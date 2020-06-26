Продлит ли самоизоляцию после 30 июня губернатор Травников, ответил политолог Яков Савченко из Новосибирска

Яков Савченко политолог из Новосибирска

Продлит ли ограничения из-за коронавируса в Новосибирской области губернатор Андрей Травников, такой вопрос «Курьер. Среда. Бердск» задал Якову Савченко, новосибирскому политологу. Он, напомним, еще в начале февраля предсказывал худший вариант развития событий с коронавирусом. Его опасения, судя по нынешней ситуации, оправдались.

— Я практически не сомневаюсь в том, что этот режим будет продлен. На какой срок — об этом говорить сложно. Но то, что ситуация будет ухудшаться, для меня совершенно очевидно. Я думаю, что будет увеличиваться количество заболевших, раз. Соответственно будет возрастать нагрузка на медицинских работников, два. В-третьих, все больше будет захватываться периферии, то есть районы области.

— Сегодня открыты практически все магазины продовольственных и непродовольственных товаров, открыты музеи, зоопарк. Как это может повлиять на распространение коронавируса в регионе? С этим можно было повременить?

— Мне представляется, что все противоэпидемические мероприятия должны были носить характер последовательности, нарастающих по своей интенсивности, более гибких мероприятий разнообразных. Думаю, можно было не вводить запрет на работу производства, а начать с масочного режима. Но не в мае, а значительно раньше. Тогда была реальная возможность выиграть время, осмотреться и, в зависимости от развития ситуации, принимать дополнительные меры. А сейчас все это носит хаотичный характер, непоследовательный, как и на всей территории страны. Говорить о том, что эти меры возымеют эффект на текущий момент, не приходится.



— На ваш взгляд, когда в Новосибирской области исчезнет коронавирус?

— Я считаю, что речь не идет о месяцах, а идет о годах. Эта ситуация минимум на два года. Более точный прогноз сейчас дать никто не может, ведь для такого прогноза нужны более существенные исследования. Но несколько очень тревожных фактов мы уже имеем. Например, иммунитет к вирусу вырабатывается не стойкий. По всей видимости, речь идет о том, что напряжение иммунитета достаточно для того, чтобы не заразиться вирусом повторно, происходит только на протяжении нескольких месяцев. Есть отрывочные сведения, что повторное заражение протекает значительно тяжелее. Такие случаи есть и это объяснимо с точки зрения патогенеза болезни. Если уже есть поражения легких в виде остаточного фиброза, то, естественно, наслоение на этом фоне второго эпизода заражения усугубляет состояние человека. К сожалению, мы видим, что пока нет эффективного препарата или вакцины, которые могли бы в значительной степени снизить эпидемиологическую опасность. По тем исследованиям, которые сегодня проходят в Англии, крен дается не в сторону новейших медицинских изысканий, а в сторону проверенных препаратов. В частности, выяснилось, что дексаметазон значительной мере улучшает прогноз выживания у тяжелых пациентов. С одной стороны — это безусловно хорошо, потому что речь не идет о дефицитных, дорогостоящих медицинских средствах. С другой стороны — это показывает определенное бессилие научной мысли в плане выработке новых подходов к инфекции. Это только подчеркивает, что эта проблема исключительно новая и сложная. Конечно, здесь должна быть проявлена на всех этапах максимальная осторожность и взвешенность в оценках. Но, к сожалению, у нас все пошло совершенно по другой стратегии.



— Если в июле с летних веранд ресторанов и кафе снимут ограничения, это усугубит ситуацию по распространению COVID-19 в регионе?

— Конечно, это очевидно.