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«Мы обессилены, не знаем, в какую дверь стучать»: Вся правда о лечении пациентов с COVID-19 и рисках медиков в пульмонологии ЦГБ Бердска. История медсестры из первых уст

18:01 04.07.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Медик рассказал о нехватке медикаментов для больных, больном медперсонале, отсутствии масок и перчаток в откровенном интервью. Сколько пациентов лечатся в отделении от коронавируса на самом деле? Узнайте правду. Это просто жесть.

Мы обессилены, не знаем, в какую дверь стучать: Вся правда о лечении пациентов с COVID 19 и рисках медиков в пульмонологии ЦГБ Бердска. История медсестры из первых уст
Каждый день медики рискуют жизнью, чтобы спасти бердчан
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
Мы обессилены, не знаем, в какую дверь стучать: Вся правда о лечении пациентов с COVID 19 и рисках медиков в пульмонологии ЦГБ Бердска. История медсестры из первых уст

А мэр читает чат: Надо соблюдать требования безопасности, и вопрос тестов COVID-19 отпадет сам собой, отвечает на вопросы горожан в инстаграм мэрия Бердска«Мы обессилены, не знаем, в какую дверь стучать»: Вся правда о лечении пациентов с COVID-19 и рисках медиков в пульмонологии ЦГБ Бердска. История медсестры из первых устЕщё 24 новостиСюжет: Коронавирус.Бердск.ВопросыА мэр читает чат: Надо соблюдать требования безопасности, и вопрос тестов COVID-19 отпадет сам собой, отвечает на вопросы горожан в инстаграм мэрия Бердска«Мы обессилены, не знаем, в какую дверь стучать»: Вся правда о лечении пациентов с COVID-19 и рисках медиков в пульмонологии ЦГБ Бердска. История медсестры из первых устЕщё 1681 новостей

Откликнулись на призыв «Курьер. Среда. Бердск» медики из пульмонологического отделения ЦГБ Бердска с рассказом о том, сколько на самом деле пациентов с коронавирусом и не подтвержденным диагнозом лечатся сегодня в больнице Бердска. В сообщении остро чувствуется крик души и беспомощности. Мы переговорили с медсестрой пульмонологии сегодня, 1 июля. Впрочем, обо все по прядку.

Крик души

— Выплаты не положены ! Так сказали нам — персоналу пульмонологического отделения. Уже второй месяц как мы работаем с ковидом, работаем мягко сказано. Дежурим по несколько суток , не видя родных. Пациентов за сутки поступают около 10-15 человек , принимаем их в режиме нон-стоп. Рискуя своей жизнью каждый день выходим на смену. Персонал заболевает по паре человек в день, от того нехватка персонала как среднего, так и младшего.

Пациенты тяжелые, времени не хватает уделить всем внимания и оказать должную помощь . Часто работаем по одной медсестре на смене, нагрузка колоссальная и пациентов искренне жаль, что не можешь действительно помочь, потому что просто не успеваешь…

Мы два месяца не выходим с работы, подвергая опасности себя и своих родных, но выплат так и нет . Говорят, ждите… но сколько ?! А сегодня (30 июня — прим. ред.) сказали — вам не положено…

Коллеги-медики с других городов или отделений говорят — а мы уже давно получили! В то время как мы, работая в самом «пекле», дежуря по двое суток, в одной маске на 16 часов, ничего не получили. Ни перчаток, ни масок в достатке нет. По истечению 2 часов и маска и перчатки уже неэффективны, а работать ещё несколько часов.

Мы обессилены, мы не знаем в какую дверь стучать, чтобы нас услышали! Ни медикаментов, ни персонала, ни выплат. Ничего. Зато по новостям из СМИ нам отгружают коробки с химзащитой и лекарством! Но мы их не видим, они просто не доходят до отделений….

Хочется попросить прощения у пациентов и их родственников. Мы делаем все возможное для вас, но государство бездействует, вся помощь только на словах. С уважением, ваши медработники.

Анонимный разговор

Утром, 1 июля, редакция связалась с автором сообщения. По этическим соображениям и в соответствии с законом о СМИ, мы не называем имя нашего героя. Ольга (имя вымышленное — прим.ред.) в подробностях рассказала, как медики пульмонологии работают с ковидными пациентами.

— Вы написали под письмом «ваши медработники». От кого это обращение?

