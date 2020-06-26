Новую выплату в 10 000 рублей получат дети от 0 до 16 лет в июле 2020. Постановление 26 июня подписал Мишустин

Те родители, которые ещё не успели оформить пособия, должны будут подать заявление до 1 октября. Они получат выплаты за июнь – июль единой суммой — 20 000 рублей. ПОСТАНОВЛЕНИЕ.

Новую выплату в 10 000 рублей получат дети от 0 до 16 лет в июле 2020

Единовременные выплаты в 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто уже получил финансовую помощь в июне. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Родителям, которые уже получили ежемесячные выплаты на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет, не придётся заново подавать заявление. Деньги им будут перечислены на основании данных, имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда.

Те родители, которые ещё не успели оформить пособия, должны будут подать заявление до 1 октября. Они получат выплаты за июнь – июль единой суммой.

Поддержать родителей с детьми распорядился Президент России Владимир Путин. Он предложил с апреля по июнь выплачивать по 5 тыс. рублей на каждого ребёнка в возрасте до 3 лет. Для семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в 10 тыс. рублей.

В обращении к гражданам 23 июня глава государства анонсировал вторую выплату пособий в размере 10 тыс. рублей. Такую финансовую помощь получат все семьи с детьми в возрасте до 16 лет.

Михаил Мишустин в ходе заседания Правительства 25 июня сообщил, что на эти цели будет направлено более 270 млрд рублей.

Постановление 10 тысяч рублей в июле от Путина