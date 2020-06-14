Выявили зараженных COVID-19 еще 6 человек за сутки на 14 июня в Бердске

Всего диагноз «коронавирус» поставили 94 бердчанам. Выздоровели в общей сложности 33 пациента.

94 зараженных коронавирусом выявили в Бердске за все время пандемии

По данным оперативного штаба, на 14 июня в Бердске под медицинским наблюдением находятся 128 жителей города, в том числе 37 детей.

По постановлению Роспотребнадзора взяты под наблюдение 124 бердчанина, четверо обратились сами.

За сутки снято с медучета 2 человека, принято 6 человек.

На утро субботы за последние сутки выявили 6 новых пациентов с положительным тестом на COVID-19.

В итоге в Бердске за все время пандемии официально зарегистрировано 94 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели в общей сложности 33 пациента.