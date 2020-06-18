Молитва в день святого князя Федора Ярославича Новгородского 18 июня 2020 года

Князь Федор Ярославич — это родной старший брат князя Александра Невского

Православные верующие 18 июня 2020 года почитают память святого князя Феодора Ярославича Новгородского. Этот праздник является достопамятным историческим событием. Церковнослужители напомнили мирянам о важности значения этого дня для всех верующих христиан.

История жизни святого князя Федора Ярославича Новгородского

Князь Федор Ярославич — это родной старший брат князя Александра Невского, многим знакомый из курса истории. День памяти в его честь принято отмечать 18 июня.Князь Федор умер в раннем возрасте (ему было всего 13 лет), поэтому он не успел сильно прославиться при жизни. Их род прославил младший брат Александр. Тем не менее, Федор Ярославич был причислен к благоверным князьям и его память повсеместно почитается на Руси.

Родился Федор Ярославич в 1219 году в Переяславе-Залесском (согласно иным источникам дата его рождения приходится на 1220 год). Их род принадлежит княжескому роду Рюриковичей. Оба брата имели православные имена, данные им при крещении. В 1225 году они прошли обряд посвящения в воины и стали учиться военному делу, под руководством воеводы Федора Даниловича.

Поскольку отец Федора и Александра был князем не только Новгородским, но и Переяславльским, в 1228 году ему потребовалось бросить семью и уехать в Переяслав-Залесский. В тот же год из-за неурожая в Новгороде случился страшный голод. Местные жители потребовали от малолетних князев Федора и Александра, призвать им другого князя. Вследствие этого, молодые воины вынуждены были покинуть город.

В Новгороде начал править новый князь, но уже через три года после этих событий в город вернулись братья Федор и Александр. Федор Ярославич, с помощью других князей сумел отразить атаки мордовцев, что в то время сильно осаждали Новгородскую землю. Чтобы прекратить непрерывные войны, отец Федора принял решение женить своего сына на дочери великого князя Михаила Черниговского — Феодулии. Однако, свадьбе не суждено было случиться — жених внезапно умер.

Невеста Федора Ярославича не смогла пережить трагедию и вскоре ушла в Суздальский женский монастырь, где со временем приняла постриг. Она также прославилась как Преподобная Ефросиния Суздальская.

Значение святого князя Федора Ярославича Новгородского в истории православия

За свою весьма короткую жизнь князь Федор Ярославич не смог особо прославиться ни молитвенными, ни ратными подвигами. Тем не менее, после смерти он был причислен к лику святых благородных князей.

Его мощи неоднократно переносились из места в место. Вначале он был погребен в Юрьеве, монастыре в Новгороде. Однако, после нападения шведов в 1614 году его гробница была разорена, а над нетленными мощами князя совершили надругательство. Они поставили тело, «яко живо», у церковной стены. В нынешнее время мощи святого князя хранятся в Новгородском Софийском соборе.

Доподлинно неизвестно, за что князя Федора Ярославича причислили к лику святых. Возможно, за ношение православного имени с рождения, а быть может за победу над мордовскими племенами. Как бы там ни было, но князь Федор Ярославич вел праведный образ жизни, и день памяти в его честь широко отмечали на Руси.

Святый благоверный великий княже Феодоре! Ты от княжеския крове происшед в мир сей, княжескую славу навсегда имел еси наследовати, и вся красная мира сего бьппа в руку твоею, егда на земли сей обитал еси. Но ты, аще и в младых летех скончался еси, но исполнил еси лета долга и душевнаго сопостата, еще млад сый, победити в силах был еси. И чистоту в житии твоем соблюл еси, чесо ради Крепкий во бранех Господь и причте тя, яко добраго воина, к Безплотному Своему воинству в Небесных обителех, Россию же защити рукою брата твоего, святаго благовернаго великаго князя Александра Невскаго. Сего ради молим тя, Небесный воине Христов: даждь и нам познати, сколь ничтожно и преходяще все житейское и сколь близок всегда должен быти сердцу нашему Бог наш, да выну помышляем о Горнем, не о земном, да неусыпно ищем вечнаго Небеснаго отечества, да прославляем Бога жизнию и делами нашими и с мужеством отражаем стрелы похоти, греха и соблазнов. Ты из среды волнующагося душевных страстей моря к тихому пристанищу в краткое время безбедно достигл еси, и, аще устремляхуся мира сего волны, еже потопити невинную юность твою, но ничтоже успеша, ковчег бо тебе бысть чистота, кормило — Православная вера, котва — твердая на Бога надежда, ветрило — любовь к Богу и ближнему. Молим тя, угодниче Божий, усвой и нам эти свойства своя и добродетели, охлаждай похоти сердца нашего, помогай нам в борьбе со страстьми нашими, исходатайствуй нам у Господа решительное отвращение от пороков, постоянство в добродетели, терпение в бедствиих, великодушие в горестех, твердую на Бога надежду во всех обстоятельствех настоящая жизни, любовь к врагом, желание добра всем, любящим и ненавидящим нас. Ты, уверен быв, яко златотканныя ризы общему подлежат тлению, потщался еси в животе твоем из добродетелей исткати себе ризу нетления, в нейже ныне красуешися, внуши и нам, да отвращаемся от всех мирских удовольствий, от всякия плотския похоти, от всея земныя славы и от всякаго тленнаго сокровища, да презираем обольщение роскоши, и гнушаемся обаяния лести и порока, и да радуемся, егда терпим за Христа лишения, уничижения, гонения, презрения, клевету и озлобление. Горяху к тебе, святьш княже, любовию российския сынове, видяще тя, от благочестиваго корене отрасль благочестивую, и великолепный брак тебе на земли готовляху сродницы и друзи твои, не ведуще Божия Промысла, яко Бог благоволил избрати, во еже тебе безбрачну служити на браце Сына Его Единороднаго, и ты, святый благоверный княже, предварив нас в Царстве благодати, привлецы и нас своею любовию в Царство Небесное, буди для нас орудием человеколюбия и благости Божией, отклоняй от нас истинная бедствия, утешай нас в горестех и печалех, укрепляй своим предстательством у Господа силы верныя на доброделание во славу Имене Божия и в преспеяние Царства Христова, да процветают здравием к благоденствию и возрастают от силы в силу и от славы в славу вси народи земли Российския, да будут всегда одушевлени благочестием, правдою, мужеством, преданностию отечеству и всеми добродетельми, да и мы вместе с тобою удостоимся превозносити благость, любовь и милосердие Единаго, в Троице Святей славимаго Бога, Отца и Сына и Духа Святаго, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Источник: rsute.ru