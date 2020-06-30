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Как лечится от лейкемии Олег Тиньков, рассказал он сам

20:26 30.06.2020 Фото: https://www.instagram.com/olegtinkov/
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И, конечно, Молюсь Господу, он меня Спас и сохранил после 2-х сепсисов и Covid-19, да-да я еще переболел корона-вирусом 3 месяца назад. В ближайшее время ему будут делать пересадку костного мозга.

Как лечится от лейкемии Олег Тиньков, рассказал он сам
Семья поддерживает Олега Тинькова в борьбе с лейкемией
Сюжет: Онкология
Как лечится от лейкемии Олег Тиньков, рассказал он сам

Как лечится от лейкемии Олег Тиньков, рассказал он самНазван вызывающий рак продукт. Его мы едим каждый деньЕщё 270 новостей

Российский бизнесмен, основатель группы «Тинькофф» Олег Тиньков заявил, что продолжает лечить лейкемию, но бизнес не продается и выйдет из кризиса сильным.
Основным активом группы «Тинькофф» (TCS Group) является одноименный банк. Тиньков в марте сообщил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. В марте же он передал свои права владения 40,4% акций TCS Group в семейный траст.

Он пережил две химиотерапии, пересадку костного мозга ему будут делать в Лондоне в ближайшее время. И он благодарит свою супругу и троих детей. Читайте пост Олега Тинькова. Здоровья и сил  вам, Олег!

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К сожалению, в конце октября я заболел лейкемией, прилетела ниоткуда и внезапно. Огромное спасибо клинике ЕМС и лично Евгению Аветисову и Анне Шубиной, за то, что быстро и качественно был установили диагноз и я улетел в Берлин. В клинике #Helios, меня буквально спасли тремя химиями, несмотря на 2 сепсиса и еще кучу «побочек» , огромное спасибо Professor Glass, Dr.Buhl and all doctors and nurses at Helios- they were FANTASTIC! 🤝Они вывели меня в ремиссию на кровяном и молекулярном уровне, но к сожалению, небольшое количество клеток лейкемии осталось. Поэтому, как и часто это случалось в моей жизни, я принял радикальное решение, делать пересадку костного мозга..это я буду делать уже в Лондоне, на следующей неделе, а там долгие месяцы реабилитации…вероятно до года. Я конечно бы не прошел все эти испытания, если бы не моя семья, я знал, что я живу 31год с лучшей женщиной и у меня прекрасные 3 детей, но я на 200% убедился в этом последние 6 месяцев…Рина💋 просто «вытащила меня», а дети проявили себя взрослыми и цельными людьми. СПАСИБО ВАМ, ЛЮБЛЮ ВАС!!!. ❤И конечно, Молюсь Господу, он меня Спас и сохранил после 2-х сепсисов и Covid-19, да-да я еще переболел корона-вирусом 3 месяца назад. Ну и конечно мои друзья из Тинькофф, Оливер и все мои партнеры меня очень поддерживают, и я знаю, что основанный мною бизнес в надежных и ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ руках. И мы выйдем из этого кризиса 100% сильнее, чем любой из наших конкурентов.. просто потому что мы изначально заточены под «онлайн» и «работу из дома» и у нас лучшая в мире финтек команда. ТИНЬКОФФ-НЕ ПРОДАЕТСЯ! я бы хотел попросить прощения у всех, кого я обидел в этой жизни, вольно или невольно. Я правда наговорил много глупостей в своей непростой жизни, слава Богу, я только говорил, но не ДЕЛАЛ гадости. Читая и смотря свои многочисленные интервью, мне местами стыдно, за то, что ГОВОРИЛ, я был часто не прав. Я горжусь тем, что искренне пропагандировал в России предпринимательство и многое сделал для этого, и немного, но поменял среду и отношение к стартаперам и бизнесменам и делал это не для ПР. Ну а я пошел, у меня впереди непростые месяцы, но я буду бороться , шансы есть. Спасибо, что поддерживаете! Богу за всё🙏🙏🙏

Публикация от Oleg Tinkov (@olegtinkov)

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