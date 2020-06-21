Есть «ковидная» сотня: Еще 2 зараженных выявили за сутки на 21 июня в Бердске. Всего с коронавирусом 101 человек

Выздоровело 50 бердчан. Контрольный тест на COVID-19 у них показал отрицательный результат.

Перевалили за сотку: 101 зараженный коронавирусом на 21 июня в Бердске. За сутки +2

По данным оперативного штаба, на 21 июня в Бердске под медицинским наблюдением по подозрению на коронавирус находятся 118 жителей города, из них 27 детей. По постановлению Роспотребнадзора наблюдают за 114-ю бердчанами, сами обратились 4 человека.

За сутки принято 3. Сняты с учета и выписались 50 человек.

За последние сутки на 21 июня в Бердске выявлено 2 новый пациента с положительным тестом на COVID-19. В итоге всего в городе зарегистрирован 101 человек, зараженный коронавирусной инфекцией.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на утро субботы был зарегистрирован один заразившийся. Ранее каждый день регистрировали по 5-8 новых заболевших. Вероятно, эпидемия в Бердске идет на спад. Об этом говорит и число выздоровевших — их стало гораздо больше.