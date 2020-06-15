15.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Дом

Почему вы не получили пособие в 15 тыс. рублей на детей от 0 до 3 лет в Бердске. 4 возможные причины

12:00 15.06.2020, Марина Волкова Фото: pixabay.com
0

Есть такие семьи, которые имеют право на обе выплаты — по 5 тыс. руб. на протяжении 3-х месяцев и 10 тыс. рублей разово. Например, если ребенку исполнилось 3 года в апреле. Читайте о причинах отказа в выплатах.

Почему вы не получили пособие в 15 тыс. рублей на детей от 0 до 3 лет в Бердске. 4 возможные причины
Узнай, почему вашему ребенку отказали в выплате
Сюжет: Все пособия Путина
Почему вы не получили пособие в 15 тыс. рублей на детей от 0 до 3 лет в Бердске. 4 возможные причины

Почему вы не получили пособие в 15 тыс. рублей на детей от 0 до 3 лет в Бердске. 4 возможные причиныПочему вы не получили пособие в 36 тыс. рублей на детей от 3 до 7 лет в Бердске. 3 возможные причиныЕщё 149 новостей

7 апреля президент России Владимир Путин обрадовал семьи с детьми до 3 лет — на протяжении трех месяцев — апрель, май и июнь — на каждого ребенка полагается по 5 000 рублей. Такое решение глава государства принял в рамках поддержки семей в условиях распространения коронавирусной инфекции.

При этом изначально предполагалось, что выплату получат только семьи, имеющие право на материнский капитал. То есть рассчитывать на поддержку могли семьи с двумя детьми. Однако, 11 мая Владимир Путин изменил свое решение, разрешив выплачивать пособие всем российским детям в возрасте до 3 лет.

Стоит отметить, что есть такие семьи, которые имеют право на обе дополнительные выплаты – ежемесячную и единовременную. Например, если ребенку исполнилось три года в апреле, то семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей за апрель, а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Если ребенку исполнилось три года в мае, то за апрель и май семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей (всего – 10 тысяч рублей), а также единовременную выплату. Соответственно, если ребенку исполняется три года в июне, то семья может получить ежемесячную выплату за три месяца (15 тысяч рублей), а также единовременную выплату в размере 10 тысяч. Заявление можно подать в любое время до 1 октября 2020 года.

Почему могли отказать в пособии?

В первую очередь важно посмотреть статус вашего заявления на пособие на портале госуслуг. Возможно, оно еще на рассмотрении, возможно, получен отказ. Итак, причины отказа:

1. Лишение или ограничение заявителя родительских прав в отношении ребенка детей.
2. Смерть ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную выплату или единовременную выплату.
3. Помощь оказывается гражданам Российской Федерации. Если лицо утратило гражданство РФ, выплата не осуществляется.
4. Вашему ребенку исполнилось три года в марте.

Важно знать:

1. Эта выплата назначается дополнительно к другим видам материальной поддержки семей с детьми.

2. Сумма выплаты не облагается налогом на доходы.

3. Перечисленные средства не учитываются в составе доходов семьи для других видов социальной поддержки. Например, ее не учтут при расчете среднедушевого дохода для назначения ежемесячного пособия на первого или второго ребенка, а также пособия на детей от 3 до 7 лет.

Дополнительную выплату получат семьи с детьми до 3 лет при одном из условий:

1. Первый ребенок родился с 1 апреля 2017 года до 31 декабря 2019 года. Других детей нет. В этом случае у семьи не возникает права на маткапитал, но есть право на выплату.

2. У семьи было или есть право на материнский капитал. Оно возникает при рождении первого ребенка в 2020 году, а также второго или последующего ребенка с 2007 года.

При этом сумма материнского капитала может быть уже использована ранее — это не повлияет на получение выплаты.

Ранее «Курьер. Среда. Бердск» рассказывал о причинах отказа в пособии на детей с 3 до 7 лет. О них можно прочесть здесь.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Получили пособие?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСредний возраст зараженных коронавирусом в Бердске - 42-45 лет, заявила главврач Дробинская
12:45 15-06-2020
Средний возраст зараженных коронавирусом в Бердске - 42-45 лет, заявила главврач Дробинская
БердскФото дня: Реконструкция железнодорожного вокзала идёт полным ходом в Бердске
12:30 15-06-2020
Фото дня: Реконструкция железнодорожного вокзала идёт полным ходом в Бердске
Как выбрать интернет кабель
12:27 15-06-2020
Как выбрать интернет кабель
Топ самых популярных франшиз сайта Businessmens.ru
12:24 15-06-2020
Топ самых популярных франшиз сайта Businessmens.ru
Критерии выбора высококачественной мебели
12:22 15-06-2020
Критерии выбора высококачественной мебели
Почему важно экспертное IT консультирование и тех поддержка стартапов?
12:21 15-06-2020
Почему важно экспертное IT консультирование и тех поддержка стартапов?
Магистерская работа на заказ от профессиональных авторов
12:20 15-06-2020
Магистерская работа на заказ от профессиональных авторов
Актуальные услуги уголовного адвоката
12:18 15-06-2020
Актуальные услуги уголовного адвоката
Кредиты в микрофинансовых организациях
12:17 15-06-2020
Кредиты в микрофинансовых организациях
В реанимации 47 зараженных COVID-19, на ИВЛ – 14 пациентов в Новосибирской области на 15 июня
12:15 15-06-2020
В реанимации 47 зараженных COVID-19, на ИВЛ – 14 пациентов в Новосибирской области на 15 июня