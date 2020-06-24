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Подписали петицию против строящегося полигона ТКО около кладбища на сайте change.org 583 жителя Бердска за двое суток

17:45 24.06.2020, Марина Волкова Фото: Скриншот с сайта change.org
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За сутки еще 183 горожанина оставили свои подписи к министру Дмитрию Кобылкину.

Подписали петицию против строящегося полигона ТКО около кладбища на сайте change.org 583 жителя Бердска за двое суток
Петиция против мусорной свалки появилась 22 июня
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Подписали петицию против строящегося полигона ТКО около кладбища на сайте change.org 583 жителя Бердска за двое суток

Подписали петицию против строящегося полигона ТКО около кладбища на сайте change.org 583 жителя Бердска за двое сутокКоллективное обращение к Путину по поводу строительства нового мусорного полигона готовят жители БердскаЕщё 24 новости

Петиция под названием «Бердск против мусорной свалки!» на сайте change.org появилась 22 июня. Ее создатель — общественница Светлана Рябоконь. Под петицией к министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрию Кобылкину за 17 часов подписались 102 человека. А спустя еще 8 часов 23 июня — 400 человек! На сегодняшний день, 24 июня, под окументом оставили электронную подпись 583 человека. Напомним, в Бердске живет около 104 000 человек.

Текст петиции дословно:

Уважаемый Дмитрий Николаевич!

В июне 2020 г. в нашем городе (г. Бердск, Новосибирская область) появилась информация о начале процедуры согласования и экспертиз, а фактически о начале строительства подъездных путей со стороны города Бердска, а также иные подготовительные работы под полигон ТКО по сортировке и захоронению мусора, строительстве подъездных путей, в границах Искитимского района, но на территории непосредственно прилегающей к границам города Бердска.
Строительство полигона не учитывает розу ветров, направление движения грунтовых вод, экологическую ситуацию в городе с существующим полигоном ТБО, принципам заботе о здоровье и благополучии жителей города Бердска. Небезосновательно жители опасаются образования вместо полигона мусорной свалки.
Строительство полигона не учитывает главное — Бердск является санаторно-курортной зоной!

В нарушение законов чиновниками было вынесено решение о строительстве полигона БЕЗ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ!
В связи с этим призываем Вас предотвратить превращение уникального города, старейшего из крупнейших муниципальных образований Новосибирской области, города, обладающего богатыми рекреационными ресурсами, в город – свалку! Мы, жители города Бердска, на грани утраты доверия к власти, к тем, кто принимает такие безответственные и не взвешенные решения.

Мы ПРОТИВ строительства мусорной свалки!

Напомним, ООО «Полигон» строит дорогу к будущей свалке за кладбищем Бердска. Земельный участок с кадастровым номером 54:07:047401:1085, согласно публичной кадастровой карте, расположен в Искитимском районе и находится на землях МО Совхозного сельсовета. В нескольких сотнях метров кладбище Бердска, а также село Маяк Искитимского района. Напомним, депутаты Бердска одобрили отправку открытого письма на имя министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денисаа Архипова 18 июня.

Стоит отметить что сбор подписей против свалки осуществляется и в отделении КПРФ Бердска по ул Ленина, 16, в квартире №62 по четвергам и пятницам с 15.00 до 18.00 дня. А также в магазине 3 проезда микрорайона Юго-Восточного.

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От редакции

Оставили свою подпись под петицией?

Олег, 24 июня 2020 17:59
Помешать строительству свалки на территории соседнего района власти Бердска не могут, но вот вопрос о строительстве дороги к ней как раз в их компетенции. не будет дороги к полигону и он не будет никому нужен!
Аноним, 24 июня 2020 18:29
"Под кровом черных сосн и вязов наклоненных,
Которые окрест развесившись стоят,
Здесь праотцы села, в гробах уединенных,
Навеки затворясь, сном непробудным спят."
А мы им свалку на погост.
Аноним, 24 июня 2020 18:35
Ну вот и дожились- в России главное это мусор, россиянин уже ниже мусора!

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