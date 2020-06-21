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Есть «ковидная» сотня: Еще 2 зараженных выявили за сутки на 21 июня в Бердске. Всего с коронавирусом 101 человек

14:12 21.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Выздоровело 50 бердчан. Контрольный тест на COVID-19 у них показал отрицательный результат.

Есть ковидная сотня: Еще 2 зараженных выявили за сутки на 21 июня в Бердске. Всего с коронавирусом 101 человек
Перевалили за сотку: 101 зараженный коронавирусом на 21 июня в Бердске. За сутки +2
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Есть ковидная сотня: Еще 2 зараженных выявили за сутки на 21 июня в Бердске. Всего с коронавирусом 101 человек

Есть «ковидная» сотня: Еще 2 зараженных выявили за сутки на 21 июня в Бердске. Всего с коронавирусом 101 человекНаступает новая опасная фаза коронавируса, завили в ВОЗЕщё 1611 новостей

По данным оперативного штаба, на 21 июня в Бердске под медицинским наблюдением по подозрению на коронавирус находятся 118 жителей города, из них 27 детей. По постановлению Роспотребнадзора наблюдают за 114-ю бердчанами, сами обратились 4 человека.

За сутки принято 3. Сняты с учета  и выписались 50 человек.

За последние сутки на 21 июня в Бердске выявлено 2 новый пациента с положительным тестом на COVID-19. В итоге всего в городе зарегистрирован 101 человек, зараженный коронавирусной инфекцией.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на утро субботы был зарегистрирован один заразившийся. Ранее каждый день регистрировали по 5-8 новых заболевших. Вероятно, эпидемия в Бердске идет на спад. Об этом говорит и число выздоровевших — их стало гораздо больше.

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От редакции

Спада пандемии в Бердске нет?

Аноним, 21 июня 2020 09:56
Число выздоровевших говорит только о том, что через недели можно излечиться
Аноним, 21 июня 2020 10:48
Людей не лечат, првещкт-выздоровеешь сам, не повезёт-сами знаете, что будет. Поэтому рапортовпть о том, что выздоровевших больше стало, просто нет смысла, это не заслуга наших медиков!
Аноним, 21 июня 2020 10:59
Больницы переполнены, больных не принимают температура 38,5.Ответ :лечитесь лучше дома.

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