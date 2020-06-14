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Выявили зараженных COVID-19 еще 6 человек за сутки на 14 июня в Бердске

09:29 14.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Всего диагноз «коронавирус» поставили 94 бердчанам. Выздоровели в общей сложности 33 пациента.

Выявили зараженных COVID 19 еще 6 человек за сутки на 14 июня в Бердске
94 зараженных коронавирусом выявили в Бердске за все время пандемии
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Выявили зараженных COVID 19 еще 6 человек за сутки на 14 июня в Бердске

Нашли COVID-19 у женщин 43, 48, 49, 62 лет и мужчин 23 и 46 лет за последние сути на 14 июня в БердскеСкончались от коронавируса две женщины 49 и 75 лет за сутки на 14 июня в Новосибирской области. Всего 55 жертвЕщё 1553 новостей

По данным оперативного штаба, на 14 июня в Бердске под медицинским наблюдением находятся 128 жителей города, в том числе 37 детей.

По постановлению Роспотребнадзора взяты под наблюдение 124 бердчанина, четверо обратились сами.

За сутки снято с медучета 2 человека, принято 6 человек.

На утро субботы за последние сутки выявили 6 новых пациентов с положительным тестом на COVID-19.

В итоге в Бердске за все время пандемии официально зарегистрировано 94 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели в общей сложности 33 пациента.

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