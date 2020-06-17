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Что значит «услуга оказана» в заявлении на портале Госуслуг по пособиям на детей от 3 до 7 лет? Объясняем

21:55 17.06.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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На вопрос жителей Бердска ответила специалист отдела пособий и социальных выплат Искитимского района.

Что значит услуга оказана в заявлении на портале Госуслуг по пособиям на детей от 3 до 7 лет? Объясняем
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Что значит услуга оказана в заявлении на портале Госуслуг по пособиям на детей от 3 до 7 лет? Объясняем

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— Вернемся к наболевшему — о пособиях на детей с 3 до 7 лет. На госуслугах висит статус «услуга оказана, что это значит ? Положительное или отрицательное решение. До соцзащиты Бердска просто нереально дозвониться с самого утра. Такое ощущение, что трубка просто снята. Огромная просьба — проясните ситуацию, может вам сотрудники соцзащиты дадут пояснения. Какое-то издевательство над людьми, — написала в рубрику «Сообщи свои новости» «Курьер. Среда. Бердск» Анюта вчера, 16 июня.

Сегодня, 17 июня, редакции так и не удалось связаться с директором Центра социальной поддержки населения Бердска или его специалистами. Телефонные номера специалистов не отвечали, а директора не оказалось на рабочем месте.

На вопрос жителей Бердска ответила специалист отдела пособий и социальных выплат Искитимского района.

— Это проблема для всех. На портале Госуслуг немного не точна формулировка фразы «услуга оказана». Это значит, что мы увидели заявление, сделали все необходимые запросы на каждого члена семьи во многие ведомства — МВД, налоговую службу, пенсионную службу, фонд социального страхования, чтобы уточнить все данные и реквизиты, которые человек указал в заявлении. После этого мы ждем ответы из всех инстанций в рамках электронного межведомственного взаимодействия, — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в соцзащите Искитимского района сегодня, 17 июня.

Специалист отметила, что ответы на запросы приходят не сразу. Но как только они поступают, специалисты принимают решение — отказать в пособии или назначить его. Эта информация должна быть отображена на портале Госуслуг.

— Деньги выплачиваем сразу же. Они есть. Отправляем платежные поручения два раза в неделю. Если пособие назначено, то подождать нужно 2-4 дня. Пособие оплачено даже меньше 50% всех получателей, даже тех, кому назначено новое пособие в беззаявительном характере. До конца июня нужно подождать, — резюмировали в отделе пособий и выплат Искитимского района.

Стоит отметить, что пособие в 6 018 рублей на ребенка с 3 до 7 лет семья будет получать ежемесячно один год. Как обновлять данные в заявлении на следующий год — пока неизвестно.

Важно, что фиксированной даты выплаты пособия не существуют. Но как отмечают специалисты Искитимского района, если деньги поступают на счет учреждения, то, как правило, выплата осуществляется в первых числах каждого месяца.

Напомним, на территории Новосибирской области принят Закон Новосибирской области от 31.03.2020 № 471-ОЗ «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «О социальной поддержке граждан, имеющих детей», предусматривающий предоставление ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Ежемесячная выплата предоставляется семьям, в которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Новосибирской области за второй квартал 2019 года — 11 738,00 руб. Размер ежемесячной выплаты в 2020 году составит 6 018,5 руб.

Постановлением Правительства Новосибирской области от 20.04.2020 № 128-п утвержден Порядок назначения и осуществления ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, которым предусмотрено осуществление ежемесячной выплаты со дня достижения ребенком возраста трех лет, но не ранее 1 января 2020 года, до достижения ребенком возраста восьми лет. Ежемесячная выплата назначается на срок 12 месяцев со дня обращения за ее назначением.
 

Ежемесячная выплата предоставляется в 2020 году – за прошедший период начиная со дня достижения ребенком возраста трех лет, если обращение за ней последовало не позднее 31 декабря 2020 года.
 
Начиная с 2021 года, ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения ребенком возраста трех лет, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев с этого дня. В остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением.

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От редакции

Теперь все понятно?

Аноним, 17 июня 2020 13:37
Скажите по поводу прописки!Если разные прописки с родителями?
Ксенечка, 17 июня 2020 14:21
У меня просо услуга оказана и ни каких приписок нет. Это как?
Ольга, 17 июня 2020 14:39
А до Бердского отдела вообще нереально дозвониться, просто трубку снимают... Похоже курьеру тоже не удалось, раз консультации дает специалист по Искитимскому району.
Надежда, 17 июня 2020 21:16
В госуслугах всё чётко и понятно. Пришло уведомление УСЛУГА ОКАЗАНА, нажимаем на раскрыть историю обращения и под самой последней записью, а это услуга оказана, будет pdf файл, который содержит разъяснение от соцзащиты. Также в госуслугах видно какое решение принято положительное или отрицательное. Просто надо смотреть внимательно.

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