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Заставили сдавать анализы на COVID-19 всех имеющих виды на работу или проживание в России иностранцев

18:28 19.06.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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Соответствующий приказ издал Минздрав 15 июня. Изменения законодательства по тестированию на коронавирус мигрантов вступает в силу с 27 июня.

Заставили сдавать анализы на COVID 19 всех имеющих виды на работу или проживание в России иностранцев
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Заставили сдавать анализы на COVID 19 всех имеющих виды на работу или проживание в России иностранцев

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Согласно изменениям в российском законодательстве все иностранные граждане, желающие получить патент, разрешение на работу, разрешение на временное проживание или вид на жительство в Российской Федерации будут обязаны проходить обязательное лабораторное исследование на COVID-19. Об этом сообщили сегодня, 19 июня, в управлении по вопросам миграции главка МВД по Новосибирской области.

Приказ Минздрава РФ от 15 июня 2020 № 581н «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 384н «Об утверждении перечня инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации, а также порядка подтверждения их наличия или отсутствия, а также формы медицинского заключения о наличии (об отсутствии) указанных заболеваний» вступает в силу с 27 июня 2020 года.

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От редакции

Чтобы не завезли коронавирус?

Covid-19, 19 июня 2020 18:33
Непонятно только где они должны пройти тест - у себя на родине или по приезду сюда?

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