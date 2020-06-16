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Первыми в России начали переливать плазму крови с антителами к COVID-19 в инфекционной больнице Новосибирска

11:15 16.06.2020 Фото: pixabay.com
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В конце прошлой недели центр крови выполнил первую в регионе заявку на плазму с антителами к коронавирусу. Десять доз передали в инфекционные стационары.

Первыми в России начали переливать плазму крови с антителами к COVID 19 в инфекционной больнице Новосибирска
Тестировать на антитела кадровых доноров начали 22 мая
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Первыми в России начали переливать плазму крови с антителами к COVID 19 в инфекционной больнице Новосибирска

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Новосибирский клинический центр крови передал в инфекционную больницу первую партию плазмы для лечения тяжелых пациентов накануне Всемирного дня донора крови, который отмечается 14 июня.

Как отметила главный врач центра крови Юлия Моор, население в нашем регионе очень мотивировано помогать безвозмездно. И сейчас, в период пандемии, количество доноров даже немного увеличилось – ежедневно в центр крови приходят 150 человек. Дефицита компонентов крови нет, заявки медучреждений выполняются на 100%. В конце прошлой недели центр крови выполнил первую в регионе заявку на плазму с антителами к коронавирусу. Десять доз передали в инфекционные стационары.

Тестировать на антитела кадровых доноров начали 22 мая. «Мы смотрим не просто наличие антител класса G. Мы выбираем сыворотки с высоким титром. Сегодня мы это делаем единственные в России. Для клинического применения отбираются образцы плазмы только с высоким титром ковидных антител», – рассказала Юлия Моор.

Таких доноров, с большим количеством антител к коронавирусу, пока нашлось не много, около 30 человек. Важно отметить, что это не пациенты, недавно вылечившиеся от коронавируса. После болезни действует медотвод от кроводачи. Доноры плазмы – люди, у которых не было признаков ОРВИ последние несколько месяцев. Скорее всего, это те, кто перенес инфекцию бессимптомно.
По словам главного врача инфекционной больницы №1 Ларисы Поздняковой, первое переливание плазмы прошло в штатном режиме. Об однозначной эффективности данного метода говорить рано, необходимо накопить статистику. Но одну из пациенток уже через сутки после переливания перевели из реанимации в обычную палату.

Источник: nso.ru

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