— Мы подписались под письмом всем отделением.

— Сколько человек сегодня работает в отделении — врачей, медсестер, санитаров?

— Два врача. Сегодня в день работают две медсестры — одна процедурная, одна постовая и одна санитарочка.

— Как вы меняетесь?

— Знаете, сейчас у нас такой график, что если кто-то не вышел, тебя выдергивают на смену. Конечно, у нас есть график дежурств на месяц, но сейчас, например, мы работаем по двое суток. Это обычный набор на день. Но пациентов сейчас много. Они все требуют внимания. Порой даже двоих медсестер не хватает. Вообще в отделении около 15 медсестер. Но две из них заболели — у них подтвержденный ковид. Но лечатся они дома, их попросили из отделения. Есть еще и дежурные медсестры, которые сменяются на ночь. Очень много медсестер сейчас в отпусках. Кто-то уезжает из города и до них не дозвониться. Но мы понимаем по-человечески, что все работают и отдыхать надо.

— Сколько сегодня человек лежит в отделении пульмонологии?

— На 4-м этаже отделения кладут пациентов с подтвержденным ковидом. На 2-м этаже лечатся люди, которые, так скажем, выздоравливают или не несут никакой опасности. У нас еще есть 3-й этаж, на котором существуют несколько палат. По идее, это отделение наркологии, но они нам отдали две палаты. Пациенты наркологии никак не контактируют с нашими пациентами. У них отдельный вход, а мы находимся за закрытой дверью от них. Там мы также работаем. Одна палата на 3-м этаже ковидных, а другая — здоровых. На 2-м этаже 35 человек лежат, а на 4-м около 30 человек. Но не могу точно сказать, сколько пациентов на 4-м этаже лежат с подтвержденным диагнозом. От нас, если честно, скрывают результаты тестов. Например, 29 мая мы впервые контактировали с ковидом, но нам об этом никто не сказал. Мы были как обычно — в маске и шапочке и без химзащиты. Узнали об этом, когда отработали смену и то, через несколько дней. Кого-то спускают на 2-й этаж, кого-о поднимают на 4-й этаж. Постоянно идет такая тасовка.

— Как передвигаются пациенты с ковидом и без него по отделению?

— Абсолютно свободно. У нас в принципе нет отдельных боксов и палат с кислородом.

— Вы бегаете между этажами? Кто работает на 4-м этаже — специальная команда медиков?

— Да. Мы ходим и на 2-й этаж и на 4-й. Разгон инфекции идет по всему отделению, потому что врачи наши работают на два этажа. При этом на 4-м этаже работают медсестры из инфекционного отделения. Они подписывали контракт. Хотя, медперсонал именно пульмонологического отделения начал первым контактировать с больными коронавирусом. Начальство говорит нам, что всего было трое зараженных коронавиурсом. Но не было 3 человек. В отделении лежали 54 человека. Из них 20 минимум были с подтвержденным диагнозом на конец мая и начало июня. После отделение начали расформировывать.

— Какая вообще существует у вас химзащита, как вы защищаете себя?

— Буквально недавно нам выдали несколько халатов. Но они многоразовые. По сути, мы должны после посещения 4 этажа раздеться и выкинуть их. Но нет. Наши санитарочки их стирают и мы одеваем их повторно.

— Как производится в принципе утилизация перчаток и масок, в которых вы работаете?

— Перчатки и маски — это отходы класса «Б». Для таких отходов предусмотрено отдельное ведро. Но халаты должны утилизироваться как особо опасные отходы — в другой бак. Врачи еще могут себе позволить менять халаты. А вот санитары и медсестры — нет. Одно время нам вообще не выдавали маски. Мы сами скидывались на них и покупали. Вот буквально дня два назад нам выдали упаковку масок в количестве 30 штук. Но их надо менять каждые два часа. Но по факту мы носим маски по 16 часов. У нас и пациенты должны в масках ходить. Но они приезжают к нам из дома в тапочках. Конечно, мы отдадим пациенту маску. Их так ведь не оставишь.

— Был ли у вашего медперсонала в начале работы с ковидными пациентами инструктаж?

— Нас просто поставили в известность, что в отделении появились такие пациенты. И теперь мы с ними работаем. А кто не хочет — попросим из отделения. А сейчас многие потеряли работу. Семью кормить надо.

— Вы писали о том, что персонал заболевает по паре человек в день. Только в пульмонологии?

