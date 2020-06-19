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Как стать волонтером и помогать пожилым и нуждающимся в Бердске? Рассказываем

16:15 19.06.2020, Алиса Ершова Фото: ОДМ Бердска
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На базе отдела по делам молодежи и комплексного центра социального обслуживания населения работают волонтеры. Вы можете к ним присоединиться.

Как стать волонтером и помогать пожилым и нуждающимся в Бердске? Рассказываем
Команда волонтеров отдела по делам молодежи Бердска
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Как стать волонтером и помогать пожилым и нуждающимся в Бердске? Рассказываем

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В связи с коронавирусом пожилым людям безопаснее находиться дома, поэтому в Бердске на базе отдела по делам молодежи и комплексного центра социального обслуживания населения работают волонтеры. Когда закончилась всероссийская акция #Мывместе, бесплатная доставка продуктовых корзин прекратилась. Теперь КСЦОН бесплатно доставляет лекарства по рецептам и закупает продукты по заказу пенсионеров на их же деньги, предоставляя необходимые чеки.

Как получить волонтерское удостоверение?

Чтобы стать одним из волонтеров, достаточно позвонить в приемную отдела по делам молодежи по телефону 2-07-63, после чего заявка перенаправляется в КСЦОН. Волонтерское удостоверение изготавливается там же за считанные минуты, а для его изготовления нужен лишь паспорт. Никаких справок, в том числе и о состоянии здоровья, не требуется. Единственное обязательное условие: быть старше 18 лет. Волонтерское удостоверение выдается разовое – на одно посещение, а постоянным волонтерам – на месяц. После получения удостоверения помогать пожилым людям можно сразу же.

Как доставляются лекарства?

Чтобы привести лекарства, волонтеры ездят к пенсионерам, берут медицинскую книжку, получают по ней в больнице бесплатные лекарства, а затем привозят и медицинскую книжку, и лекарства. Если карточка клиента находится в регистратуре, то ее владельцу нужно сначала позвонить участковому терапевту, чтобы тот забрал ее.

Доставка лекарств может также быть срочной. «Сегодня в КСЦОН позвонил мужчина, ему лекарства нужны прямо сейчас, у него астма, поехал наш специалист, потому что некогда было искать волонтера» — рассказывает Савельева Татьяна Николаевна, исполняющая обязанности директора КСЦОН.

Как доставляются продукты?

Доставка продуктов происходит следующим образом: волонтер показывает свое удостоверение, берет список продуктов, составленный пенсионером, берет у него деньги и покупает продукты по списку, предоставляя чек. В случае недостачи или неверно купленных продуктов можно оставить претензию, однако за все время работы волонтеров претензии еще не было ни одной.

Новые волонтеры не требуются

Однако сейчас новые волонтеры не принимаются: работающие в Бердске два волонтера справляются со всеми заявками. Заявок на покупку продуктов нет уже давно, а лекарств требуется не так много.

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От редакции

Вы бы хотели стать волонтером?

Аноним, 19 июня 2020 16:46
НВР:
Нет и вот почему. Людям нужно помогать, но только лично и от души, а спекуляция на этом... Важно понять кто такой волонтёр и только после этого решить для себя этот вопрос! Вспомним историю зарождения волонтёрства в мире? Волонтёрство зародилось впервые в России, а ещё точнее в царском роду Николая второго, а точнее его двоюродных братьев князей и княгинь! Которые ни дня в своей жизни могли не работать и были обеспечены средствами от рождения до могилы! Именно княгини впервые начали помогать бесплатно в хосписах для бедняков сёстрами милосердия! А вот когда ты вкалываешь с утра и до вечера квалифицированным рядовым работягой, да ещё и с ненормированным рабочим днём и всё это за 24 тысячи в месяц, аж за 342 доллара! Мотаешься в Новосибирск каждый день, тратя на дорогу по три часа в день, приезжая домой выжатый как лимон... У тебя явно не будет мыслей вместо нескольких часов отдыха в неделю, пойти куда-нибудь бесплатно.

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