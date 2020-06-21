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Не отдаст мать в богодельню: Сидел сутками с больной раком 71-летней пенсионеркой ее сын в Бердске

14:01 21.06.2020, Галина Панчева Фото: pixabay.com
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Бердчанин рассказал, что не мог работать, так как днем и ночью нужно было находиться с матерью. Теперь, когда она в больнице, он поехал на «калым».

Не отдаст мать в богодельню: Сидел сутками с больной раком 71 летней пенсионеркой ее сын в Бердске
Пока больная онкологией пенсионера находится в терапевтическом отделении горбольницы
Сюжет: Онкология
Не отдаст мать в богодельню: Сидел сутками с больной раком 71 летней пенсионеркой ее сын в Бердске

Не отдаст мать в богодельню: Сидел сутками с больной раком 71-летней пенсионеркой ее сын в БердскеЭтот фактор увеличивает смертность от рака на 82%. Узнай его!Ещё 266 новостей

Будет сам ухаживать за 71-летней онкобольной пенсионеркой ее сын Евгений из Бердска.

— Во-первых, я ухаживал за мамой две с половиной недели, сколько она лежала. Сутками сидел. Я пытаюсь заработать, но вырваться-то мне из дома никак. Вы понимаете, в чем дело? Сейчас ее в больницу увезли, я уезжаю на «калым» в Барышево. На четверо суток, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 17 июня Евгений.

Евгений признался, что не может найти постоянную работу, поэтому и «калымит» — работает на коттеджах монтажником, отделочником и так далее.

— Я против того, чтобы мать помещали в пансионат. Я ни в коем случае ее не отдам. Сам буду ухаживать за ней, как трудно не пришлось бы. Тетя Валя хочет, чтобы мама оставалась в больнице. Мол, там за ней уход будет лучше, а здесь ничем не может помочь. Говорит, что устала и ничего не будет делать. Я ей говорю: так и не делай. Я сам справлюсь. У меня только денег нет.

По словам Евгения, Валентина Андреевна получила пенсию сестры за два месяца. Заплатила за квартиру, за антенну, кредит, все остальное оставила у себя. Евгению не дала ни копейки.

Не связано ли это с тем, что он может пустить деньги на спиртное, спросили у Евгения. Он ответил, что если он хотел бы выпить, то нашел бы и без этих денег.

Напомним, 71-летняя Таисья Андреевна работала до последнего на больничной кухне в Академгородке. Заболела внезапно. Беспокоили суставы. Назначили лечение. Ей становилось все хуже. Доктора не могли понять, в чем причина. Анализы ничего не показывали. Пока не получили результаты обследования из Новосибирска. Рак кожи и костей, отмирание головного мозга. Более месяца бердчанка лежала в реанимации, а затем ее отправили домой. За лежачей, без сознания больной ухаживает ее 80-летняя сестра, которой и самой нужна помощь. Валентина Андреевна задумалась о том, чтобы поместить сестру в пансионат, ведь находится она в своей квартире в нечеловеческих условиях. Но она призналась, что с сестрой сутками сидит ее сын.

В данной ситуации готовы помочь определить тяжело больную бердчанку в пансионат в бердском отделе социального обслуживания населения.

Больную онкологией бердчанку 16 июня положили в терапевтическое отделение. Вопрос с ее помещением в пансионат Валентина Андреевна будет решать после того, как сестру выпишут из больницы.

Утром 18 июня с «Курьер. Среда. Бердск» связалась сотрудник отдела социального обслуживания населения и взяла контакты Валентины Андреевны.

Нашлись и люди, которые готовы в меру возможностей помочь больной пенсионерке. С корреспондентом связалась бердчанка Дарья и рассказала, что хочет передать бабушке пеленки и небольшую сумму денег.

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От редакции

Вы часто помогаете чужим людям?

Аноним, 19 июня 2020 13:53
В последний путь через пансионат это конечно жестко.
Аноним, 19 июня 2020 14:01
Я бывает проезжаю мимо Речкуновского пансионата вечером и вижу, как сидят старики там в колясках на лавочке на закате солнца.
Мне становится очень их жалко. Они больше не вернутся домой, их выбросили дети из ихнего дома, которых они вырастили и в котором они прожили всю жизнь. Их выбросили на свалку, как старую мебель и впереди, только смерть.
Аноним, 19 июня 2020 14:44
Это Пансионат ветеранов труда им. М.И.Калинина. Вывод у вас очень категоричный. Хотя бы на сайт заглянули. Думаю, что там далеко не все "выброшены" детьми. Есть и другие причины. Не исключаю, что случаются ситуации, когда старику в пансионате лучше, чем с детьми, которые, например, его пилят-отбирают деньги-не заботятся об остатках его здоровья.
Аноним, 19 июня 2020 15:22
Не отдаст мать в пансионат Как он без её пенсии жить будет? Не зря сестра не отдала пенсию ему
Аноним, 20 июня 2020 08:55
Вы все умные такие, вы были в этом пансионате? Там ад, о котором молчат, один корпус, где ходячие еще ничего, показательный, а в остальных ужас. Бабушка там быстрее умрет
Анна, 20 июня 2020 12:06
Извините, но это бред. Если есть проблема, надо её решать. Я 1,5 года ухаживаю за двумя лежачими родителями. С работы не ухожу. У мамы онкология, отец после инсульта и ампутации, с диабетом. Лечимся, оформили льготные лекарства - получаем регулярно, обратились в соцподдержку - сиделку и медсестру нам выделили очень быстро, за неделю оформили, и за символическую плату. При нормальном лечении больной онкологией может ещё прожить годы, на что мы и рассчитываем. Если буду сидеть на родительской пенсии и не работать, то придется выживать, и мне, и им, а мне и порадовать их хочется, и побаловать. Так что искали и нашли решение. И это более, чем реально. Могу работать и обеспечивать семью, пока родители с сиделкой - сытые, чистые и ухоженные. Надо просто обратиться в соответствующие службы. И не надо никого никуда сдавать.
Аноним, 20 июня 2020 22:58
Вам сил и терпения. Здоровья вашим родителям. Но этой бабушке уже ничем не помочь. В статье написано, что у нее отмирание головного мозга. Человек живёт, только пока бьётся сердце
Махновец, 20 июня 2020 13:07
Насколько мне известно она умерла,хоронить будут сегодня (или уже похоронили,сегодня опять же)

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