— Вообще в целом в горбольнице. На 4-м этаже девочки заболели, на 2-м этаже уже 4 человека болеют. При этом лечатся дома.

— После работы в отделении вы идете домой или во временное жилье, чтобы не заражать семью?

— Мы просто идем к себе домой. Моя родственница уже заболела коронавирусом после очередной смены моей работы. Конечно, начальство говорит нам не выходить из дома после работы, даже в магазины. А где хотя бы доставка продуктов, как в Санкт-Петербурге и Москве? Что мы должны делать?

Всего в отделении 12 градусников. 30 человек лежит. Мы должны каждому измерить температуру, обработать градусник — это 30 минуту, высушить его — это 15 минут, а потом домеряем температуру остальным пациентам.

— Какой функционал у медсестры в пульмонологии?

— Если мы говорим про день, то процедурная медсестра осуществляет забор крови у пациентов по утрам на всех этажах. Потому что персонал на 4-м этаже не может физически справиться с наплывом больных. Хоть нам и говорили, что такого не будем, но мы ходим на 4-й этаж. Работаем с больными коронавирусом. Мы ставим уколы и капельницы. Как правило, на одного пациента ставим 2-3 укола. Капельниц тоже около 30 в день ставим. Плюсом идет экстренная терапия, если у пациента высокая температура, мы оказываем дополнительное лечение. Безусловно, измеряем температуру тела. Вообще два раз в день, но при необходимости измеряем температуру и каждые два часа. Если температура не стабильна, мы отдаем градусник пациенту и он сам ее себе измеряет, сообщая нам о результатах. Мы слышали, что отгрузили коробки с инфракрасными градусниками в больнице. Нам выдали только один — в приемник. Ну как это? Как же мы? Мы скидывались и покупали градусники такие, тогда работа идет быстрее. Всего в отделении 12 градусников. 30 человек лежит. Мы должны каждому измерить температуру, обработать градусник — это 30 минуту, высушить его — это 15 минут, а потом домеряем температуру остальным пациентам. Представляете, сколько уходит на это время и что можно было бы сделать за это время? А с инфракрасным градусником на измерение уходит 10 минут.

— Почему тогда вам отказывают в выплатах за работу с больными коронавирусом? Путин ведь велел.

— Нам говорят, что мы не работаем с ковидом. Мы помогаем 4-му этажу. Как это нет? Мы самые первые начали в Бердске работать с ковидом. «Вам не положено» и все. У нас совсем недавно было собрание, перечислили кучу нюансов с неба — почему. А когда персонал заявил, что будет писать во все инстанции, нам заявили — мы разберемся. По приказу №415 Путина некоторые сотрудники пульмонологии получили по 1500 рублей за суточный контакт. И то не все, а как-то избрано. В силу вступил новый приказ, котором говорится, что медики должны получать выплату без привязки ко времени контакта с зараженными коронавирусом. Врачи по 80 000 рублей, медсестры по 50 000 рублей, а санитары — по 25 000 рублей. Нам говорят ждать. При том, что всем отделениям выплатили, кроме нас.

— Как долго ждут теста на коронавирус пациенты пульмонологии?

— Тесты очень долго нужно ждать, потому что лаборатория может сделать за сутки только 300 тестов на город Бердск. Людей очень много заболевших, с каждым днем это число растет. Многие жалуются. Я понимаю людей — ты лежишь и не понимаешь, что с тобой. Это страшно.

— Сейчас все врачи здоровы? Больной медперсонал не работает?

— Сейчас все работают здоровыми. Больных из медперсонала нет в отделении.

— Действительно не хватает медикаментов в отделении? А что должно быть?

— Пациенты получают терапию утром и вечером. Но на прошлых выходных антибиотиков не было. Пациенты приходят, а лекарства нет. Люди, которые лежат уже месяц, они в отчаянии. Лечим пациентов не только антибиотиками, но и различными иммунными препаратами. Нам начали выдавать хороший препарат иммунный, но опять же его хватило на один день. Назначили всем, а выдали одну упаковку. Кому-то хватило лекарства, а кому то нет. Они же смотрят друг у друга, кому что не дали. Антибиотики у нас ставятся внутривенно-капельно и внутримышечно. Идет очень серьезная терапия антибиотиками.

