Был сахарный диабет у первого умершего с коронавирусом в Искитиме. Как обычно, сказал главврач ИЦГБ Кайгородов

Главврач Искитимской больницы Алексей Кайгородов подтвердил первую смерть пациента с подозрением на COVID-19 в Искитиме. Подтвердить или опровергнуть диагноз может гистология, ответа которой сейчас ждут.

Главврач Искитимской ЦГБ подтвердил первую смерть пациента с подозрением на COVID-19 в Искитиме

Главный врач Искитимской ЦГБ Алексей Кайгородов подтвердил сайту «Весь Искитим» первую смерть пациента с подозрением на коронавирус в Искитиме.

— Из сопутствующих заболеваний, как обычно, диабет, — сообщил Алексей Кайгородов редакции сегодня, 26 июня.

Чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз, искитимская центральная городская больница ждет ответа из гистологии.

Данные о возрасте и поле пациента, а также о времени смерти главврач Искитимской ЦГБ разглашать отказался.