностью.

Названы признаки второй волны коронавируса

Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев рассказал, как распознать приход второй волны коронавируса.

Эксперт отметил, что SARS-CoV-2, как и грипп, является пневмотропным, то есть поражающим верхние дыхательные пути вирусом. После окончания пандемии коронавируса его поведение будет похоже на сезонное поведение гриппа, прогнозирует ученый.

«Мы просто забыли, что грипп у нас приходит дважды в году: ранней весной и поздней осенью. Поздней осенью начнется снова заболевание, и будет не только вирус гриппа, но и коронавирус. В июле, августе и сентябре мы забудем про коронавирус так же как забываем про грипп», — заявил Зуев телеканалу «Звезда».

По его словам, коронавирус отличается от других вирусов высокой заразностью, но это его качество со временем начнет ослабевать.

Согласно данным ВОЗ, в мире COVID-19 заболели более 7,2 миллиона человек, свыше 413 тысяч погибли.