А что известно официально

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» весь июнь обращались пациенты из пульмонологического отделения ЦГБ Бердска. Они делились своими историями болезни и страхами за свою жизнь. Откровенно о лечении рассказал герой, которые открыто заявил свое имя — Виктор Матвеев.

— В выходные не было света, что-то закоротило. Надо было им вывести в воскресенье своего электрика, как так,больные в темноте! Наша палата потухла, а медсестра приходит ставить капельницы, хотя на часах 23:30, а она капельницу. Потом пришла, и ставили капельницы под свет фонарика на телефоне. Не попала ни с первого раза, ни со второго. Как на войне — с лучиной.
Желание отсюда убежать скорее. Завтра врач подойдет — я уже просился пойти на КТ, дайте мне результаты, чтобы отсюда быстрей выписаться. Я лучше дома буду лечиться, чем вот эту заразу собирать, — заключает пациент бердской пульмонологии, — говорил бердчанин.

Также мы рассказывали о гибели медсестры Ирины Антюхиной из ЦГБ Искитима, которая с диагнозами астма и диабет работала сутками с ковидными пациентами. 25 июня ее не стало. Ее семья получит 3 млн рублей в счет компенсации, но разве деньги компенсируют жизнь матери и дочери?

А тем временем, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов ответил на вопросы «Курьер. Среда. Бердск». Выяснилось, что для пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее в ГБУЗ

НСО «Бердская центральная городская больница» (далее — «БЦГБ») предусмотрено 10 коек в отделении пульмонологии, также в зависимости от тяжести состояния, такие пациенты могут быть переведены в отделение реанимации и интенсивной терапии.

По состоянию на 23.06.2020 в ГБУЗ НСО «БЦГБ» госпитализированы 3 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

В бердской больнице создана одна бригада, обслуживающая вызовы к пациентам с установленным диагнозом «коронавирусная инфекция» и одна бригада, обслуживающая вызовы к пациентам с симптомами респираторной инфекции.

Как ответил министр на вопрос редакции об обеспеченности средствами защиты для медперсонала ЦГБ, «медицинские работники, оказывающие медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией обеспечиваются средствами индивидуальной защиты в соответствии с приказом Минздрава России от 19.03.2020 №198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

В штате пульмонологического отделения ГБУЗ НСО «БЦГБ» 3 врача, 8 медицинских сестер и 4 санитара. Случаев заражения коронавирусной инфекцией среди сотрудников пульмонологического отделения ГБУЗ НСО «БЦГБ» по состоянию на 23.06.2020 нет. Все отделения ГБУЗ НСО «БЦГБ» работают в штатном режиме.

Госпиталя для пациентов с коронавирусом в Бердске не предусмотрено. Пациенты наркологического отделения ГБУЗ НСО «БЦГБ» находятся в наркологическом отделении ГБУЗ НСО «БЦГБ». В хирургическом отделении ГБУЗ НСО «БЦГБ» организован инфекционный изолятор.

Стимулирующие выплаты за оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 осуществляются на основании Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2020 года №484.

Выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам оказывающим медицинскую помощь гражданам с COVID-19 и лицам из групп риска заражения COVID-19 осуществляются на основании Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2020 года №415 в апреле выплаты на основании постановления №415 получил 51 сотрудник ГБУЗ НСО «БЦГБ», в мае — 83 человека.

Общая сумма выплат за апрель и май составила 698 372 рубля. На основании постановления №484 в апреле выплаты получили 9 сотрудников ГБУЗ НСО «БЦГЬ», в мае — 15. Общая сумма выплат — 943 750 рублей.

От редакции:

Сегодня, 1 июля, редакция «Курьер. Среда. Бердск» направила запросы на имя министра здравоохранения России Михаилу Мурашко, министру здравоохранения Новосибирской области Константину Хальзову и президенту России Владимиру Путину с вопросами о том, почему медики ЦГБ Бердска должны подвергать риску себя и свои семьи, а также почему пациенты пульмонологии страдают от качества их лечения в Бердске.

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От редакции

Жесть?

