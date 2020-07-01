Выплату в 10 000 рублей от Путина получат в июле 2020 все дети от 0 до 16 лет включительно

Те, кто получил выплату в 10 000 рублей в июне, писать заявление не нужно. Выплата придет вам автоматически на указанный ранее счет, без справок. Итого — по 20 000 рублей получат все дети России от рождения до 16 лет.

Выплату в 10 000 рублей получат в июле все дети от 0 до 16 лет включительно от Путина

Те, кто получил выплату в 10 000 рублей в июне, писать заявление не нужно. Выплата придет вам автоматически на счет, без справок. Заявил о такой повторной выплате президент Путин в обращении к нации.

Те, кто еще не успел написать, могут написать до 1 октября 2020 года и получат тогда 20 000 рублей, за июнь и июль.

ДОСЛОВНО от Владимира Путина

-И, наконец, самой масштабной мерой поддержки стала единовременная выплата в июне 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от трёх до 16 лет.

Эти средства в трудную минуту стали подспорьем для российских семей. Вместе с тем, экономика в полную силу ещё не заработала, а безработица подросла. Трудности ещё не отступили. В этой связи считаю необходимым ещё раз, в июле выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от рождения до 16 лет. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растёт около 28 миллионов детей.

Сразу обращаю внимание: тем, кто уже получил июньскую выплату, вторая, июльская, будет проведена автоматически. Подавать повторное заявление на оказание этой помощи, собирать какие-то справки не надо. Такой же автоматический механизм выплаты будет реализован для семей, в которых растут дети до трёх лет. А те, кто по каким-то причинам ещё не обращался за поддержкой, могут это сделать просто и удобно – дистанционно или через отделение Пенсионного фонда – и получить выплату без задержек, как и все – в июле.