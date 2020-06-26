Был сахарный диабет у первого умершего с коронавирусом в Искитиме. Как обычно, сказал главврач ИЦГБ Кайгородов

Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Главный врач Искитимской ЦГБ Алексей Кайгородов подтвердил сайту «Весь Искитим» первую смерть пациента с подозрением на коронавирус в Искитиме.
— Из сопутствующих заболеваний, как обычно, диабет, — сообщил Алексей Кайгородов редакции сегодня, 26 июня.
Чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз, искитимская центральная городская больница ждет ответа из гистологии.
Данные о возрасте и поле пациента, а также о времени смерти главврач Искитимской ЦГБ разглашать отказался.