Здоровый образ жизни, 01 июля 2020 13:07
Бердская медицина - полная копия бердского же управления - некомпетентного, самоуверенного, набранного из случайных, незаинтересованных в хорошей работе, людей.
Глава администрации с работой не справляется совершенно.
Депутатский корпус занят распределением остатков земельных участков нужным людям.
Всевозможные общественные палаты, народные фронты, советы старейшин и прочие посетители президиума жизни - бессмысленная трата времени и кислорода.
Оценка деятельности - два балла!
Да, ребята, снимите свой постер в микрорайоне с изображением врачей. Раздражает своей глупостью.
Аноним, 02 июля 2020 10:34
Так это всё - полная копия российского федерального управления. Откройте глаза - на самом верху всё точно так же. Президент у нас из бункера с работой что-ли справляется? И этот образец копируется вниз по регионам.
Здоровый образ жизни, 02 июля 2020 11:21
Господин "аноним", пусть вам станет, хотя бы, сейчас известно: в России власть разделена. На федеральную, региональную, муниципальную. В Бердске управляет - муниципальная. Из бункера или нет - не знаю, мне это без разницы.
И образец никакой не копируется, есть перечень обязанностей - кто за что отвечает, вот оттуда и надо исходить.
У вас в квартире - кто управляет - вы или федеральная власть? С кого можно спросить?
Аноним, 02 июля 2020 12:04
В Бердске управляет мэр, которого представил губернатор, которого представил президент. И их поддерживает федеральное МВД с федеральной прокуратурой и судьями, утверждаемыми лично президентом РФ. А ещё есть куча полностью федеральных надзорных ведомств. А куда идут практически все наши налоги? Правильно - к федералам! Вы тут управляйте, но без денег!

Федеральная власть ближе, а муниципалитеты слабее чем вы стараетесь представить.

А недавно "одобренные" поправки, которые никто из "одобрявших" не удосужился прочитать изменениями в ч. 3 ст. 132 по сути закладывают основы к ПОЛНОМУ упразднению муниципалитетов - даже таких как сейчас.
Аноним, 02 июля 2020 12:08
Живу я. деньги за кварплату уходят в москву.
Аноним, 01 июля 2020 13:22
Сейчас поправки примем и сразу отделение пульмонологии станет как больница в лучших Европейских государствах. А если серьезно то очень паршиво от того, что к людям относятся как скоту, а самое страшное, что к врачам и медсестрам относятся также. Они, бедные, даже бояться имя свое озвучить, потому что начнет действовать репрессивная машина. В нормальных странах все бы полетели в отставку от зав отделения и главврача до министра здравоохранения области, а врачи получили бы все что нужно. Курьер, держите в курсе истории, нужно довести до победного, до того, когда медперсонал получит все выплаты и никто не будет уволен.
Аноним, 01 июля 2020 13:29
Очень сочувствую медикам, что работают. Выдержки им и здоровья. Но еще больше сочувствую больным. А запрос еще нужно сделать и в прокуратуру - нехватку персонала еще можно объяснить (больничные, отпуска и т.) А вот обеспечение лекарствами и всем необходимым для помощи больным и в том числе защита для медиков- прямая обязанность наших руководителей. Это все можно расценивать как преступную халатность руководителей, отвечающих за заявки и снабжение. Ведь сейчас не март месяц, когда ничего не было известно как организовать лечение, что для этого нужно. Уже июль на дворе. Всем работающим медикам здоровья и хороших условий для работы, будьте внимательнее к нам, вашим пациентам!
Аноним, 01 июля 2020 13:33
сталкивалась семья с бердской пульмонологией. Рыба гниёт с головы! Когда стали лечиться в Нс-ке, то разница с Бердском была в лучшую сторону не просто огромной, она была бесконечной, а ведь всего-то 40 км по карте...
местный житель, 01 июля 2020 14:06
То что врачам очень не просто ,мы все это понимаем.
Анонимным информаторам,не доверяю...Что он хотел,как ему помочь...его же нет.А так просто страсти...Мне возразят что люди боятся потерять работу поэтому вынуждены прятаться..перестаньте,это отговорка .Если пошел в атаку,то надо вставать в полный рост.
Аноним, 01 июля 2020 17:11
Людям ещё семьи кормить, а такие провокаторы , как вы их просто так под монастырь на слабо подводят! Не удивлюсь если этот провокатор с самого верха руководства!
Аноним, 02 июля 2020 12:13
Ну если хотите словить пулю - то конечно - атака только в полный рост. Как в фильмах.

Только вот, сдаётся мне, сами вы, дорогой местный житель, свиста пуль не слышали. Такой теоретик-советчик как бы других в гроб отправить да побыстрее.

