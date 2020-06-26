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Был сахарный диабет у первого умершего с коронавирусом в Искитиме. Как обычно, сказал главврач ИЦГБ Кайгородов

13:50 26.06.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
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Главврач Искитимской больницы Алексей Кайгородов подтвердил первую смерть пациента с подозрением на COVID-19 в Искитиме. Подтвердить или опровергнуть диагноз может гистология, ответа которой сейчас ждут.

Был сахарный диабет у первого умершего с коронавирусом в Искитиме. Как обычно, сказал главврач ИЦГБ Кайгородов
Главврач Искитимской ЦГБ подтвердил первую смерть пациента с подозрением на COVID-19 в Искитиме
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Был сахарный диабет у первого умершего с коронавирусом в Искитиме. Как обычно, сказал главврач ИЦГБ Кайгородов

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Главный врач Искитимской ЦГБ Алексей Кайгородов подтвердил сайту «Весь Искитим» первую смерть пациента с подозрением на коронавирус в Искитиме.

— Из сопутствующих заболеваний, как обычно, диабет, — сообщил Алексей Кайгородов редакции сегодня, 26 июня.

Чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз, искитимская центральная городская больница ждет ответа из гистологии.

Данные о возрасте и поле пациента, а также о времени смерти главврач Искитимской ЦГБ разглашать отказался.

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