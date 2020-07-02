Сгорела кожа лица в пожаре, отказали почки, вот-вот откажет сердце — какие органы можно «заменить»? Отвечает главный трансплантолог региона Александр Быков

Можно временно поддерживать жизнь человека, пока он ожидает пересадку сердца. По сути – это «искусственный» орган, «моторчик», расположенный внутри или снаружи пациента. Но при этом есть риск занести инфекцию и погибнуть от нее.

Зачастую при травмах и серьезных болезнях требуется пересадка органов

Отказывают почки, «шалит» сердечко, оторвало руку в ДТП и обожгло лицо в пожаре — какие органы и части тела можно «заменить?» Зачастую из-за болезни или травм человек оказывается перед лицом смерти, и его может спасти только пересадка. Но не всегда. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал главный трансплантолог региона Александр Быков. Напомним, Александр Юрьевич рассказывал, кто становится посмертным донором, как его выбирают. На сегодня 5 человек ждут органы в Бердске. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает серию материалов «Спаси меня, донор».

— Самые востребованные органы – это печень и почки. Гемодиализ, это конечно, хорошая процедура, но есть какой-то предел реабилитации. Пациент зависим от аппаратного лечения. К тому же не всегда можно подключиться к аппарату «искусственная почка», из-за проблем с сосудами. В этом случае пересадка жизненно показана. Также она жизненно показана маленьким детям, – рассказал Александр Юрьевич Быков.

Есть еще ряд органов, которые зачастую требуются пересадить.

— Не менее востребованный для пересадки орган — это сердце. Есть технологии, которые позволяют временно поддерживать жизнь человека, пока он ожидает пересадку. По сути – это «искусственное» сердце, «моторчик», расположенный внутри или снаружи пациента. Но есть риск при этом занести инфекцию, погибнуть от нее, либо от тромбоза, инсульта, либо от кровотечения, — рассказал Быков.

Еще очень актуальна для нашего региона пересадка роговицы, отметил врач. Необходимость пересадки возникает при заболеваниях и травмах глаза. Возможна пересадка легких, фрагментов кишечника, рассказал Быков. Иногда нужна пересадка матки, но в нашей стране это не делается. Бывает, что необходима пересадка тканей лица, либо его фрагментов, в случаях значительных, обширных травматических повреждений. Подобную пересадку недавно провели пожарному в Москве.

— Операций по пересадке в России меньше, чем больных, которые в них нуждаются, – отметил врач. Именно для этого сейчас ведется работа над законом о донорстве, чтобы вся процедура была прозрачна, проста и надежна.

Каково это — жить с органами другого человека и как меняется после этого судьба? Читайте в ближайшее время историю Александра, который 9 лет живет с органами от посмертного донора.