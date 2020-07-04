А мэр читает чат: Надо соблюдать требования безопасности, и вопрос тестов COVID-19 отпадет сам собой, отвечает на вопросы горожан в инстаграм мэрия Бердска

Такой ответ на вопрос, делают ли тесты на коронавирус, получила Елена Мосолова на странице бердской горадминистрации в соцсети.

Вот вам правда жизни: носите маски, мойте руки — и тестов не надо

Вызывают порой улыбку, а порой и недоумение у жительницы Бердска Елены Мосоловой публикации и переписка сотрудников мэрии на странице в Instagram.

— Не меньше, Лев Толстой там сидит. Вроде официальная статистика, а столько много красивых прилагательных. Не по делу. Я периодически смотрю информацию и иногда задаю вопросы и мне отвечают, то в «личку», то прямо на страничке, — рассказала 3 июля «Курьер. Среда. Бердск» Елена Мосолова.

Бердчанку заинтересовала статья «Короновирус в Бердске: 2 июля». А еще больше, то, что было написано под заголовком. «Четвертый день в Бердске нет новых случаев заболевания коронавирусом. Вирус повис в паутине масок, между хищным дыханием иммунитета и ответственностью. Теперь надо ждать, пока окончательно стихнут раздражающие звуки статистики». Ладно, улыбнуло. Однако тема, серьезная, она волнует всех. Поэтому Елена задала вопрос:

— А тесты делают?

— Мне сегодня делали, — ответили на страничке.

Данные о том что кому-то делали тест с сайта были вскоре убраны. Но кое-что осталось.

Елена спросила у администратора странички, были ли симптомы, когда делали тест на коронавирус. Так как она переживает за своих родных, которые находятся в группе риска.

Ответ просто волшебный:

— Надо соблюдать требования безопасности и вопрос тестов отпадет сам собой.

Кстати за день за этого, Елена также переписывалась на странице в о проблеме коронавируса.

— Если скажут сверху, то да. А вирус никуда не исчезнет. Это же вирус, — написала бердчанка.

Представитель мэрии на сайте ответил:

— Сверху, надеюсь, это солнце? При естественных погодных причинах вирус слабеет.

— Хотелось бы, только статьи и реалии жизни говорят о другом, — отметила Елена.

А вообще на страничке можно найти много интересного, говорила бердчанка. Например,замечательную статью «Голосование станет точкой в статистике». И вот еще что пишут на административном ресурсе: «Если для вас летом помещение — неуютные стены и расчерченный конвоем люстры потолок, то голосуйте на свежем воздухе. Правда, все равно придется зайти на стационарный избирательный участок, чтобы проголосовать по проектам «Народного бюджета». Все же пока лето, и пока солнце отмывает бледноту губкой загара, можно совместить приятное с полезным хотя бы во время голосования».

— Не к месту это все на административном ресурсе. Интересно, сам мэр заглядывает на эту страницу в Instagram? — задается вопросом Елена.