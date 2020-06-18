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Коронавирус набирает второе дыхание в Европе

22:54 18.06.2020 Фото: pexels.com
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До победы над COVID-19 в европейских странах еще далеко. Растет число заразившихся в Швеции, Италии и Португалии, где идет третья стадия ослабления карантинных ограничений.

Коронавирус набирает второе дыхание в Европе
COVID-19 в Европе: до победы над коронавирусом еще далеко
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Коронавирус набирает второе дыхание в Европе

«Пришли два врача на обход!»: Кардинально изменилось отношение к пациентам с подозрением на COVID-19 в пульмонологии ЦГБ Бердска. История из первых устКоронавирус набирает второе дыхание в ЕвропеЕщё 1592 новостей

Швеция перешагнула порог в 5000 смертей от COVID-19 с момента начала пандемии. Число случаев заражения коронавирусом за сутки возросло на 1 239, а количество умерших за тот же период увеличилось на 102. Таковы данные минздрава страны. В адрес властей раздается все больше критики. Уровень смертности от инфекции в Швеции, где не был введен карантин, значительно выше чем у ее скандинавских соседей, которые прибегли к строгим ограничительным мерам. Однако Швеция прошла пик эпидемии и пациентов в реанимационных отделениях больниц становится меньше с каждым днем.

В Италии, где проходит третья фаза ослабления карантина, от последствий заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, за 24 часа умерли 43 человека. За время эпидемии COVID-19 унес жизни почти 34,5 тысяч человек. Число инфицированных за сутки выросло на 329. Из них большинство — в области Ломбардия. В шести из 20 областей зафиксирован нулевой прирост новых случаев заражения. Среди них давно находятся южные области Базиликата и Калабрия, северная Валле-д’Аоста.

Рост числа инфицированных коронавирусом наблюдается в Португалии. В среднем в последние дни здесь выявляют порядка 300 заболевших. В основном, столичном регионе. В, частности, вспышка инфекции, зафиксирована в одном из домов престарелых, в ста километрах от Лиссабона. В учреждении заболели жильцы и сотрудники заведения. Число летальных исходов в Португалии превысило 1,5 тысячи, передает euronews.com.

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