В реальной войне умные генералы личный состав берегут. И НИКОГДА в атаку на пулемёты противника не отправляют.
Житель Бердска, 02 июля 2020 16:06
Кто уволился с больницы уж успокойтесь работать надо было работать.а сейчас не злопыхайте бумеранг ни кто не отменял в жизни, не захлебнитесь.дайте людям работать.
местный житель, 01 июля 2020 14:09
..и голосование за поправки в конституцию,конечно здесь не причем.Валите все в одну кучу,так проще не разобраться...
Lex Luthor, 01 июля 2020 14:29
Посебе разворовали Ваши выплаты и отписываются, что все чичётко выплачивается. Девочки держитесь. Надеюсь, что президент Вас услышит...
Lex Luthor, 01 июля 2020 15:10
Кто дизлайки ставит, видимо к этим воришка и относится...
Аноним, 02 июля 2020 10:22
Один минус уберите, рука дрогнула...
Гость, 02 июля 2020 14:18
Как вам не стыдно,
Аноним, 01 июля 2020 15:58
Загнать главного врача в отделение и закрыть все двери ,чтобы не сбежала.Вина только главного врача и наказывать надо тюремным сроком
Аноним, 01 июля 2020 21:52
Справедливости ради скажу, что Дробинская пока в принципе ничего развалить. Мало времени прошло.
Краморова нужно винить и Стефановича.
Аноним, 02 июля 2020 11:39
Сегодня за организацию работы отвечает главный врач Дробинская!!! Ничего не смогла организовать. Где маски, термометры, лекарства? Экономим на врачах и больных!!! и Краморов уже год не работает!
Аноним, 02 июля 2020 11:52
Что она может организовать ?
Вам дай грабли и тяпку и посади на должность директора строительства моста с хорошим окладом.
Что вы сможете сделать ?
Аноним, 02 июля 2020 12:16
Ну и сколько ещё вам надо главврачей перебрать, чтобы понять, что тут от отдельного человека НИЧЕГО не зависит и что это - СИСТЕМА, вертикаль! Десять? Сто? Тысячу? Миллион?..
Аноним, 02 июля 2020 16:36
Возможно, что у нее мало возможностей что то кардинально изменить. Но... Вы посмотрите, как она с людьми и прессой общается. На вопросы не отвечает, постоянно увиливает, ...
Аноним, 03 июля 2020 10:19
Разумеется увиливает. Потому что в "вертикали" у неё предназначение ровно одно: делать вид, что всё нормально. Её (как и их всех) именно для этого сюда и НАЗНАЧАЮТ вышестоящие органы.

