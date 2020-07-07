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Главные запреты в православный праздник Рождества Иоанна Предтечи 7 июля 2020 года

11:11 07.07.2020 Фото: wikipedia.org
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Если в этот день поднять что-либо с земли будет несчастье, а если поднять деньги — значит быть бедным всю жизнь.

Главные запреты в православный праздник Рождества Иоанна Предтечи 7 июля 2020 года
В праздничный день 7 июля и в его канун запрещается пить молоко
Сюжет: Православные обряды
Главные запреты в православный праздник Рождества Иоанна Предтечи 7 июля 2020 года

Молитва на 7 июля 2020 года пред образом крестителя Господня Иоанна ПредтечиГлавные запреты в православный праздник Рождества Иоанна Предтечи 7 июля 2020 годаЕщё 145 новостей

В канун православного Рождества Иоанна Предтечи в каждом храме проходит всенощное бдение, люди читают молитвы в прославление пророка, верующие молятся и освящают воду, а так же целебные травы, собранные накануне. Такие травы обладают особой силой. В праздничный день 7 июля и в его канун запрещается:

  1. Есть мясо, пить молоко;
  2. Заниматься тяжелой физической работой;
  3. Проявлять агрессию, злиться и ругаться, употреблять нецензурную брань;
  4. Унижать окружающих, оскорблять людей;
  5. Выносить что-либо из дома;
  6. Так же поднимать что-либо с земли;
  7. Шить, резать, кроить;
  8. Устраивать застолья, шумные гулянья и вечеринки.

Если в этот день поднять что-либо с земли будет несчастье, а если поднять деньги — значит быть бедным всю жизнь.

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