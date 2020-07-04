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На учете у онкологов стоят 4 млн жителей России. Ежегодно рак диагностируют 600 тысячам

11:05 04.07.2020 Фото: pixabay
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Минздрав России утвердил порядок диспансерного наблюдения за взрослыми пациентам с онкологическими заболеваниями. Впервые предусматривается наблюдение пациентов от постановки диагноза и на протяжении всей жизни.

На учете у онкологов стоят 4 млн жителей России. Ежегодно рак диагностируют 600 тысячам
Минздрав утвердил порядок наблюдения за взрослыми онкобольными
Сюжет: Онкология
На учете у онкологов стоят 4 млн жителей России. Ежегодно рак диагностируют 600 тысячам

На учете у онкологов стоят 4 млн жителей России. Ежегодно рак диагностируют 600 тысячамО чем сигнализирует боль при надавливании на пупок, узнай от онкологаЕщё 272 новостей

Минздрав России утвердил порядок диспансерного наблюдения за взрослыми пациентам с онкологическими заболеваниями, впервые предусматривается наблюдение пациентов от постановки диагноза и на протяжении всей жизни, сообщает пресс-служба министерства.
«Впервые в России принят документ, который регламентирует наблюдение пациентов с онкологическими заболеваниями от момента постановки диагноза и на протяжении всей жизни… Согласно введенному порядку, пациент должен быть поставлен на диспансерный учет у врача-онколога по месту жительства в течение трех рабочих дней от постановки диагноза. Далее, в зависимости от вида онкологического заболевания, пациент проходит обследования, установленные профессиональными сообществами онкологов», — говорится в сообщении.
В течение первого года после постановки диагноза пациента будут приглашать на обследование раз в три месяца, в течение второго года – раз в шесть месяцев и в течение последующих лет жизни – раз в год, пояснили в пресс-службе.

Исключения будут для пациентов с базально-клеточным раком кожи, которые снимаются с диспансерного наблюдения через пять лет от постановки диагноза, так как по прошествии этого времени считаются полностью излеченными, уточнили в пресс-службе.
Маломобильные категории граждан, нуждающиеся в диспансерном наблюдении врача-онколога, смогут получить необходимые консультации на дому.
«В нашей стране на учете у онколога состоит почти четыре миллиона человек! Ежегодно злокачественные образования диагностируют более чем у 600 тысяч. Все эти люди нуждаются не только в грамотном и своевременном лечении, но и в наблюдении после завершения лечения. Регламентированное диспансерное наблюдение позволит врачам вовремя обнаружить рецидив заболевания. Иными словами – спасти сотни тысяч жизней, а в перспективе снизить смертность от онкологических заболеваний», — сказал главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, академик РАН Иван Стилиди, слова которого приводятся в сообщении.

Источник: РИА Новости

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