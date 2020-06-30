Как лечится от лейкемии Олег Тиньков, рассказал он сам

И, конечно, Молюсь Господу, он меня Спас и сохранил после 2-х сепсисов и Covid-19, да-да я еще переболел корона-вирусом 3 месяца назад. В ближайшее время ему будут делать пересадку костного мозга.

Семья поддерживает Олега Тинькова в борьбе с лейкемией

Российский бизнесмен, основатель группы «Тинькофф» Олег Тиньков заявил, что продолжает лечить лейкемию, но бизнес не продается и выйдет из кризиса сильным.

Основным активом группы «Тинькофф» (TCS Group) является одноименный банк. Тиньков в марте сообщил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. В марте же он передал свои права владения 40,4% акций TCS Group в семейный траст.

Он пережил две химиотерапии, пересадку костного мозга ему будут делать в Лондоне в ближайшее время. И он благодарит свою супругу и троих детей. Читайте пост Олега Тинькова. Здоровья и сил вам, Олег!