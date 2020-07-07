Главные запреты в православный праздник Рождества Иоанна Предтечи 7 июля 2020 года

Если в этот день поднять что-либо с земли будет несчастье, а если поднять деньги — значит быть бедным всю жизнь.

В праздничный день 7 июля и в его канун запрещается пить молоко

В канун православного Рождества Иоанна Предтечи в каждом храме проходит всенощное бдение, люди читают молитвы в прославление пророка, верующие молятся и освящают воду, а так же целебные травы, собранные накануне. Такие травы обладают особой силой. В праздничный день 7 июля и в его канун запрещается:

Есть мясо, пить молоко; Заниматься тяжелой физической работой; Проявлять агрессию, злиться и ругаться, употреблять нецензурную брань; Унижать окружающих, оскорблять людей; Выносить что-либо из дома; Так же поднимать что-либо с земли; Шить, резать, кроить; Устраивать застолья, шумные гулянья и вечеринки.

Если в этот день поднять что-либо с земли будет несчастье, а если поднять деньги — значит быть бедным всю жизнь.