Выявили зараженных COVID-19 еще 6 человек за сутки на 14 июня в Бердске

Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
По данным оперативного штаба, на 14 июня в Бердске под медицинским наблюдением находятся 128 жителей города, в том числе 37 детей.
По постановлению Роспотребнадзора взяты под наблюдение 124 бердчанина, четверо обратились сами.
За сутки снято с медучета 2 человека, принято 6 человек.
На утро субботы за последние сутки выявили 6 новых пациентов с положительным тестом на COVID-19.
В итоге в Бердске за все время пандемии официально зарегистрировано 94 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели в общей сложности 33 пациента.