Вы не понимаете главного: отвечает перед вами несёт ТОЛЬКО тот, кого вы выбирали и можете СНЯТЬ. Если этого нет - то вы для этого функционера - нолики без палочки - сколько бы вас ни было.
Ната, 01 июля 2020 16:21
Как можно с чем-то бороться и надеяться на лучшее, когда кругом одна ложь и неправда?
Наша медицина-это не прыщ на заднем месте, это сердце
Житель Бердска, 02 июля 2020 10:40
Новый главврач все восстанавливает после других которые все разрушили нашу Бердскую больницу и лечебную часть ребята вы не понимаете что нельзя человека обвинять все должны вместе работать.а у нас не хотят измен потому что не хотят работать раньше так можно было не работать при прошлом руководстве а сейчас заставляют вот людям и не нравиться. Давайте будем добрее и соблюдать все меры .
Аноним, 02 июля 2020 11:56
Никто ничего не рушил, нет денег, давно махнули рукой на бесплатную медицину и стали развивать платную, но и там все через заднее место.
Аноним, 01 июля 2020 16:25
Тем не менее большинство ходят в магазинах либо без маски , либо она на подбородке
Сделаешь замечание, так убить готовы
Такое ощущение, что все себя считают бессмертными, пока в больницу не попали
Covid-19, 01 июля 2020 16:45
При чем тут маски вообще? Они толком не помогают в большинстве случаев.
Вы своими тухлыми масками только еще больше разносите всякую заразу.
Аноним, 01 июля 2020 18:00
Covid-19, маски снижают вероятность заражения, осбенно если их носит источник заражения. Ваше утверждение не соответствует действительности, иначе говоря, враньё.
Covid-19, 01 июля 2020 18:14
Как они могут снижать вероятность заражения, если весь основной воздух идет вокруг маски? Спросите у тех, кто носит очки - почему они у них запотевают с маской.
Я даже не против, носите, но кто из вас соблюдает правила их ношения? Я постоянно езжу в общественном транспорте и вижу все эти пожелтевшие и в грязных пятнах маски вирусоносителей. Так и охота сказать - отойди подальше. Кто из масочников меняет их каждые 2 часа?
Даже сама ВОЗ заявила об отсутствии доказательств пользы масок для здоровых людей.
Алена, 01 июля 2020 22:33
Covid-19, 01 июля 2020 18:14
"Даже сама ВОЗ заявила об отсутствии доказательств пользы масок для здоровых людей"- ключевое слово "для здоровых людей".
Раз уж вы сами не понимаете- объясню еще раз: вы не знаете являетесь вы здоровым или уже подцепили заразу.
Я нашу маску и меняю ее каждые два часа. И это очень просто. Нужно только не считать себя пупом Земли на права которого покушается мировое правительство.
А благодаря вашим выступлениям неуважаемый Covid-19 и трепу вам подобных люди не надевают маски, не моют нормально руки и разносят заразу по городу.
Мой знакомый тоже наслушался такой х.. И в результате лежит в тяжелом состоянии.
И вы, хоть и косвенно, в этом виноваты.
Covid-19, 01 июля 2020 23:00
Алена, еще раз повторяю, большинство людей не соблюдают рекомендации по смене маски каждые 2 часа. У них просто денег не хватит на это, тем более, что путинские власти не хотят компенсировать затраты на это. Сейчас вошли в моду всякие, типа многоразовые маски, с картинками, черные, фигурные и пр. Эти маски точно никто не меняет каждые 2 часа. Человек сам концентрирует в маске не только пресловутый ковид, но и массу других инфекций.

А мытье рук, к вашему сведению, зависит не только от эпидемии, но и личной культуры человека. Пришел с улицы - помой руки. Но и часто мыть их тоже нельзя, т.к. смывается естественный защитный барьер кожи. Тем и вредны антибактериальные моющие средства для рук.
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"Бессимптомная передача коронавируса встречается крайне редко. Об этом заявила технический руководитель ВОЗ по реагированию на COVID-19 Мария Ван Керкхове во время медиабрифинга организации.
«Исходя из имеющихся у нас данных, кажется маловероятным, чтобы бессимптомный носитель передал инфекцию кому-то еще, — сказала она. — У нас есть ряд отчетов из других стран. Там следят за бессимптомными носителями, за их контактами, и не обнаруживают дальнейшей передачи. Это происходит очень редко».
Алена, 02 июля 2020 00:20
Covid-19, 01 июля 2020 23:00
"Эти маски точно никто не меняет каждые 2 часа."- на каком основании вы отвечаете за весь народ. Нормальные люди меняют. Уж тканевые то маски даже криворукий мужик нашить может. Хоть два десятка. И менять их каждый час.
"У них просто денег не хватит" Правда? Денег у народа нет? А толпы в магазинах и на рынке- это видимо мираж? Почему на бухло всегда деньги есть? А на маски нет
А Марии Ван Керкхове если что то кажется- пусть лечит голову. У ВОЗ вообще семь пятниц на неделе.
Алена, 02 июля 2020 00:23
Специально для Covid-19, 01 июля 2020 23:00
Представитель ВОЗ Мария Ван Керкхов заявила, что бессимптомные носители не инфицируют других людей. "Делать такое заявление было неправильно", - заявил ведущий эксперт по инфекционным заболеваниям США доктор Энтони Фаучи. Он объяснил, как удалось уличить ВОЗ в столь серьёзной ошибке с COVID-19.

