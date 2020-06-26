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Продлит ли самоизоляцию после 30 июня губернатор Травников, ответил политолог Яков Савченко из Новосибирска

21:45 26.06.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Политолог считает, что если с летних кафе и ресторанов снимут ограничения, распространение инфекции будет неизбежным.

Продлит ли самоизоляцию после 30 июня губернатор Травников, ответил политолог Яков Савченко из Новосибирска
Яков Савченко политолог из Новосибирска
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Продлит ли самоизоляцию после 30 июня губернатор Травников, ответил политолог Яков Савченко из Новосибирска

Продлит ли самоизоляцию после 30 июня губернатор Травников, ответил политолог Яков Савченко из НовосибирскаСтрашно умирать: восемь дней с температурой 38 лечили от бронхита жительницу Бердска, в итоге — пневмонияЕщё 1637 новостей

Продлит ли ограничения из-за коронавируса в Новосибирской области губернатор Андрей Травников, такой вопрос «Курьер. Среда. Бердск» задал Якову Савченко, новосибирскому политологу. Он, напомним, еще в начале февраля предсказывал худший вариант развития событий с коронавирусом. Его опасения, судя по нынешней ситуации, оправдались.

— Я практически не сомневаюсь в том, что этот режим будет продлен. На какой срок — об этом говорить сложно. Но то, что ситуация будет ухудшаться, для меня совершенно очевидно. Я думаю, что будет увеличиваться количество заболевших, раз. Соответственно будет возрастать нагрузка на медицинских работников, два. В-третьих, все больше будет захватываться периферии, то есть районы области.

— Сегодня открыты практически все магазины продовольственных и непродовольственных товаров, открыты музеи, зоопарк. Как это может повлиять на распространение коронавируса в регионе? С этим можно было повременить?

— Мне представляется, что все противоэпидемические мероприятия должны были носить характер последовательности, нарастающих по своей интенсивности, более гибких мероприятий разнообразных. Думаю, можно было не вводить запрет на работу производства, а начать с масочного режима. Но не в мае, а значительно раньше. Тогда была реальная возможность выиграть время, осмотреться и, в зависимости от развития ситуации, принимать дополнительные меры. А сейчас все это носит хаотичный характер, непоследовательный, как и на всей территории страны. Говорить о том, что эти меры возымеют эффект на текущий момент, не приходится.

— На ваш взгляд, когда в Новосибирской области исчезнет коронавирус?

— Я считаю, что речь не идет о месяцах, а идет о годах. Эта ситуация минимум на два года. Более точный прогноз сейчас дать никто не может, ведь для такого прогноза нужны более существенные исследования. Но несколько очень тревожных фактов мы уже имеем. Например, иммунитет к вирусу вырабатывается не стойкий. По всей видимости, речь идет о том, что напряжение иммунитета достаточно для того, чтобы не заразиться вирусом повторно, происходит только на протяжении нескольких месяцев. Есть отрывочные сведения, что повторное заражение протекает значительно тяжелее. Такие случаи есть и это объяснимо с точки зрения патогенеза болезни. Если уже есть поражения легких в виде остаточного фиброза, то, естественно, наслоение на этом фоне второго эпизода заражения усугубляет состояние человека. К сожалению, мы видим, что пока нет эффективного препарата или вакцины, которые могли бы в значительной степени снизить эпидемиологическую опасность. По тем исследованиям, которые сегодня проходят в Англии, крен дается не в сторону новейших медицинских изысканий, а в сторону проверенных препаратов. В частности, выяснилось, что дексаметазон значительной мере улучшает прогноз выживания у тяжелых пациентов. С одной стороны — это безусловно хорошо, потому что речь не идет о дефицитных, дорогостоящих медицинских средствах. С другой стороны — это показывает определенное бессилие научной мысли в плане выработке новых подходов к инфекции. Это только подчеркивает, что эта проблема исключительно новая и сложная. Конечно, здесь должна быть проявлена на всех этапах максимальная осторожность и взвешенность в оценках. Но, к сожалению, у нас все пошло совершенно по другой стратегии.


— Если в июле с летних веранд ресторанов и кафе снимут ограничения, это усугубит ситуацию по распространению COVID-19 в регионе?

— Конечно, это очевидно.

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От редакции

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Аноним, 26 июня 2020 15:04
Слышь ты, политолог, одень на себя презерватив и живи в нём. Если сейчас отменить принудительный масочный режим, то ничего не изменится - те кто носил маску из страха продолжат её носить, тот кто имитировал масочный режим возле кассы с маской на подбородке просто перестаннут это делать.
Covid-19, 26 июня 2020 15:52

Это точно.
Непонятно, с каких это пор политолог стал вирусологом...
Аноним, 26 июня 2020 17:15
19-й, ну вы же слегонца стали и тем, и другим.
Аноним, 26 июня 2020 15:14
НВР:
Нет
Виктор, 26 июня 2020 21:35
Яков Савченко говорит очень разумные вещи. И он на отлично закончил Мединститут.Если бы наши власти думали так же, в НСО было бы ситуация намного лучше. И не умерло бы столько людей
Аноним, 26 июня 2020 22:24
Политолога фамилия знакомая. Один Бердчанин с такой фамилией в Штаты дернул.
Аноним, 26 июня 2020 22:41
НВР:
В вирусологии должен разбираться ВИРУСОЛОГ!!!! А не политолог или сантехник! Скажем Гундаров а не Савченко
Аноним, 26 июня 2020 22:57
А губернатор подумал,как дальше людям сидеть без работы и денег, или он свои начнет раздавать? Не власть, а клоуны, ведь им потом возвернётся всё.

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