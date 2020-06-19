Заставили сдавать анализы на COVID-19 всех имеющих виды на работу или проживание в России иностранцев

Полиция часто проводит рейды по проверкам приезжающих в Новосибирскую область мигрантов

Согласно изменениям в российском законодательстве все иностранные граждане, желающие получить патент, разрешение на работу, разрешение на временное проживание или вид на жительство в Российской Федерации будут обязаны проходить обязательное лабораторное исследование на COVID-19. Об этом сообщили сегодня, 19 июня, в управлении по вопросам миграции главка МВД по Новосибирской области.

Приказ Минздрава РФ от 15 июня 2020 № 581н «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 384н «Об утверждении перечня инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации, а также порядка подтверждения их наличия или отсутствия, а также формы медицинского заключения о наличии (об отсутствии) указанных заболеваний» вступает в силу с 27 июня 2020 года.