Фаучи заявил, что от 25% до 45% инфицированных COVID-19 переносят болезнь бессимптомно. В эфире программы "Доброе утро, Америка" он объяснил, что проведённые в США эпидемиологические исследования явно показывают, что даже бессимптомные заражённые передают коронавирус здоровым.
Covid-19, 02 июля 2020 07:47
Алена, я потому привожу такие примеры, что постоянно езжу в общественном транспорте и наблюдаю за этим.
Никто не обязан шить все эти маски. Я понимаю, если бы это было дело на самом деле добровольное, без штрафов. Не считайте чужие деньги, сейчас большинство населения весьма пострадало от санкций вашей власти. Люди покупают необходимые продукты и ваши маски им уж точно не нужны.
Если вводите масочный режим под угрозой штрафов, то и выдавайте каждому гражданину необходимое количество масок в день, чтобы он не стал рассадником инфекции в старой маске.
Covid-19, 02 июля 2020 08:11
Алена, ваш Фаучи...
удалено. не копируйте статьи в комментарий. комментарий - это ваше мнение. модератор
Covid-19, 02 июля 2020 09:00
Алена, короче, ваш Фаучи был обвинен учеными мира в возможности изготовления и распространения мутирующих вирусов ковид.
Исследования Фаучи встревожили ученых по всему миру, которые публично жаловались на его деятельность: В декабрьской статье в NY Times от 2017 года говорится, что "эти исследователи рискуют создать чудовищный микроб, который может вырваться из лаборатории и посеять пандемию.".
Вот такие ваши примеры...
Пассажир, 02 июля 2020 09:25
Covid-19, продолжай отрицать очевидное. раньше ты громче всех кричал, что коронавирус не опаснее гриппа. и вообще его нет. иди, расскажи об этом лирическим героям этой статьи.
Аноним, 02 июля 2020 09:41
Пассажир, для меня и до сих пор нет никаких оснований считать ковид чем-то особенным в плане течения болезни или осложнений. Бывают инфекции и похуже.
Пассажир, 02 июля 2020 10:04
Аноним, ну что тут скажешь.. бывают твердолобые необучаемые люди, игнорирующие факты, сыплющиеся со всех сторон. ответь токо одно: когда на твоей памяти раньше летом (!) было столько случаев двусторонней пневмонии? забиты все больницы. например, в Кольцово детское отделение закрыли, теперь там лежат 30 пациентов с двусторонней пневмонией (разумеется, все "не ковидные"). вот когда еще такое было? жду внятного ответа.
Аноним, 02 июля 2020 12:04
Откуда такая информация?
кольцово, 02 июля 2020 14:19
НВР:
ниже молодой человек интересуется откуда данные о том,что у нас в кольцово детское отделение переоборудовано в пульманологию и забито больными с двухсторонней пневмонией, разумеется все не ковидные. Из первых уст, работаю там, действительно детское отделение убрали и переоборудовали в пульмонологию, больные с двухсторонней пневмонией в разгар лета, все тесты отрицательные на ковид, но мы уже не верим, думаем, что это просто подтасовка, чтобы не выплачивать деньги и не портить статистику. Берегите себя и своих близких.
Пассажир, 02 июля 2020 14:24
из первых рук. знакомый есть в персонале больницы. такой же бардак, как и у нас: завозят ковидных, тесты не берут, лечат, как не ковидных, персоналу не доплачивают и статистику не портят. как любит твердить наше высокое руководство: главное - не сеять панику среди населения.
Пассажир, 02 июля 2020 15:53
кольцово, 02 июля 2020 14:19 похоже, я на тебя ссылаюсь, если не ошибся ) я - человек, забывший топор.
Covid-19, 02 июля 2020 16:17
Пассажир, вы хоть там пишите под одним ником, зачем вводите в заблуждение народ. Я сам бываю в Кольцово один-пару раз в неделю, постараюсь обязательно уточнить этот вопрос.
Алена, 02 июля 2020 18:07
Covid-19, 02 июля 2020 09:00
Обвинить человека можно в чем угодно. Доказательства были представлены? Было предъявлено обвинение? Или снова «хайли лайкли»?
Covid-19, 02 июля 2020 18:38
Алена, конечно. Итоги деятельности Фаучи были столь резонансными, что власти США решили свернуть его финансирование.
Более подробную информацию можете прочитать, к примеру, в статье: "Теперь вы знаете, друзья, кто такой доктор Фаучи".
Алена, 02 июля 2020 19:12
Covid-19, 02 июля 2020 18:38
Прочитала. Немножко желтушная статейка. Никаких доказательств . Сплошной треп.
Да и ресурс "Русский дозор" имеет весьма сомнительную репутацию. Вообщем- желтая пресса.
Я думала вы лучше разбирается в вопросе.
Covid-19, 02 июля 2020 21:03
Алена, это, вообще-то, расследование газеты The Daily Mail, а не желтушной прессы. Жаль, что тут не дают публиковать ссылки.

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