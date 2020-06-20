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Подозревают COVID-19 у 117 жителей Бердска на 20 июня. У 99 диагноз подтвердился

10:40 20.06.2020 Фото: pexels
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Среди «подозреваемых» 27 детей. За последние двое суток выявили по одному зараженному коронавирусом. Инфекция отступает.

Подозревают COVID 19 у 117 жителей Бердска на 20 июня. У 99 диагноз подтвердился
Выявили еще одного зараженного COVID-19 за сутки на 20 июня в Бердске
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Подозревают COVID 19 у 117 жителей Бердска на 20 июня. У 99 диагноз подтвердился

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По данным оперативного штаба, на 20 июня в Бердске под медицинским наблюдением по подозрению на коронавирус находятся 117 жителей города, из них 27 детей. По постановлению Роспотребнадзора наблюдают за 113-ю бердчанами, сами обратились 4 человека.

За сутки принят один, сняты с учета 3 горожанина. Выздоровели и выписались 50 человек, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

За последние сутки на 20 июня в Бердске выявлен один новый пациент с положительным тестом на COVID-19. В итоге всего в городе зарегистрировано 99 человек, зараженных коронавирусной инфекцией.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на утро пятницы был зарегистрирован один заразившийся. Ранее каждый день регистрировали по 5-8 новых заболевших. Вероятно, эпидемия в Бердске идет на спад. Об этом говорит и число выздоровевших — их стало гораздо больше.

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Ульяна, 20 июня 2020 11:40
Да никуда инфекция не отступает. Даже смешно. С чего ей отступать то? Просто не находят и все. Кстати интересно- кого проверяют на "корону"? Просто так направление на тест не получишь.

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