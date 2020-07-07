Главные запреты в православный праздник Рождества Иоанна Предтечи 7 июля 2020 года

Сюжет: Православные обряды
В канун православного Рождества Иоанна Предтечи в каждом храме проходит всенощное бдение, люди читают молитвы в прославление пророка, верующие молятся и освящают воду, а так же целебные травы, собранные накануне. Такие травы обладают особой силой. В праздничный день 7 июля и в его канун запрещается:
- Есть мясо, пить молоко;
- Заниматься тяжелой физической работой;
- Проявлять агрессию, злиться и ругаться, употреблять нецензурную брань;
- Унижать окружающих, оскорблять людей;
- Выносить что-либо из дома;
- Так же поднимать что-либо с земли;
- Шить, резать, кроить;
- Устраивать застолья, шумные гулянья и вечеринки.
Если в этот день поднять что-либо с земли будет несчастье, а если поднять деньги — значит быть бедным всю жизнь.