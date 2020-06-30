Сколько бригад «скорой» ездят к больным и берут мазки на COVID-19 в Бердске, ответил Хальзов

Одна бригада, обслуживающая вызовы к пациентам с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» и одна бригада, обслуживающая вызовы к пациентам с симптомами ОРВИ.

Всего 2 бригады скорой помощи дежурят в Бердске

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» регулярно приходят жалобы на отсутствие анализа на коронавирус: скорая не приезжает, зачастую до нее невозможно дозвониться, мазок брать отказываются, в больницу госпитализировать – тоже.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов в ответ на запрос «Курьер. Среда. Бердск» от 22 июня ответил о количество бригад скорой помощи.

— В БЦГБ создана одна бригада, обслуживающая вызовы к пациентам с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» и одна бригада, обслуживающая вызовы к пациентам с симптомами ОРВИ, — сообщил Константин Хальзов 26 июня.

Таким образом, на 100 000 населения Бердска приходится всего 2 бригады скорой помощи, и лишь одна из них приезжает к пациентам с неподтвержденным диагнозом. Такое малое количество бригад, несомненно, не может оперативно справиться со всеми вызовами, которые получает.