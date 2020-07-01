Выплату в 10 000 рублей от Путина получат в июле 2020 все дети от 0 до 16 лет включительно

Те, кто получил выплату в 10 000 рублей в июне, писать заявление не нужно. Выплата придет вам автоматически на счет, без справок. Заявил о такой повторной выплате президент Путин в обращении к нации.
Те, кто еще не успел написать, могут написать до 1 октября 2020 года и получат тогда 20 000 рублей, за июнь и июль.
ДОСЛОВНО от Владимира Путина
-И, наконец, самой масштабной мерой поддержки стала единовременная выплата в июне 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от трёх до 16 лет.
Эти средства в трудную минуту стали подспорьем для российских семей. Вместе с тем, экономика в полную силу ещё не заработала, а безработица подросла. Трудности ещё не отступили. В этой связи считаю необходимым ещё раз, в июле выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от рождения до 16 лет. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растёт около 28 миллионов детей.
Сразу обращаю внимание: тем, кто уже получил июньскую выплату, вторая, июльская, будет проведена автоматически. Подавать повторное заявление на оказание этой помощи, собирать какие-то справки не надо. Такой же автоматический механизм выплаты будет реализован для семей, в которых растут дети до трёх лет. А те, кто по каким-то причинам ещё не обращался за поддержкой, могут это сделать просто и удобно – дистанционно или через отделение Пенсионного фонда – и получить выплату без задержек, как и все – в июле.
Замечательно!!!!!!
У меня именно так и было! И нисколько не жалею, благодаря этому я не малого достиг. А если бы сидел у "титьки" маминой, то хз, что бы было.
Выплата предоставляется гражданам РФ, проживающим в России. У ребенка тоже должно быть гражданство РФ. Если у вас несколько детей от 3 до 16 лет, укажите данные о каждом ребенке.
Средствами господдержки можно распоряжаться на свое усмотрение. Эта сумма не учитывается в расчете дохода семьи при предоставлении других мер социальной поддержки.
Как получить услугу?
1. Отправьте заявление
Заявление подает один из родителей или усыновителей.
Для заявления нужны данные о ребенке и банковском счете. Приготовьте их заранее, чтобы заполнить все поля и получить выплату.
Вам понадобятся:
Свидетельство о рождении каждого ребенка. Приготовьте документ или сведения из него. Если у ребенка нет свидетельства о рождении, выданного органом ЗАГС Российской Федерации, обратитесь в отделение ПФР или МФЦ лично.
Реквизиты банковского счета. Их можно посмотреть в интернет-банке. Нужен 20-значный номер вашего личного счета, БИК и номер корреспондентского счета.Внимание! Номер карты, который нанесен на ее поверхность, не совпадает с номером счета и не подходит для перечисления выплаты. В заявлении нужно указывать именно номер банковского счета из 20 знаков.
В заявлении заполните сведения о себе и детях. Если у вас несколько детей от 3 до 16 лет, укажите данные о каждом ребенке. Никаких документов прикладывать не нужно: все данные проверяются автоматически.
Выплата не может осуществляться на счет другого лица — только заявителю. Получение выплаты в отделениях Почты РФ не предусмотрено.
2. Дождитесь решения по заявлению
Решение по выплате принимается территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в течение 5 рабочих дней. Уведомление о решении вы сможете получить в личном кабинете портала Госуслуг.
Основаниями для полного или частичного отказа в назначении выплаты могут быть:
отсутствие права на выплату в связи с несоответствием возраста ребенка;
лишение или ограничение родительских прав в отношении ребенка;
смерть ребенка, на которого подается заявление о ежемесячной выплате;
недостоверные сведения в заявлении.
Получите выплату
Единовременная выплата поступит на банковский счет, указанный в заявлении. Перечисление выплат начнётся с 1 июня 2020 года.
Сайт для подачи заявления: posobie16.gosuslugi.ru
Если Вас интересуют государственные услуги предоставляемые в электронном виде на порталлах Госуслуг вам поможет моя статья на Яндекс.Кью «Что такое электронная подпись и как ее создать для Госуслуг?» – ссылка тут
Спасибо друзья, кто дочитал до конца, если поставите "Хороший ответ" внизу статьи респект!
В материалах используется источник Госуслуги. Выплата на детей от 3 до 16 лет https://www.gosuslugi.ru/10016/1
Не плохо.
А дети которым 16 лет и 2 месяца не дети? Очень обидно
Да и огромное спасибо!
Конечно
Очень
Очень Хорошая
Вы купили ноут для онлайн обучения. А как же до этого без него обходились? Сейчас столько информации приходиться в интернете школьникам брать. У сына семья многодетная. Пока школьник один, но в семье 2 компьютера, ноутбук, планшеты.