Почему вы не получили пособие в 15 тыс. рублей на детей от 0 до 3 лет в Бердске. 4 возможные причины

Есть такие семьи, которые имеют право на обе выплаты — по 5 тыс. руб. на протяжении 3-х месяцев и 10 тыс. рублей разово. Например, если ребенку исполнилось 3 года в апреле. Читайте о причинах отказа в выплатах.

Узнай, почему вашему ребенку отказали в выплате

7 апреля президент России Владимир Путин обрадовал семьи с детьми до 3 лет — на протяжении трех месяцев — апрель, май и июнь — на каждого ребенка полагается по 5 000 рублей. Такое решение глава государства принял в рамках поддержки семей в условиях распространения коронавирусной инфекции.

При этом изначально предполагалось, что выплату получат только семьи, имеющие право на материнский капитал. То есть рассчитывать на поддержку могли семьи с двумя детьми. Однако, 11 мая Владимир Путин изменил свое решение, разрешив выплачивать пособие всем российским детям в возрасте до 3 лет.

Стоит отметить, что есть такие семьи, которые имеют право на обе дополнительные выплаты – ежемесячную и единовременную. Например, если ребенку исполнилось три года в апреле, то семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей за апрель, а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Если ребенку исполнилось три года в мае, то за апрель и май семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей (всего – 10 тысяч рублей), а также единовременную выплату. Соответственно, если ребенку исполняется три года в июне, то семья может получить ежемесячную выплату за три месяца (15 тысяч рублей), а также единовременную выплату в размере 10 тысяч. Заявление можно подать в любое время до 1 октября 2020 года.

Почему могли отказать в пособии?



В первую очередь важно посмотреть статус вашего заявления на пособие на портале госуслуг. Возможно, оно еще на рассмотрении, возможно, получен отказ. Итак, причины отказа:

1. Лишение или ограничение заявителя родительских прав в отношении ребенка детей.

2. Смерть ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную выплату или единовременную выплату.

3. Помощь оказывается гражданам Российской Федерации. Если лицо утратило гражданство РФ, выплата не осуществляется.

4. Вашему ребенку исполнилось три года в марте.

Важно знать:

1. Эта выплата назначается дополнительно к другим видам материальной поддержки семей с детьми.

2. Сумма выплаты не облагается налогом на доходы.

3. Перечисленные средства не учитываются в составе доходов семьи для других видов социальной поддержки. Например, ее не учтут при расчете среднедушевого дохода для назначения ежемесячного пособия на первого или второго ребенка, а также пособия на детей от 3 до 7 лет.

Дополнительную выплату получат семьи с детьми до 3 лет при одном из условий:

1. Первый ребенок родился с 1 апреля 2017 года до 31 декабря 2019 года. Других детей нет. В этом случае у семьи не возникает права на маткапитал, но есть право на выплату.

2. У семьи было или есть право на материнский капитал. Оно возникает при рождении первого ребенка в 2020 году, а также второго или последующего ребенка с 2007 года.

При этом сумма материнского капитала может быть уже использована ранее — это не повлияет на получение выплаты.

Ранее «Курьер. Среда. Бердск» рассказывал о причинах отказа в пособии на детей с 3 до 7 лет. О них можно прочесть здесь.